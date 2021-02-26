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На посаду глави САП шалений конкурс, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На посаду глави САП шалений конкурс, - Венедіктова

На посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури великий конкурс - понад 140 заяв на одне місце.

Про це генеральний прокурор України Ірина Венедіктова сказала в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"У нас закінчився дедлайн прийняття документів на посаду керівника САП. Там шалений конкурс – понад 140 заяв на одне місце. Також триває конкурс на заступника, начальника відділу. Зараз важливо, щоб комісія динамічно закінчила цей процес, допустила людей до тестів", - сказала вона.

За її словами, це тести на знання законодавства, загальні здібності, поліграф, співбесіда на доброчесність.

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"Усе відкрито, засідання комісії проходять у режимі онлайн. Для нас дуже важливий керівник САП – це буде головний антикорупційний прокурор. Ми готові йому чи їй максимально допомагати. Я розумію всю проблематику й допомагатиму новому керівникові бути ефективним", - наголосила Венедіктова.

Як повідомлялося, 15 лютого закінчився прийом документів від претендентів на три посади: заступника генпрокурора - керівника САП, заступника керівника САП і начальника п'ятого відділу управління процесуального керівництва підтримки державного обвинувачення та представництва у суді САП. Конкурс з обрання очільника САП стартував 25 січня.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
99% ворюг, которые хотят навариться
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26.02.2021 11:30
+3
Во как прокуроры Родине служить рвутся, учитесь...
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26.02.2021 11:28
+3
более 140 заявлений на одно место, это помимо родственников Венедиктовой, которые вне конкурса?
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26.02.2021 11:32
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Во как прокуроры Родине служить рвутся, учитесь...
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26.02.2021 11:28 Відповісти
да уж, наверное на благо родины хотят работать
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26.02.2021 11:30 Відповісти
99% ворюг, которые хотят навариться
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26.02.2021 11:30 Відповісти
более 140 заявлений на одно место, это помимо родственников Венедиктовой, которые вне конкурса?
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26.02.2021 11:32 Відповісти
чурка брехливая
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26.02.2021 11:36 Відповісти
О! Так багато чесних прокурорів??!!! 😲
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26.02.2021 11:39 Відповісти
честь и честность разные слова
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26.02.2021 11:42 Відповісти
По ее словам, это тесты на знание законодательства, общие способности, полиграф, собеседование на добродетель.Источник: https://censor.net/ru/n3250264

=== А как насчёт крепости яиц? думаю это немаловажное качество На посаду глави САП шалений конкурс, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6828
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26.02.2021 11:46 Відповісти
еще бы... 6 лет "детищу"... ничего не делать и огребать бабки за "неподкупность"... покажите еще одну страну в мире с такой степенью государственного дебилизма, погрязшую по самую макушку в государственную коррупцию?
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26.02.2021 11:55 Відповісти
Сказала бешеная зепрокурорша .
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26.02.2021 12:02 Відповісти
Главное не продешевить при выборе победителя !
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26.02.2021 12:06 Відповісти
Не бешенные там идут на конкурс или безбашенные? При заявленном кадровом голоде всякое может быть. Проверяли б хотя на наличие прививок от бешенства.
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26.02.2021 14:49 Відповісти
Вєнєдіктову треба судити після судівської реформи.
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26.02.2021 15:16 Відповісти
По моему они хотят там просто устроить бардак во время конкурса и сорвать его. А может просто надеются протянуть своих в такой толпе.
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26.02.2021 16:15 Відповісти
Ну так проведите курс антирабической вакцинации... делов-то
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26.02.2021 19:25 Відповісти
 
 