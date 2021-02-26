На посаду глави САП шалений конкурс, - Венедіктова

На посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури великий конкурс - понад 140 заяв на одне місце.

Про це генеральний прокурор України Ірина Венедіктова сказала в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"У нас закінчився дедлайн прийняття документів на посаду керівника САП. Там шалений конкурс – понад 140 заяв на одне місце. Також триває конкурс на заступника, начальника відділу. Зараз важливо, щоб комісія динамічно закінчила цей процес, допустила людей до тестів", - сказала вона.

За її словами, це тести на знання законодавства, загальні здібності, поліграф, співбесіда на доброчесність.

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"Усе відкрито, засідання комісії проходять у режимі онлайн. Для нас дуже важливий керівник САП – це буде головний антикорупційний прокурор. Ми готові йому чи їй максимально допомагати. Я розумію всю проблематику й допомагатиму новому керівникові бути ефективним", - наголосила Венедіктова.

Як повідомлялося, 15 лютого закінчився прийом документів від претендентів на три посади: заступника генпрокурора - керівника САП, заступника керівника САП і начальника п'ятого відділу управління процесуального керівництва підтримки державного обвинувачення та представництва у суді САП. Конкурс з обрання очільника САП стартував 25 січня.