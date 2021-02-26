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Новости Политика Украины
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На должность главы САП бешеный конкурс, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На должность главы САП бешеный конкурс, - Венедиктова

На должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры большой конкурс - более 140 заявлений на одно место.

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сказала в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"У нас закончился дедлайн приема документов на должность руководителя САП. Там бешеный конкурс - более 140 заявлений на одно место. Также продолжается конкурс на заместителя, начальника отдела. Сейчас важно, чтобы комиссия динамично закончила этот процесс, допустила людей к тестам", - сказала она.

По ее словам, это тесты на знание законодательства, общие способности, полиграф, собеседование на добродетель.

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"Все открыто, заседания комиссии проходят в режиме онлайн. Для нас очень важен руководитель САП - это будет главный антикоррупционный прокурор. Мы готовы ему или ей максимально помогать. Я понимаю всю проблематику и помогать новому руководителю быть эффективным", - отметила Венедиктова.

Как сообщалось, 15 февраля закончился прием документов от претендентов на три должности: заместителя генпрокурора - руководителя САП, заместителя руководителя САП и начальника пятого отдела управления процессуального руководства поддержания государственного обвинения и представительства в суде САП. Конкурс по выбору главы САП стартовал 25 января.
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Топ комментарии
+4
99% ворюг, которые хотят навариться
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26.02.2021 11:30
+3
Во как прокуроры Родине служить рвутся, учитесь...
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26.02.2021 11:28
+3
более 140 заявлений на одно место, это помимо родственников Венедиктовой, которые вне конкурса?
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26.02.2021 11:32
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Во как прокуроры Родине служить рвутся, учитесь...
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26.02.2021 11:28 Ответить
да уж, наверное на благо родины хотят работать
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26.02.2021 11:30 Ответить
99% ворюг, которые хотят навариться
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26.02.2021 11:30 Ответить
более 140 заявлений на одно место, это помимо родственников Венедиктовой, которые вне конкурса?
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26.02.2021 11:32 Ответить
чурка брехливая
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26.02.2021 11:36 Ответить
О! Так багато чесних прокурорів??!!! 😲
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26.02.2021 11:39 Ответить
честь и честность разные слова
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26.02.2021 11:42 Ответить
По ее словам, это тесты на знание законодательства, общие способности, полиграф, собеседование на добродетель.Источник: https://censor.net/ru/n3250264

=== А как насчёт крепости яиц? думаю это немаловажное качество На посаду глави САП шалений конкурс, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6828
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26.02.2021 11:46 Ответить
еще бы... 6 лет "детищу"... ничего не делать и огребать бабки за "неподкупность"... покажите еще одну страну в мире с такой степенью государственного дебилизма, погрязшую по самую макушку в государственную коррупцию?
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26.02.2021 11:55 Ответить
Сказала бешеная зепрокурорша .
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26.02.2021 12:02 Ответить
Главное не продешевить при выборе победителя !
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26.02.2021 12:06 Ответить
Не бешенные там идут на конкурс или безбашенные? При заявленном кадровом голоде всякое может быть. Проверяли б хотя на наличие прививок от бешенства.
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26.02.2021 14:49 Ответить
Вєнєдіктову треба судити після судівської реформи.
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26.02.2021 15:16 Ответить
По моему они хотят там просто устроить бардак во время конкурса и сорвать его. А может просто надеются протянуть своих в такой толпе.
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26.02.2021 16:15 Ответить
Ну так проведите курс антирабической вакцинации... делов-то
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26.02.2021 19:25 Ответить
 
 