На должность главы САП бешеный конкурс, - Венедиктова

На должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры большой конкурс - более 140 заявлений на одно место.

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сказала в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"У нас закончился дедлайн приема документов на должность руководителя САП. Там бешеный конкурс - более 140 заявлений на одно место. Также продолжается конкурс на заместителя, начальника отдела. Сейчас важно, чтобы комиссия динамично закончила этот процесс, допустила людей к тестам", - сказала она.

По ее словам, это тесты на знание законодательства, общие способности, полиграф, собеседование на добродетель.

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"Все открыто, заседания комиссии проходят в режиме онлайн. Для нас очень важен руководитель САП - это будет главный антикоррупционный прокурор. Мы готовы ему или ей максимально помогать. Я понимаю всю проблематику и помогать новому руководителю быть эффективным", - отметила Венедиктова.

Как сообщалось, 15 февраля закончился прием документов от претендентов на три должности: заместителя генпрокурора - руководителя САП, заместителя руководителя САП и начальника пятого отдела управления процессуального руководства поддержания государственного обвинения и представительства в суде САП. Конкурс по выбору главы САП стартовал 25 января.