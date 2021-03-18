"Шахтер" в Киеве проиграл итальянской "Роме" и вылетел из Лиги Европы
Донецкий "Шахтер" во втором матче 1/8 Лиги Европы в Киеве проиграл итальянской "Роме" со счетом 1:2.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
У горняков на 59-й минуте отличился Жуниор Мораес, у "Ромы" двумя голами отметился Борха Майораль (48, 72)
Первый поединок этих команд в Риме завершился поражением "Шахтера" со счетом 0:3.
По сумме двух матчей в 1/4 финала Лиги Европы прошла "Рома".
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Если шо,то мне пофиг на кротов.
Посмотрите на Загребское Динамо, что совершило невероятное по силе духа! Забить 3 мяча Тоттенхему! Мужики!
Вища ліга-16 команд(переважно завжди виходять з групи ліги Чемпіонів далі)
Перша ліга-32 команди(сюди входять Вільяреал і Рома)-"завсігдатаї Ліги Європи
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далі-64 і більше команди Друга ліга(Динамо і шахтар без особливих шансів з вищими лігами)-учасники єврокубків
-14,10 млн €. Рома(доходи 46,затрати 60)
2.2 млн €. Шахтар (цього року лише продано)
0 Динамо.