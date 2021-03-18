"Шахтер" в Киеве проиграл итальянской "Роме" и вылетел из Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" во втором матче 1/8 Лиги Европы в Киеве проиграл итальянской "Роме" со счетом 1:2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

У горняков на 59-й минуте отличился Жуниор Мораес, у "Ромы" двумя голами отметился Борха Майораль (48, 72)

Первый поединок этих команд в Риме завершился поражением "Шахтера" со счетом 0:3.

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По сумме двух матчей в 1/4 финала Лиги Европы прошла "Рома".