"Шахтар" у Києві програв італійській "Ромі" і вилетів з Ліги Європи
Донецький "Шахтар" у другому матчі 1/8 Ліги Європи в Києві програв італійській "Ромі" з рахунком 1:2.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У гірників на 59-й хвилині відзначився Жуніор Мораес, у "Роми" двома голами відзначився Борха Майораля (48, 72)
Перший поєдинок цих команд у Римі завершився поразкою "Шахтаря" з рахунком 0:3.
За сумою двох матчів в 1/4 фіналу Ліги Європи пройшла "Рома".
Топ коментарі
+7 Сергей Иванофф
показати весь коментар18.03.2021 23:52
+5 Артм Воронцов
показати весь коментар18.03.2021 22:25
+5 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар18.03.2021 23:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если шо,то мне пофиг на кротов.
Посмотрите на Загребское Динамо, что совершило невероятное по силе духа! Забить 3 мяча Тоттенхему! Мужики!
Вища ліга-16 команд(переважно завжди виходять з групи ліги Чемпіонів далі)
Перша ліга-32 команди(сюди входять Вільяреал і Рома)-"завсігдатаї Ліги Європи
-------------
далі-64 і більше команди Друга ліга(Динамо і шахтар без особливих шансів з вищими лігами)-учасники єврокубків
-14,10 млн €. Рома(доходи 46,затрати 60)
2.2 млн €. Шахтар (цього року лише продано)
0 Динамо.