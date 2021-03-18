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Новини
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"Шахтар" у Києві програв італійській "Ромі" і вилетів з Ліги Європи

Донецький "Шахтар" у другому матчі 1/8 Ліги Європи в Києві програв італійській "Ромі" з рахунком 1:2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У гірників на 59-й хвилині відзначився Жуніор Мораес, у "Роми" двома голами відзначився Борха Майораля (48, 72)

Перший поєдинок цих команд у Римі завершився поразкою "Шахтаря" з рахунком 0:3.

За сумою двох матчів в 1/4 фіналу Ліги Європи пройшла "Рома".

Читайте також: Гендиректор ФК "Шахтар" Палкін про недопуск фанатів на матч із "Ромою": Коли сьогодні бари переповняться уболівальниками, справді настане другий "Буковель"

Автор: 

Ліга Європи (90) футбол (1581) Шахтар (175)


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Топ коментарі
+7
Никакого самоуважения нет у нынешнего Динамо К.
Посмотрите на Загребское Динамо, что совершило невероятное по силе духа! Забить 3 мяча Тоттенхему! Мужики!
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18.03.2021 23:52
+5
ну что тут сказать - обутые в ласты по полю с щебёнкой играли квадратным мячом......
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18.03.2021 22:25
+5
https://censor.net/ua/user/77551 А в Динамо.що дешеві гравці? Ви подивіться які в них автівки.Ніякий інженер НАСА,стільки не отримує зарплатні.
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18.03.2021 23:04
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Кротов заслужено загнали под землю..Динамо лутший клуб в истории человечества.
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18.03.2021 22:22 Відповісти
Динамо мабуть тако ж вилетить бо на 21 хв. 1-го тайму вже 1-0 "дуюуть" (3-0 в пдісумку)!
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18.03.2021 22:24 Відповісти
Вже 2-0 на 36 хв. (4-0 в підсумку). Тепер вже точно "!продують!"!
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18.03.2021 22:37 Відповісти
"Шахтар" у Києві програв італійській "Ромі" і вилетів з Ліги Європи - Цензор.НЕТ 5677
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18.03.2021 22:53 Відповісти
с таким подбором игроков и так далеко прошли.
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18.03.2021 22:23 Відповісти
Я тоже думаю что луТший . После одесского Черноморца
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18.03.2021 22:24 Відповісти
Я тоже думаю ,,,,,,,,,,,,,,, что луТший . После Одесского Черноморца.

Если шо,то мне пофиг на кротов.
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18.03.2021 22:29 Відповісти
ну что тут сказать - обутые в ласты по полю с щебёнкой играли квадратным мячом......
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18.03.2021 22:25 Відповісти
Какая разница?
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18.03.2021 22:26 Відповісти
Киевлянам испанцы похоже тоже за щеку напихают
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18.03.2021 22:28 Відповісти
если тебе все за щеку пихают то не значит что такая история со всеми-
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18.03.2021 23:05 Відповісти
ну твоя история понятна- пихать некому я фигурально написал не буквально ! что ты так бабенция возбудилась весну почуяла?и кстати напихали.а у тебя видно с этим делом проблема если в 12 часу ночи по форумам шарахаешься
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19.03.2021 16:16 Відповісти
Де ви там киян побачили?
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19.03.2021 08:04 Відповісти
киевлян,похоже,шапаренко мотивировал...
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18.03.2021 22:32 Відповісти
А чого не у рідному даунецьку грають?
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18.03.2021 22:32 Відповісти
"Шахтар" має дорогих невмотивованих гравців і грає в примітивний передбачуваний футбол навіть "Агробізнес" його перекусив, а "Динамо" зборище немічних які хочуть, але не можуть і не вміють.
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18.03.2021 22:55 Відповісти
https://censor.net/ua/user/77551 А в Динамо.що дешеві гравці? Ви подивіться які в них автівки.Ніякий інженер НАСА,стільки не отримує зарплатні.
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18.03.2021 23:04 Відповісти
у Сукісів все норм.
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19.03.2021 08:31 Відповісти
Бажаю "Агробізнесу" виграти Кубок!
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19.03.2021 06:40 Відповісти
Никакого самоуважения нет у нынешнего Динамо К.
Посмотрите на Загребское Динамо, что совершило невероятное по силе духа! Забить 3 мяча Тоттенхему! Мужики!
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18.03.2021 23:52 Відповісти
Не той "дух" виявився в киян.
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19.03.2021 06:44 Відповісти
ани устали
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18.03.2021 23:54 Відповісти
зараз,якщо поділити Європейські клуби за силою:

Вища ліга-16 команд(переважно завжди виходять з групи ліги Чемпіонів далі)
Перша ліга-32 команди(сюди входять Вільяреал і Рома)-"завсігдатаї Ліги Європи
-------------
далі-64 і більше команди Друга ліга(Динамо і шахтар без особливих шансів з вищими лігами)-учасники єврокубків
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19.03.2021 08:22 Відповісти
https://www.transfermarkt.ru/as-rom/transfers/verein/12 трансферний баланс
-14,10 млн €. Рома(доходи 46,затрати 60)
2.2 млн €. Шахтар (цього року лише продано)
0 Динамо.
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19.03.2021 08:30 Відповісти
В статті про програш Шахтаря тільки один допис, де згадується, як всрався "родной Сахтьор"? Таки дійсно на(у)родна команда.
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19.03.2021 08:26 Відповісти
тупорылые жадные олигархи - настоящая беда украинского футбола. на кротов мне пох, а вот Динамо у Суркисов нужно забирать, причём немедленно
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19.03.2021 08:51 Відповісти
Нужно повышать качество национального чемпионата и искоренить позорные судейские решения. Они дают игрокам чувство легкости победы, что все решаемо, но в евротуре все иначе. И Шахтер, и Динамо должны биться в чемпионате за выход в Лигу чемпионов, а не уповать на коррупционные решения судей.
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19.03.2021 11:51 Відповісти
 
 