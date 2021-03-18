"Шахтар" у Києві програв італійській "Ромі" і вилетів з Ліги Європи

Донецький "Шахтар" у другому матчі 1/8 Ліги Європи в Києві програв італійській "Ромі" з рахунком 1:2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У гірників на 59-й хвилині відзначився Жуніор Мораес, у "Роми" двома голами відзначився Борха Майораля (48, 72)

Перший поєдинок цих команд у Римі завершився поразкою "Шахтаря" з рахунком 0:3.

За сумою двох матчів в 1/4 фіналу Ліги Європи пройшла "Рома".

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