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Страны ЕС возобновят вакцинацию препаратом AstraZeneca
Германия, Италия и Испания объявили о возобновлении вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в связи с заявлением медрегулятора ЕС о его безопасности.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что каждая страна ЕС может сама принимать решение по возобновлению иммунизации с помощью вакцины AstraZeneca.
Швеция заявила, что ей нужно несколько дней, чтобы принять решение по вакцине.
Нидерланды и Португалия возобновят использование вакцины AstraZeneca со следующей недели.
Решение о возобновлении иммунизации препаратом также приняли Франция, Латвия, Литва и Кипр.
Топ комментарии
+2 aquarius580 .
показать весь комментарий18.03.2021 23:07
+2 Сергей Иванофф
показать весь комментарий18.03.2021 23:47
+2 Дмитрий Кравченко #403944
показать весь комментарий19.03.2021 03:10
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Удивляет крайне низкая скорость вакцинирования при крайне малой дозе закупки. ПОхоже, что половина из 500 тысяч даже придется уничтожить из за сроков годности. Это приговор Степанову.