Страны ЕС возобновят вакцинацию препаратом AstraZeneca

Германия, Италия и Испания объявили о возобновлении вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в связи с заявлением медрегулятора ЕС о его безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что каждая страна ЕС может сама принимать решение по возобновлению иммунизации с помощью вакцины AstraZeneca.

Швеция заявила, что ей нужно несколько дней, чтобы принять решение по вакцине.

Нидерланды и Португалия возобновят использование вакцины AstraZeneca со следующей недели.

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Решение о возобновлении иммунизации препаратом также приняли Франция, Латвия, Литва и Кипр.