РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8590 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 077 11

Страны ЕС возобновят вакцинацию препаратом AstraZeneca

Страны ЕС возобновят вакцинацию препаратом AstraZeneca

Германия, Италия и Испания объявили о возобновлении вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в связи с заявлением медрегулятора ЕС о его безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что каждая страна ЕС может сама принимать решение по возобновлению иммунизации с помощью вакцины AstraZeneca.

Швеция заявила, что ей нужно несколько дней, чтобы принять решение по вакцине.

Нидерланды и Португалия возобновят использование вакцины AstraZeneca со следующей недели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейский регулятор одобрил дальнейшее применение вакцины AstraZeneca

Решение о возобновлении иммунизации препаратом также приняли Франция, Латвия, Литва и Кипр.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Евросоюз (17107) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Ротшильды не успокаиваются. Некому остановить эту семейку.
показать весь комментарий
18.03.2021 23:07
+2
Количество случаев непонятного возникновения трамбоза от количества получивших прививку, ничтожно мала. Польза от прививания в сотни раз предпочтительней.
Удивляет крайне низкая скорость вакцинирования при крайне малой дозе закупки. ПОхоже, что половина из 500 тысяч даже придется уничтожить из за сроков годности. Это приговор Степанову.
показать весь комментарий
18.03.2021 23:47
+2
Мне укололи18.03 в 11.00 Ковишилд. Вечер было все нормально в 23.00 стало сильно знобить. Зуб на зуб не попадал. Температура поднялассь до 37,5 потом до 38,0. Выпил аналгин. Пока делать выводы рано, но ни от одной вакцины мне не было так плохо. Прививался все всегда в срок. Побочек не было. Колол инфлвак ваксигрипп было все хорошо.Правда на коревую меня посыпало, но все равно было терпимо. Ковишилд оказалась довольно жесткой вакциной. У сотрудницы 37,8 но ее так не трясло. Предупреждали , что будет недомагание. Сейчас обильно пью воду. Место укола сильно болит. Незначительно немеют пальцы. Не могу лежать на месте укола. Но все равно лучше 3 дня недоманание от вакцины чем 3 недели ковид. Буду смотреть как будет дальше...
показать весь комментарий
19.03.2021 03:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ротшильды не успокаиваются. Некому остановить эту семейку.
показать весь комментарий
18.03.2021 23:07 Ответить
може Беки?
показать весь комментарий
18.03.2021 23:13 Ответить
А какие области наочереди на карантин походувсё идёт по кругу как и задумано похоже следующие в наряд киевская и винницкая и так далее
показать весь комментарий
19.03.2021 00:46 Ответить
Они боятся восстания. Боятся что Порох вместе с резервистами приедут на Банковую и вышвырнут всю шайку оттуда.
показать весь комментарий
19.03.2021 00:53 Ответить
Количество случаев непонятного возникновения трамбоза от количества получивших прививку, ничтожно мала. Польза от прививания в сотни раз предпочтительней.
Удивляет крайне низкая скорость вакцинирования при крайне малой дозе закупки. ПОхоже, что половина из 500 тысяч даже придется уничтожить из за сроков годности. Это приговор Степанову.
показать весь комментарий
18.03.2021 23:47 Ответить
Мне укололи18.03 в 11.00 Ковишилд. Вечер было все нормально в 23.00 стало сильно знобить. Зуб на зуб не попадал. Температура поднялассь до 37,5 потом до 38,0. Выпил аналгин. Пока делать выводы рано, но ни от одной вакцины мне не было так плохо. Прививался все всегда в срок. Побочек не было. Колол инфлвак ваксигрипп было все хорошо.Правда на коревую меня посыпало, но все равно было терпимо. Ковишилд оказалась довольно жесткой вакциной. У сотрудницы 37,8 но ее так не трясло. Предупреждали , что будет недомагание. Сейчас обильно пью воду. Место укола сильно болит. Незначительно немеют пальцы. Не могу лежать на месте укола. Но все равно лучше 3 дня недоманание от вакцины чем 3 недели ковид. Буду смотреть как будет дальше...
показать весь комментарий
19.03.2021 03:10 Ответить
У меня родственница прививалась ковишилдом. На два дня поднималась температура 37,2-37,5 и пару раз было легкое головокружение. Возраст - 59 лет, избыточная масса тела.
показать весь комментарий
19.03.2021 07:15 Ответить
Заповіт Клауса Шваба в життя!
показать весь комментарий
19.03.2021 06:16 Ответить
У антиваксеров траур.
показать весь комментарий
19.03.2021 07:17 Ответить
ой, а как же "зрада и шмурдяк"?
показать весь комментарий
19.03.2021 15:19 Ответить
 
 