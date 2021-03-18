УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4808 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 077 11

Країни ЄС відновлять вакцинацію препаратом AstraZeneca

Країни ЄС відновлять вакцинацію препаратом AstraZeneca

Німеччина, Італія й Іспанія оголосили про відновлення вакцинації проти коронавірусу препаратом AstraZeneca у зв'язку із заявою медрегулятора ЄС про його безпеку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що кожна країна ЄС може сама приймати рішення щодо відновлення імунізації за допомогою вакцини AstraZeneca.

Швеція заявила, що їй потрібно кілька днів, щоб прийняти рішення щодо вакцини.

Нідерланди і Португалія відновлять використання вакцини AstraZeneca з наступного тижня.

Рішення про відновлення імунізації препаратом також ухвалили Франція, Латвія, Литва і Кіпр.

Читайте також: Підстав для обмеження використання вакцини AstraZeneca в Україні я не бачу, - Зеленський

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Євросоюз (13388) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Ротшильды не успокаиваются. Некому остановить эту семейку.
показати весь коментар
18.03.2021 23:07
+2
Количество случаев непонятного возникновения трамбоза от количества получивших прививку, ничтожно мала. Польза от прививания в сотни раз предпочтительней.
Удивляет крайне низкая скорость вакцинирования при крайне малой дозе закупки. ПОхоже, что половина из 500 тысяч даже придется уничтожить из за сроков годности. Это приговор Степанову.
показати весь коментар
18.03.2021 23:47
+2
Мне укололи18.03 в 11.00 Ковишилд. Вечер было все нормально в 23.00 стало сильно знобить. Зуб на зуб не попадал. Температура поднялассь до 37,5 потом до 38,0. Выпил аналгин. Пока делать выводы рано, но ни от одной вакцины мне не было так плохо. Прививался все всегда в срок. Побочек не было. Колол инфлвак ваксигрипп было все хорошо.Правда на коревую меня посыпало, но все равно было терпимо. Ковишилд оказалась довольно жесткой вакциной. У сотрудницы 37,8 но ее так не трясло. Предупреждали , что будет недомагание. Сейчас обильно пью воду. Место укола сильно болит. Незначительно немеют пальцы. Не могу лежать на месте укола. Но все равно лучше 3 дня недоманание от вакцины чем 3 недели ковид. Буду смотреть как будет дальше...
показати весь коментар
19.03.2021 03:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ротшильды не успокаиваются. Некому остановить эту семейку.
показати весь коментар
18.03.2021 23:07 Відповісти
може Беки?
показати весь коментар
18.03.2021 23:13 Відповісти
А какие области наочереди на карантин походувсё идёт по кругу как и задумано похоже следующие в наряд киевская и винницкая и так далее
показати весь коментар
19.03.2021 00:46 Відповісти
Они боятся восстания. Боятся что Порох вместе с резервистами приедут на Банковую и вышвырнут всю шайку оттуда.
показати весь коментар
19.03.2021 00:53 Відповісти
Количество случаев непонятного возникновения трамбоза от количества получивших прививку, ничтожно мала. Польза от прививания в сотни раз предпочтительней.
Удивляет крайне низкая скорость вакцинирования при крайне малой дозе закупки. ПОхоже, что половина из 500 тысяч даже придется уничтожить из за сроков годности. Это приговор Степанову.
показати весь коментар
18.03.2021 23:47 Відповісти
Мне укололи18.03 в 11.00 Ковишилд. Вечер было все нормально в 23.00 стало сильно знобить. Зуб на зуб не попадал. Температура поднялассь до 37,5 потом до 38,0. Выпил аналгин. Пока делать выводы рано, но ни от одной вакцины мне не было так плохо. Прививался все всегда в срок. Побочек не было. Колол инфлвак ваксигрипп было все хорошо.Правда на коревую меня посыпало, но все равно было терпимо. Ковишилд оказалась довольно жесткой вакциной. У сотрудницы 37,8 но ее так не трясло. Предупреждали , что будет недомагание. Сейчас обильно пью воду. Место укола сильно болит. Незначительно немеют пальцы. Не могу лежать на месте укола. Но все равно лучше 3 дня недоманание от вакцины чем 3 недели ковид. Буду смотреть как будет дальше...
показати весь коментар
19.03.2021 03:10 Відповісти
У меня родственница прививалась ковишилдом. На два дня поднималась температура 37,2-37,5 и пару раз было легкое головокружение. Возраст - 59 лет, избыточная масса тела.
показати весь коментар
19.03.2021 07:15 Відповісти
Заповіт Клауса Шваба в життя!
показати весь коментар
19.03.2021 06:16 Відповісти
У антиваксеров траур.
показати весь коментар
19.03.2021 07:17 Відповісти
ой, а как же "зрада и шмурдяк"?
показати весь коментар
19.03.2021 15:19 Відповісти
 
 