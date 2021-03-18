Країни ЄС відновлять вакцинацію препаратом AstraZeneca

Німеччина, Італія й Іспанія оголосили про відновлення вакцинації проти коронавірусу препаратом AstraZeneca у зв'язку із заявою медрегулятора ЄС про його безпеку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що кожна країна ЄС може сама приймати рішення щодо відновлення імунізації за допомогою вакцини AstraZeneca.

Швеція заявила, що їй потрібно кілька днів, щоб прийняти рішення щодо вакцини.

Нідерланди і Португалія відновлять використання вакцини AstraZeneca з наступного тижня.

Рішення про відновлення імунізації препаратом також ухвалили Франція, Латвія, Литва і Кіпр.

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