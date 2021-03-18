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Країни ЄС відновлять вакцинацію препаратом AstraZeneca
Німеччина, Італія й Іспанія оголосили про відновлення вакцинації проти коронавірусу препаратом AstraZeneca у зв'язку із заявою медрегулятора ЄС про його безпеку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зазначається, що кожна країна ЄС може сама приймати рішення щодо відновлення імунізації за допомогою вакцини AstraZeneca.
Швеція заявила, що їй потрібно кілька днів, щоб прийняти рішення щодо вакцини.
Нідерланди і Португалія відновлять використання вакцини AstraZeneca з наступного тижня.
Рішення про відновлення імунізації препаратом також ухвалили Франція, Латвія, Литва і Кіпр.
Топ коментарі
+2 aquarius580 .
показати весь коментар18.03.2021 23:07
+2 Сергей Иванофф
показати весь коментар18.03.2021 23:47
+2 Дмитрий Кравченко #403944
показати весь коментар19.03.2021 03:10
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Удивляет крайне низкая скорость вакцинирования при крайне малой дозе закупки. ПОхоже, что половина из 500 тысяч даже придется уничтожить из за сроков годности. Это приговор Степанову.