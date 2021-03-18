Жесткие карантинные ограничения могут быть введены в Киевской области, - Офис президента

Жесткие карантинные ограничения в Украине продолжают вводить по региональному принципу в соответствии с ситуацией с распространенностью там заболеваемости COVID-19, так Киевская область вслед за столицей тоже вскоре также может оказаться "закрытой".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире программы "Право на власть".

"Сейчас сделано так, что закрываем именно регионами. В Киеве сейчас плохо, на Ивано-Франковщине, на Закарпатье, Житомирщине, Виннитчине - они закрыты, Киев также закрывают. Но, например, на Днепропетровщине или Харьковщине 30% занятости коек, зачем закрывать регион? Именно поэтому идем закрытием регионов. Думаю, что и Киевская область сейчас также будет закрываться, потому что там также есть проблемы", - сказал Тимошенко.

Он рассказал, что несколько недель назад, когда ситуация ухудшилась в Ивано-Франковской области, там процент занятых мест не снижался, то есть постоянно росло число пациентов.

"Это гораздо опаснее, чем осенью, когда закрывалось все. Поэтому очень просим, ​​чтобы все соблюдали требования", - пояснил заместитель главы ОП.

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