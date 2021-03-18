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Новости Коронавирус и карантин
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Жесткие карантинные ограничения могут быть введены в Киевской области, - Офис президента

Жесткие карантинные ограничения могут быть введены в Киевской области, - Офис президента

Жесткие карантинные ограничения в Украине продолжают вводить по региональному принципу в соответствии с ситуацией с распространенностью там заболеваемости COVID-19, так Киевская область вслед за столицей тоже вскоре также может оказаться "закрытой".

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире программы "Право на власть".

"Сейчас сделано так, что закрываем именно регионами. В Киеве сейчас плохо, на Ивано-Франковщине, на Закарпатье, Житомирщине, Виннитчине - они закрыты, Киев также закрывают. Но, например, на Днепропетровщине или Харьковщине 30% занятости коек, зачем закрывать регион? Именно поэтому идем закрытием регионов. Думаю, что и Киевская область сейчас также будет закрываться, потому что там также есть проблемы", - сказал Тимошенко.

Он рассказал, что несколько недель назад, когда ситуация ухудшилась в Ивано-Франковской области, там процент занятых мест не снижался, то есть постоянно росло число пациентов.

"Это гораздо опаснее, чем осенью, когда закрывалось все. Поэтому очень просим, ​​чтобы все соблюдали требования", - пояснил заместитель главы ОП.

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карантин (16729) Киевская область (4122) Тимошенко Кирилл (432) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Жесткие карантинные ограничения могут быть введены в Киевской области, - Офис президента - Цензор.НЕТ 7900
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18.03.2021 23:34 Ответить
Киевская область работает в Киеве зато Киев никогда не закроют. Нашли проблему не в киевском метро, а в области. Значит проблемы не в ковиде на который хотят все списать.
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19.03.2021 06:12 Ответить
Треба землю продати, хабаду зробити подвійне громадянство, вакицина щось не так пішла побічним юзом, тому залокданили всі шляхи, сподобалось масонам плебеїв тримати в пандемічній узді.
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19.03.2021 06:14 Ответить
Дуже багато людей хворіють- важко, з киснем, лежать як мертві. Школи працюють, діти іздять в транспорті без масок- з них штраф не взяти, класи один за одним ухолять на самоізоляцію, але що з того. Треба переводити дітей на дистанційне навчання, як зробили всі наші сусіди, закривати кафешки, бари, ресторани, торгові центри. Контролювати маски, більше транспорту, потягів, вагонів.
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19.03.2021 07:20 Ответить
 
 