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Новости Агрессия России против Украины
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Конфликт на Донбассе вызван агрессией России и оккупацией Крыма, - Евросоюз

Конфликт на Донбассе вызван агрессией России и оккупацией Крыма, - Евросоюз

Конфликт на востоке Украины, вызванный агрессией со стороны России и незаконной оккупацией Крымского полуострова, остается серьезным вызовом европейской безопасности.

Об этом заявила делегация Европейского Союза при ОБСЕ во время заседания Постоянного совета этой организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конфликт на востоке Украины, вызванный агрессией со стороны Российской Федерации и незаконной оккупацией Крымского полуострова, остается серьезным вызовом европейской безопасности. Вот почему Европейский Союз в очередной раз продлил санкции против тех, кто отвечает за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в заявлении.

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В ЕС заявили, что урегулирование этого конфликта должно оставаться среди приоритетов ОБСЕ, а также выразили обеспокоенность по поводу последних сообщений СММ ОБСЕ о вспышках насилия.

Кроме того, в Европейском Союзе обеспокоены по поводу тупиковой ситуации на переговорах в Трехсторонней контактной группе.

"Мы призываем стороны активизировать свои усилия по реализации итогов Нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года, а также предварительной договоренности в ТКГ по двум новым участкам разведения и 19 зонам разминирования. В этом контексте мы призываем Россию действовать конструктивно в рамках этих дискуссий", - отмечается в заявлении.

Отдельно делегация ЕС отметила осуждении незаконной оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь и продолжающихся там нарушения прав человека. Была подтверждена преданность ЕС суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ и продолжению реализации политики непризнания, в том числе путем ограничительных мер против РФ.

Автор: 

ОБСЕ (4876) россия (95467) Донбасс (26955) Евросоюз (17113)


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Топ комментарии
+19
а зєбануті стверджують, що то Порох все влаштував
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19.03.2021 08:42
+10
я все больше уважаю Байдена! **** ни один нелох не сделал столько для Украині , как дядюшка Байден за 100 дней!!! Ну мужик же!
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19.03.2021 09:06
+10
В гулаг? На розстріл і в яму із вапном? За ссилочкою на рт вам до сталіна із леніним.

ПОРОШЕНКО ЗАРАБАТИВАЕТ НА ВАЙНЕ, НАДА ПРОСТО ПРИКРАТИТЬ СТРЕЛЯТЬ. - всі все пам'ятають тому вам силочка тільки в гулаг.
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19.03.2021 10:40
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Гос органам и властям наплевать на своих граждан, Европа и Америка только на вас надежда
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19.03.2021 08:34 Ответить
Гражданам самим на себя наплевать
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19.03.2021 20:06 Ответить
Ну так помогите материально! Только деньги не в казну зебобу, а персонально каждому украинцу на карточку Приват Банка
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19.03.2021 08:34 Ответить
Где вы были раньше - реально выход из ситуации и реально реформивароние государства, а не преступников узурпаторав
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19.03.2021 08:47 Ответить
Ну прожрешь ты эти деньги - и дальше что?
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19.03.2021 20:07 Ответить
Наближається час, коли москалям інфа буде подаватися виключно чебурнетом))) бо потужностей ру.пропагандонТВ проти інформатак сша+ес замало.
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19.03.2021 08:42 Ответить
а зєбануті стверджують, що то Порох все влаштував
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19.03.2021 08:42 Ответить
На те вони і зєбануті
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19.03.2021 09:23 Ответить
А можно ссылочку.
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19.03.2021 10:02 Ответить
В гулаг? На розстріл і в яму із вапном? За ссилочкою на рт вам до сталіна із леніним.

ПОРОШЕНКО ЗАРАБАТИВАЕТ НА ВАЙНЕ, НАДА ПРОСТО ПРИКРАТИТЬ СТРЕЛЯТЬ. - всі все пам'ятають тому вам силочка тільки в гулаг.
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19.03.2021 10:40 Ответить
Еще один упоротый клаводрочер нарисовался. Ты хоть читать умеешь? Статья называлась "Конфликт на Донбассе вызван агрессией России и оккупацией Крыма". https://censor.net/ru/user/467159 написал, что а "зєбануті стверджують, що то Порох все влаштував". Я попросил ссылку: где и когда т.н. "зебанутые" утверждали, что это Порох все устроил.
При чем тут "гулаг"? При чем тут "кто зарабатывает"? При чем тут "перестать стрелять"? Иди проспись, тело.
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19.03.2021 11:22 Ответить
Да ты сегодня упоротый боярой, набутылочник лишнехромосомный!
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19.03.2021 20:09 Ответить
ссылочку на твою справочку из дурдома?
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19.03.2021 12:28 Ответить
Ясно: серануло и в кусты. Вы, упоротые, все такие одинаковые ...
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19.03.2021 12:45 Ответить
що таке, зєбануте, забув як верещав, що "вайна прадалжаицца патаму шо парашенка наживается на вайне"??
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19.03.2021 16:42 Ответить
Т.е. ты понимаешь, что жиденько обделался со своим выссером и сейчас пытаешься перевести стрелки. А что бы никто не видел какое ты тупое, отметил мои комменты спамом. Вы, упоротые, все такие одинаковые.
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19.03.2021 18:17 Ответить
Так буває, коли не хочеш думати і аналізувати, а віриш бабломойській мосійчук та іншій інформ та політ наволочі.
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19.03.2021 10:52 Ответить
Може, "зєбануті", а може ненависні за армію, мову і церкву.
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19.03.2021 13:06 Ответить
как так? шуфрич же сказал что российских военных нет на донбассе, от тупые европейцы не верят самой объективной партии говорящей только правду
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19.03.2021 08:44 Ответить
мне нравиться эта прозорливость...)))
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19.03.2021 08:47 Ответить
Вот что животворящий Байден делает!
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19.03.2021 08:50 Ответить
я все больше уважаю Байдена! **** ни один нелох не сделал столько для Украині , как дядюшка Байден за 100 дней!!! Ну мужик же!
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19.03.2021 09:06 Ответить
Вы абсолютно правы - Байден уже очень много лет является политиком мирового уровня. А КГБисты и клоуны, которые мечтают общаться с ним на равных выглядят не просто комично, а выглядят больными на всю голову....
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19.03.2021 09:33 Ответить
"Мы призываем стороны..." - Обращайтесь к причине и движущей силе войны - расие! - а не к обороняющимся.
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19.03.2021 09:23 Ответить
Для трусливых, алчных и продажных европейцев это - предел их храбрости и справедливости.... Обычно, они выдают нам задания и требования , а паРаше осторожно и аккуратно грозят пальцем.... После чего покрывают задницу кремлёвского террориста поцелуями...
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19.03.2021 09:40 Ответить
Эт да.
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19.03.2021 11:18 Ответить
Так добавьте им еще пару десятков "полезных" санкций
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19.03.2021 09:30 Ответить
Конфлікт на Донбасі спричинений агресією Росії та окупацією Криму, - Євросоюз - Цензор.НЕТ 5441
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19.03.2021 09:36 Ответить
ну, понесли рашку по кочкам .
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19.03.2021 10:04 Ответить
Слава богу, Байден снял блокаду беса путлера с бедной Европы и донес правдивую информацию до каждого европейца, как называется то, что сейчас происходит на территории Украины.
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19.03.2021 10:28 Ответить
Слава богу, Байден снял блокаду беса путлера с бедной Европы и донес правдивую информацию до каждого европейца, как называется то, что сейчас происходит на территории Украины.
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19.03.2021 10:37 Ответить
А Северный поток 2 будет достроен?
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19.03.2021 15:05 Ответить
Да. Но на последнем участке в два километра ордынцы будут таскать газ вёдрами.
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19.03.2021 15:54 Ответить
 
 