Конфликт на Донбассе вызван агрессией России и оккупацией Крыма, - Евросоюз

Конфликт на востоке Украины, вызванный агрессией со стороны России и незаконной оккупацией Крымского полуострова, остается серьезным вызовом европейской безопасности.

Об этом заявила делегация Европейского Союза при ОБСЕ во время заседания Постоянного совета этой организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конфликт на востоке Украины, вызванный агрессией со стороны Российской Федерации и незаконной оккупацией Крымского полуострова, остается серьезным вызовом европейской безопасности. Вот почему Европейский Союз в очередной раз продлил санкции против тех, кто отвечает за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в заявлении.

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В ЕС заявили, что урегулирование этого конфликта должно оставаться среди приоритетов ОБСЕ, а также выразили обеспокоенность по поводу последних сообщений СММ ОБСЕ о вспышках насилия.

Кроме того, в Европейском Союзе обеспокоены по поводу тупиковой ситуации на переговорах в Трехсторонней контактной группе.

"Мы призываем стороны активизировать свои усилия по реализации итогов Нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года, а также предварительной договоренности в ТКГ по двум новым участкам разведения и 19 зонам разминирования. В этом контексте мы призываем Россию действовать конструктивно в рамках этих дискуссий", - отмечается в заявлении.

Отдельно делегация ЕС отметила осуждении незаконной оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь и продолжающихся там нарушения прав человека. Была подтверждена преданность ЕС суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ и продолжению реализации политики непризнания, в том числе путем ограничительных мер против РФ.