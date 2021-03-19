Конфлікт на Донбасі спричинений агресією Росії та окупацією Криму, - Євросоюз

Конфлікт на сході України, спричинений агресією з боку Росії та незаконною окупацією Кримського півострова, залишається серйозним викликом європейській безпеці.

Про це заявила делегація Європейського Союзу при ОБСЄ під час засідання Постійної ради цієї організації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Конфлікт на сході України, спричинений агресією з боку Російської Федерації та незаконною окупацією Кримського півострова, залишається серйозним викликом європейській безпеці. Ось чому Європейський Союз вчергове продовжив санкції проти тих, хто відповідає за підрив або становлення загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - йдеться у заяві.

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У ЄС заявили, що врегулювання цього конфлікту має залишатися серед пріоритетів ОБСЄ, а також висловили занепокоєння щодо останніх повідомлень СММ ОБСЄ про спалахи насильства.

Крім того, у Європейському Союзі занепокоєні з приводу тупикової ситуації, що склалася на переговорах у Тристоронній контактній групі.

"Ми закликаємо сторони активізувати свої зусилля щодо реалізації висновків Нормандського саміту в Парижі в грудні 2019 року, а також попередньої домовленості у ТКГ щодо двох нових ділянок розведення та 19 зон розмінування. У цьому контексті ми закликаємо Росію діяти конструктивно у межах цих дискусій", - зазначається в заяві.

Окремо делегація ЄС наголосила на засудженні незаконної окупації Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та триваючих там порушення прав людини. Було підтверджено відданість ЄС суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів та продовженню втілення політики невизнання, у тому числі шляхом обмежувальних заходів проти РФ.