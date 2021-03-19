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Новини Агресія Росії проти України
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Конфлікт на Донбасі спричинений агресією Росії та окупацією Криму, - Євросоюз

Конфлікт на Донбасі спричинений агресією Росії та окупацією Криму, - Євросоюз

Конфлікт на сході України, спричинений агресією з боку Росії та незаконною окупацією Кримського півострова, залишається серйозним викликом європейській безпеці.

Про це заявила делегація Європейського Союзу при ОБСЄ під час засідання Постійної ради цієї організації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Конфлікт на сході України, спричинений агресією з боку Російської Федерації та незаконною окупацією Кримського півострова, залишається серйозним викликом європейській безпеці. Ось чому Європейський Союз вчергове продовжив санкції проти тих, хто відповідає за підрив або становлення загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - йдеться у заяві.

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У ЄС заявили, що врегулювання цього конфлікту має залишатися серед пріоритетів ОБСЄ, а також висловили занепокоєння щодо останніх повідомлень СММ ОБСЄ про спалахи насильства.

Крім того, у Європейському Союзі занепокоєні з приводу тупикової ситуації, що склалася на переговорах у Тристоронній контактній групі.

"Ми закликаємо сторони активізувати свої зусилля щодо реалізації висновків Нормандського саміту в Парижі в грудні 2019 року, а також попередньої домовленості у ТКГ щодо двох нових ділянок розведення та 19 зон розмінування. У цьому контексті ми закликаємо Росію діяти конструктивно у межах цих дискусій", - зазначається в заяві.

Окремо делегація ЄС наголосила на засудженні незаконної окупації Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та триваючих там порушення прав людини. Було підтверджено відданість ЄС суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів та продовженню втілення політики невизнання, у тому числі шляхом обмежувальних заходів проти РФ.

Автор: 

ОБСЄ (3503) росія (65073) Донбас (22354) Євросоюз (13388)


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Топ коментарі
+19
а зєбануті стверджують, що то Порох все влаштував
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19.03.2021 08:42
+10
я все больше уважаю Байдена! **** ни один нелох не сделал столько для Украині , как дядюшка Байден за 100 дней!!! Ну мужик же!
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19.03.2021 09:06
+10
В гулаг? На розстріл і в яму із вапном? За ссилочкою на рт вам до сталіна із леніним.

ПОРОШЕНКО ЗАРАБАТИВАЕТ НА ВАЙНЕ, НАДА ПРОСТО ПРИКРАТИТЬ СТРЕЛЯТЬ. - всі все пам'ятають тому вам силочка тільки в гулаг.
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19.03.2021 10:40
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Гос органам и властям наплевать на своих граждан, Европа и Америка только на вас надежда
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19.03.2021 08:34 Відповісти
Гражданам самим на себя наплевать
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19.03.2021 20:06 Відповісти
Ну так помогите материально! Только деньги не в казну зебобу, а персонально каждому украинцу на карточку Приват Банка
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19.03.2021 08:34 Відповісти
Где вы были раньше - реально выход из ситуации и реально реформивароние государства, а не преступников узурпаторав
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19.03.2021 08:47 Відповісти
Ну прожрешь ты эти деньги - и дальше что?
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19.03.2021 20:07 Відповісти
Наближається час, коли москалям інфа буде подаватися виключно чебурнетом))) бо потужностей ру.пропагандонТВ проти інформатак сша+ес замало.
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19.03.2021 08:42 Відповісти
а зєбануті стверджують, що то Порох все влаштував
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19.03.2021 08:42 Відповісти
На те вони і зєбануті
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19.03.2021 09:23 Відповісти
А можно ссылочку.
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19.03.2021 10:02 Відповісти
В гулаг? На розстріл і в яму із вапном? За ссилочкою на рт вам до сталіна із леніним.

ПОРОШЕНКО ЗАРАБАТИВАЕТ НА ВАЙНЕ, НАДА ПРОСТО ПРИКРАТИТЬ СТРЕЛЯТЬ. - всі все пам'ятають тому вам силочка тільки в гулаг.
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19.03.2021 10:40 Відповісти
Еще один упоротый клаводрочер нарисовался. Ты хоть читать умеешь? Статья называлась "Конфликт на Донбассе вызван агрессией России и оккупацией Крыма". https://censor.net/ru/user/467159 написал, что а "зєбануті стверджують, що то Порох все влаштував". Я попросил ссылку: где и когда т.н. "зебанутые" утверждали, что это Порох все устроил.
При чем тут "гулаг"? При чем тут "кто зарабатывает"? При чем тут "перестать стрелять"? Иди проспись, тело.
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19.03.2021 11:22 Відповісти
Да ты сегодня упоротый боярой, набутылочник лишнехромосомный!
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19.03.2021 20:09 Відповісти
ссылочку на твою справочку из дурдома?
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19.03.2021 12:28 Відповісти
Ясно: серануло и в кусты. Вы, упоротые, все такие одинаковые ...
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19.03.2021 12:45 Відповісти
що таке, зєбануте, забув як верещав, що "вайна прадалжаицца патаму шо парашенка наживается на вайне"??
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19.03.2021 16:42 Відповісти
Т.е. ты понимаешь, что жиденько обделался со своим выссером и сейчас пытаешься перевести стрелки. А что бы никто не видел какое ты тупое, отметил мои комменты спамом. Вы, упоротые, все такие одинаковые.
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19.03.2021 18:17 Відповісти
Так буває, коли не хочеш думати і аналізувати, а віриш бабломойській мосійчук та іншій інформ та політ наволочі.
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19.03.2021 10:52 Відповісти
Може, "зєбануті", а може ненависні за армію, мову і церкву.
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19.03.2021 13:06 Відповісти
как так? шуфрич же сказал что российских военных нет на донбассе, от тупые европейцы не верят самой объективной партии говорящей только правду
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19.03.2021 08:44 Відповісти
мне нравиться эта прозорливость...)))
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19.03.2021 08:47 Відповісти
Вот что животворящий Байден делает!
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19.03.2021 08:50 Відповісти
я все больше уважаю Байдена! **** ни один нелох не сделал столько для Украині , как дядюшка Байден за 100 дней!!! Ну мужик же!
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19.03.2021 09:06 Відповісти
Вы абсолютно правы - Байден уже очень много лет является политиком мирового уровня. А КГБисты и клоуны, которые мечтают общаться с ним на равных выглядят не просто комично, а выглядят больными на всю голову....
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19.03.2021 09:33 Відповісти
"Мы призываем стороны..." - Обращайтесь к причине и движущей силе войны - расие! - а не к обороняющимся.
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19.03.2021 09:23 Відповісти
Для трусливых, алчных и продажных европейцев это - предел их храбрости и справедливости.... Обычно, они выдают нам задания и требования , а паРаше осторожно и аккуратно грозят пальцем.... После чего покрывают задницу кремлёвского террориста поцелуями...
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19.03.2021 09:40 Відповісти
Эт да.
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19.03.2021 11:18 Відповісти
Так добавьте им еще пару десятков "полезных" санкций
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19.03.2021 09:30 Відповісти
Конфлікт на Донбасі спричинений агресією Росії та окупацією Криму, - Євросоюз - Цензор.НЕТ 5441
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19.03.2021 09:36 Відповісти
ну, понесли рашку по кочкам .
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19.03.2021 10:04 Відповісти
Слава богу, Байден снял блокаду беса путлера с бедной Европы и донес правдивую информацию до каждого европейца, как называется то, что сейчас происходит на территории Украины.
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19.03.2021 10:28 Відповісти
Слава богу, Байден снял блокаду беса путлера с бедной Европы и донес правдивую информацию до каждого европейца, как называется то, что сейчас происходит на территории Украины.
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19.03.2021 10:37 Відповісти
А Северный поток 2 будет достроен?
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19.03.2021 15:05 Відповісти
Да. Но на последнем участке в два километра ордынцы будут таскать газ вёдрами.
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19.03.2021 15:54 Відповісти
 
 