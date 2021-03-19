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Новости Коронавирус и карантин
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Замглавы ОП Тимошенко призвал украинцев соблюдать карантинные ограничения: медсистеме трудно справиться с резким всплеском заболеваемости

Замглавы ОП Тимошенко призвал украинцев соблюдать карантинные ограничения: медсистеме трудно справиться с резким всплеском заболеваемости

Несколько недель назад, когда на Закарпатье и в Ивано-Франковской области началось резкое увеличение количества больных COVID-19, в Киеве многие продолжали пренебрегать противоэпидемическими мероприятиями - не носили масок, не соблюдали карантинных требований. Это имело негативные последствия - в столице также начала расти заболеваемость.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире программы "Право на власть, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

По словам Тимошенко, медицинской системе трудно справиться с таким резким увеличением количества новых больных, поэтому есть необходимость в введении ограничительных мер в тех регионах, где ситуация сложная.

"Каждый день и в Офисе Президента, и в Минздраве мы работали над тем, чтобы появлялись дополнительные кровати и дополнительный кислород. На Ивано-Франковщине три недели назад были заняты 82% койко-мест. Добавляется 450 коек, а процент не падает - как было 82%, так и есть. Добавляется еще 350 коек, а процент на том же уровне. Это гораздо опаснее, чем осенью, когда закрывалось все (на локдаун. - Ред.)", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

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Он в очередной раз обратился к гражданам с настоятельной просьбой соблюдать карантинные требования и носить маски.

Тимошенко также поблагодарил врачей за их работу. "Это фактически война - каждый день они спасают людей", - отметил он.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25502) Тимошенко Кирилл (432) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
За счет ожидания выхода расследования по вагнеровцам. Как-то так: "сидите дома, нефиг майданы устраивать"
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19.03.2021 09:02
+4
Це хто? Скільки хмирів ми годуємо з цієї позазаконної контори крім дом/мєндєль?
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19.03.2021 09:10
+4
На Буковельских фронтах, говорит сражался, со сноубордом наголо
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19.03.2021 09:21
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Улицы пустынные... все сидят дома,а заболеваемость резко возросла за счет чего?
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19.03.2021 08:59 Ответить
За счет ожидания выхода расследования по вагнеровцам. Как-то так: "сидите дома, нефиг майданы устраивать"
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19.03.2021 09:02 Ответить
Получается что вода отравлена в Украине....а не маски виноваты...
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19.03.2021 09:02 Ответить
Пора вводить респираторы, в Словакии уже все в респираторах
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19.03.2021 09:03 Ответить
Вчера жена принесла 4 респиратора,сыновьям каже носить даже ночью во сне...
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19.03.2021 09:05 Ответить
ОВЗК и противогазы надо.
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19.03.2021 09:19 Ответить
Нехай своєму шефу подякує, ослику оманському, він подавав приклад народу в Буковелі, без маски з довольною пикою самозакоханою...
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19.03.2021 09:09 Ответить
Це хто? Скільки хмирів ми годуємо з цієї позазаконної контори крім дом/мєндєль?
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19.03.2021 09:10 Ответить
Что ОНО такое это тимошенко что везде лезет? Продавец билетов Квартал 59, крысящий бабло из денег налогоплательщиков?
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19.03.2021 09:18 Ответить
На Буковельских фронтах, говорит сражался, со сноубордом наголо
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19.03.2021 09:21 Ответить
Может пора штрафовать всякий сброд без масок в людных местах?
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19.03.2021 09:26 Ответить
Все это напоминает ситуацию, когда непохмеленный лектор-алкаш читает в школе лекцию о вреде алкоголя...
Заступник голови ОП Тимошенко закликав українців дотримуватися карантинних обмежень: медмистемі важко впоратися з різким сплеском захворюваності - Цензор.НЕТ 3173

Украина уникальная страна, если ввашу власть еще верят какие-то индивиды...
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19.03.2021 09:38 Ответить
Та ти шо! А як там Буковель? Нелох дотримувався? Розвіз ковід по всій Україні, що західніше і що? Та нічого, нормальний пацан, навіть не обсуждається.
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19.03.2021 12:22 Ответить
 
 