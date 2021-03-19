Замглавы ОП Тимошенко призвал украинцев соблюдать карантинные ограничения: медсистеме трудно справиться с резким всплеском заболеваемости

Несколько недель назад, когда на Закарпатье и в Ивано-Франковской области началось резкое увеличение количества больных COVID-19, в Киеве многие продолжали пренебрегать противоэпидемическими мероприятиями - не носили масок, не соблюдали карантинных требований. Это имело негативные последствия - в столице также начала расти заболеваемость.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире программы "Право на власть, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

По словам Тимошенко, медицинской системе трудно справиться с таким резким увеличением количества новых больных, поэтому есть необходимость в введении ограничительных мер в тех регионах, где ситуация сложная.

"Каждый день и в Офисе Президента, и в Минздраве мы работали над тем, чтобы появлялись дополнительные кровати и дополнительный кислород. На Ивано-Франковщине три недели назад были заняты 82% койко-мест. Добавляется 450 коек, а процент не падает - как было 82%, так и есть. Добавляется еще 350 коек, а процент на том же уровне. Это гораздо опаснее, чем осенью, когда закрывалось все (на локдаун. - Ред.)", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

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Он в очередной раз обратился к гражданам с настоятельной просьбой соблюдать карантинные требования и носить маски.

Тимошенко также поблагодарил врачей за их работу. "Это фактически война - каждый день они спасают людей", - отметил он.