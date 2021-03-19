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Новини Коронавірус і карантин
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Заступник голови ОП Тимошенко закликав українців дотримуватися карантинних обмежень: медсистемі важко впоратися з різким сплеском захворюваності

Заступник голови ОП Тимошенко закликав українців дотримуватися карантинних обмежень: медсистемі важко впоратися з різким сплеском захворюваності

Кілька тижнів тому, коли на Закарпатті та в Івано-Франківській області почалося різке збільшення кількості хворих на COVID-19, в Києві багато хто продовжував нехтувати протиепідемічними заходами - не носили масок, не дотримувалися карантинних вимог. Це мало негативні наслідки - в столиці також почала зростати захворюваність.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі програми "Право на владу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За словами Тимошенка, медичній системі важко впоратися з таким різким збільшенням кількості нових хворих, тому є необхідність у запровадженні обмежувальних заходів у тих регіонах, де ситуація складна.

"Кожного дня і в Офісі Президента, і в МОЗ ми працювали над тим, щоб з'являлися додаткові ліжка і додатковий кисень. На Івано-Франківщині три тижні тому були зайняті 82% ліжко-місць. Додається 450 ліжок, а відсоток не падає – як було 82%, так і є. Додається ще 350 ліжок, а відсоток на тому ж рівні. Це набагато небезпечніше, ніж восени, коли закривалося все (на локдаун. – Ред.)" – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Також читайте: Жорсткі карантинні обмеження можуть бути введені в Київській області, - Офіс президента

Він укотре звернувся до громадян з наполегливим проханням дотримуватися карантинних вимог і носити маски.

Тимошенко також подякував лікарям за їхню роботу. "Це фактично війна – кожного дня вони рятують людей", – зазначив він.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19445) Тимошенко Кирило (558) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
За счет ожидания выхода расследования по вагнеровцам. Как-то так: "сидите дома, нефиг майданы устраивать"
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19.03.2021 09:02
+4
Це хто? Скільки хмирів ми годуємо з цієї позазаконної контори крім дом/мєндєль?
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19.03.2021 09:10
+4
На Буковельских фронтах, говорит сражался, со сноубордом наголо
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19.03.2021 09:21
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Улицы пустынные... все сидят дома,а заболеваемость резко возросла за счет чего?
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19.03.2021 08:59 Відповісти
За счет ожидания выхода расследования по вагнеровцам. Как-то так: "сидите дома, нефиг майданы устраивать"
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19.03.2021 09:02 Відповісти
Получается что вода отравлена в Украине....а не маски виноваты...
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19.03.2021 09:02 Відповісти
Пора вводить респираторы, в Словакии уже все в респираторах
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19.03.2021 09:03 Відповісти
Вчера жена принесла 4 респиратора,сыновьям каже носить даже ночью во сне...
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19.03.2021 09:05 Відповісти
ОВЗК и противогазы надо.
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19.03.2021 09:19 Відповісти
Нехай своєму шефу подякує, ослику оманському, він подавав приклад народу в Буковелі, без маски з довольною пикою самозакоханою...
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19.03.2021 09:09 Відповісти
Це хто? Скільки хмирів ми годуємо з цієї позазаконної контори крім дом/мєндєль?
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19.03.2021 09:10 Відповісти
Что ОНО такое это тимошенко что везде лезет? Продавец билетов Квартал 59, крысящий бабло из денег налогоплательщиков?
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19.03.2021 09:18 Відповісти
На Буковельских фронтах, говорит сражался, со сноубордом наголо
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19.03.2021 09:21 Відповісти
Может пора штрафовать всякий сброд без масок в людных местах?
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19.03.2021 09:26 Відповісти
Все это напоминает ситуацию, когда непохмеленный лектор-алкаш читает в школе лекцию о вреде алкоголя...
Заступник голови ОП Тимошенко закликав українців дотримуватися карантинних обмежень: медмистемі важко впоратися з різким сплеском захворюваності - Цензор.НЕТ 3173

Украина уникальная страна, если ввашу власть еще верят какие-то индивиды...
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19.03.2021 09:38 Відповісти
Та ти шо! А як там Буковель? Нелох дотримувався? Розвіз ковід по всій Україні, що західніше і що? Та нічого, нормальний пацан, навіть не обсуждається.
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19.03.2021 12:22 Відповісти
 
 