Заступник голови ОП Тимошенко закликав українців дотримуватися карантинних обмежень: медсистемі важко впоратися з різким сплеском захворюваності

Кілька тижнів тому, коли на Закарпатті та в Івано-Франківській області почалося різке збільшення кількості хворих на COVID-19, в Києві багато хто продовжував нехтувати протиепідемічними заходами - не носили масок, не дотримувалися карантинних вимог. Це мало негативні наслідки - в столиці також почала зростати захворюваність.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі програми "Право на владу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За словами Тимошенка, медичній системі важко впоратися з таким різким збільшенням кількості нових хворих, тому є необхідність у запровадженні обмежувальних заходів у тих регіонах, де ситуація складна.

"Кожного дня і в Офісі Президента, і в МОЗ ми працювали над тим, щоб з'являлися додаткові ліжка і додатковий кисень. На Івано-Франківщині три тижні тому були зайняті 82% ліжко-місць. Додається 450 ліжок, а відсоток не падає – як було 82%, так і є. Додається ще 350 ліжок, а відсоток на тому ж рівні. Це набагато небезпечніше, ніж восени, коли закривалося все (на локдаун. – Ред.)" – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

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Він укотре звернувся до громадян з наполегливим проханням дотримуватися карантинних вимог і носити маски.

Тимошенко також подякував лікарям за їхню роботу. "Це фактично війна – кожного дня вони рятують людей", – зазначив він.