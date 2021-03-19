В Украине особый штамм COVID-19 и он мутирует постоянно, - врач-инфекционист Голубовская

В каждой стране есть какие-то особенности коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила в интервью "Обозревателю".

Комментируя слова главы Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана об украинском штамме COVID-19, в частности, о том, что это "комбовирус", агрессивный, быстро распространяющийся, поражающий молодежь и детей, Голубовская отметила, что это не сугубо украинский штамм.

"В каждой стране есть какие-то особенности коронавируса. В Ивано-Франковске выявили вирус, имеющий мутацию тех штаммов, которые циркулируют. Считается, что этот штамм "британский", хотя сама эта мутация может быть обнаружена во всех штаммах", - сообщила она.

Также Голубовская подчеркнула, что вирус мутирует постоянно, однако есть значимые мутации, которые действительно оказывают влияние на передачу, на клинику заболевания: "Мы, клиницисты, давно говорим об изменении клиники COVID-19. И это может быть связано только с каким-то особым штаммом".

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"Сейчас весь мир стоит на позициях, что британский штамм легче передается, но не вызывает более тяжелой формы заболевания. Хотя есть исследования, в частности, опубликованное в прошлую среду, что есть данные, что он все-таки вызывает более тяжелые формы заболевания.

Он помолодел, острый период более длительный, часто наблюдается период обострения, немного нестандартный ответ на нашу привычную терапию, особые лабораторные данные – помимо всего этого он может вызывать и более тяжелые формы заболевания", - сообщила она.