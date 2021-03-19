В Украине особый штамм COVID-19 и он мутирует постоянно, - врач-инфекционист Голубовская
В каждой стране есть какие-то особенности коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила в интервью "Обозревателю".
Комментируя слова главы Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана об украинском штамме COVID-19, в частности, о том, что это "комбовирус", агрессивный, быстро распространяющийся, поражающий молодежь и детей, Голубовская отметила, что это не сугубо украинский штамм.
"В каждой стране есть какие-то особенности коронавируса. В Ивано-Франковске выявили вирус, имеющий мутацию тех штаммов, которые циркулируют. Считается, что этот штамм "британский", хотя сама эта мутация может быть обнаружена во всех штаммах", - сообщила она.
Также Голубовская подчеркнула, что вирус мутирует постоянно, однако есть значимые мутации, которые действительно оказывают влияние на передачу, на клинику заболевания: "Мы, клиницисты, давно говорим об изменении клиники COVID-19. И это может быть связано только с каким-то особым штаммом".
"Сейчас весь мир стоит на позициях, что британский штамм легче передается, но не вызывает более тяжелой формы заболевания. Хотя есть исследования, в частности, опубликованное в прошлую среду, что есть данные, что он все-таки вызывает более тяжелые формы заболевания.
Он помолодел, острый период более длительный, часто наблюдается период обострения, немного нестандартный ответ на нашу привычную терапию, особые лабораторные данные – помимо всего этого он может вызывать и более тяжелые формы заболевания", - сообщила она.
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так,ухань однозначно.. так,є ген кажана..
але що з ринку почалося-малоймовірно.."китайська версія"
ТОМУ ЩО ВОНА НІЯКИЙ НЕ СПЕЦІАЛІСТ У ВІРУСАХ І ЇХ ШТАМАХ.
але справа у тому,що це відбувається після того,як епідемія пішла на спад..
а поки що...
померло лише 2.7 мільйона з очікуваних у майбутньому 100.млн...(повний підрахунок смертності років за 10-ть) після того,як Ковід-2019 стане статистично рівний грипу...
нев"зний у всі країни Британської Співдружності
Прославилась в прошлом году истеричной лоббистской компанией с рассказом что ремдесевир (цена за курс 2 тыс грн) офигенно помогает при короне. Хотя ВОЗ при этих словах пальцем у виска крутит и самый эффективный препарат - дексаметазон, цена на курс- 20 гривень!
Голубовская - присосавшаяся к бюджету и теплому месту в Богомольца мразота. Вместо аругментов у нее в ленте ФБ одни истерикии посылания подальше.
Дні три назад один з тутешніх розповів, як йому колись поставили діагноз коронавірусна пневмонія. Треба було спитати - на підставі чого?
Ще попалось, що подібний перебіг болячки один чоловік переніс ще в 90-х.
А щодо мене, так я і вся родина зі схожими симптомами - грвішніими і кишковими хворіємо раз в декілька років стабільно, може, й частіше. Грип - окремо, бо його важко з чимось сплутати, з роками хворію на нього рідше.
Прикро, що фактично не можливо мати доступ до справді наукової та неупередженої інформації.
Я останні роки схапила була кілька разів місцеві віруси (тільки на роботі, бо захворіє хтось - і передається): кишковий - вперше в житті (взимку). Хіба що то щось інше було.
Капець, слабкість страшна - не могла піднятися, температура сильно падала. І злегка нудило - без жодних інших симптомів ні проявів. За два-три дні проходило.
Залишається чекати: дивимося, що буде далі.
Нічого не нагадує?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF