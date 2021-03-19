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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине особый штамм COVID-19 и он мутирует постоянно, - врач-инфекционист Голубовская

В Украине особый штамм COVID-19 и он мутирует постоянно, - врач-инфекционист Голубовская

В каждой стране есть какие-то особенности коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила в интервью "Обозревателю".

Комментируя слова главы Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана об украинском штамме COVID-19, в частности, о том, что это "комбовирус", агрессивный, быстро распространяющийся, поражающий молодежь и детей, Голубовская отметила, что это не сугубо украинский штамм.

"В каждой стране есть какие-то особенности коронавируса. В Ивано-Франковске выявили вирус, имеющий мутацию тех штаммов, которые циркулируют. Считается, что этот штамм "британский", хотя сама эта мутация может быть обнаружена во всех штаммах", - сообщила она.

Также Голубовская подчеркнула, что вирус мутирует постоянно, однако есть значимые мутации, которые действительно оказывают влияние на передачу, на клинику заболевания: "Мы, клиницисты, давно говорим об изменении клиники COVID-19. И это может быть связано только с каким-то особым штаммом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нужно было это делать вчера": врач-инфекционист Голубовская выступила за немедленное введение локдауна по всей стране

"Сейчас весь мир стоит на позициях, что британский штамм легче передается, но не вызывает более тяжелой формы заболевания. Хотя есть исследования, в частности, опубликованное в прошлую среду, что есть данные, что он все-таки вызывает более тяжелые формы заболевания.

Он помолодел, острый период более длительный, часто наблюдается период обострения, немного нестандартный ответ на нашу привычную терапию, особые лабораторные данные – помимо всего этого он может вызывать и более тяжелые формы заболевания", - сообщила она.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская Ольга (72)


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Топ комментарии
+25
Особливий штамм CLOUN-19.В Украине особый штамм COVID-19 и он мутирует постоянно, - врач-инфекционист Голубовская - Цензор.НЕТ 7745
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19.03.2021 09:10
+24
особливий штам, так, зеленський називається.
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19.03.2021 09:07
+19
Понимаешь, тётка, если вирус мутирует - все эти "вакцинации" бесполезны.
Ты либо идиотка, либо просто издеваешься над 73%. Впрочем, мне эти проценты не жалко ни на копейку. Я очень сочувствую тем кто голосовал за Пороха, но вынужден выживать при режиме зелёных кварталовских дряней.
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19.03.2021 09:08
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Главное реклама дерьма и Ковид баблосы 66 миллиардов зеля казав мы Чемпионы...
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19.03.2021 09:15 Ответить
Голубовская когда то говорила что Свиняче-курячий грыпп выкосит пол Земного шара Паникерша
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19.03.2021 09:17 Ответить
Просыпаюсь утром в башке Ковид 19,вечером прихожу с работы уже Ковид 45 Мутирую
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19.03.2021 09:20 Ответить
Поласували кажанами китайці, трясця!
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19.03.2021 09:21 Ответить
Є КІЛЬКА ВЕРСІЙ початку пандемії.
так,ухань однозначно.. так,є ген кажана..
але що з ринку почалося-малоймовірно.."китайська версія"
В Україні особливий штам COVID-19 і він мутує постійно, - лікарка-інфекціоністка Голубовська - Цензор.НЕТ 4449
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19.03.2021 09:30 Ответить
Да, это старая статья, напечатанная до возникновения эпидемии, я вляется доказательством того, что китайцы создали этот вирус искусственно в Уханьской лаборатории, как оружие массового поражения. Цивилизованному миру следовало бы полностью изолировать Китай, наложить на них такие санкуие, чтобы их экономика легла.
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19.03.2021 09:42 Ответить
С китайской лягут еще кучи экономик - это очень дорогая мстя.
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19.03.2021 10:19 Ответить
А скільки витрачається на ці різні пандемії?
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19.03.2021 10:22 Ответить
мне интереснее, сколько тратится на всяких троллей, несущих ахинею про "лабораторный вирус", "ковида нету", "вакцины вредны", причем все это - одновременно.
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19.03.2021 13:48 Ответить
число украинцев должно уменьшиться до критического, так им проще будет понять зачем вообще нужно быдло что их окружает. ослабнут, тогда можно будет разговаривать.
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19.03.2021 09:22 Ответить
А про Ульяну забыла вспомнить? Это не она вам недоразвитым управленцам новый штамп занесла в Буковеле?
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19.03.2021 09:26 Ответить
ось тут ГОЛУБОВСЬКА СПИ..ДІЛА .
ТОМУ ЩО ВОНА НІЯКИЙ НЕ СПЕЦІАЛІСТ У ВІРУСАХ І ЇХ ШТАМАХ.
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19.03.2021 09:27 Ответить
Помнится в прошлом году многие вирусологи рассказывали что со временем вирус будет мутировать и становится слабее, как и все вирусы. А на практике выходит что наоборот... Мало времени еще прошло или это вирус какой то особенный, не поддающийся общепринятым правилам?
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19.03.2021 09:29 Ответить
це теорія,що вірус,щоб вижити(хоч він не має розуму,звичайно) не повинен вбивати свого носія.....
але справа у тому,що це відбувається після того,як епідемія пішла на спад..
а поки що...
померло лише 2.7 мільйона з очікуваних у майбутньому 100.млн...(повний підрахунок смертності років за 10-ть) після того,як Ковід-2019 стане статистично рівний грипу...
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19.03.2021 09:37 Ответить
Щоб "вижити" - це просто "хлопське" пояснення звичайної статистики. Насправді, віруси мутують випадково і можуть ставати як смертельнішими, так і менш смертельними. Але логічно, що більш смертельний вірус швидше вб'є своїх носіїв і не встигне заразити велику кількість нових. А менш смертельний та більш заразний навпаки - буде масовішим.
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19.03.2021 10:01 Ответить
Такий принцип працює для вірусів, які швидко вбивають зараженого. Якщо вірус більш смертельний, але вбивають в основному ускладнення, які виникають в самому кінці періоду, коли людина заразна, або вже після нього, то на темпи розповсюдження епідемії це вже не вплине.
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19.03.2021 10:11 Ответить
Такий варіант можливий, але менш вірогідний. Десь на телефоні валялася гра "Plague Inc.", там треба за вірус грати, а мета - заразити і вбити усіх, поки людство не винайшло вакцину та ліки. Так от основна тактика - спочатку мутувати на швидкість поширення і приховувати симптоми, а потім, коли практично усі будуть заражені, різко мутувати в сторону збільшення смертності. Але щоб саме за таким сценарієм усе склалося випадково - вірогідність десь така сама, як вірогідність падіння величезного метеориту)
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19.03.2021 10:27 Ответить
А тактика гри за вірус "більшість перехворіли, думають, що у них імунітет, зняли маски, послабили карантин, потім мутація, коли друге захворювання через 6-7 місяців набагато смертельніше" теж доволі успішна (для перемоги в тій грі). І мені здається, що саме її ми і спостерігаємо.
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19.03.2021 10:33 Ответить
тому ковід як вірус відповідає поведінці інших вірусів..хоч і,на 90 відсотків зроблений криворукими китайськими експериментаторами
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19.03.2021 10:34 Ответить
Скажіть, будь ласка, а це - стара гра ?
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19.03.2021 20:08 Ответить
я про те саме.
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19.03.2021 10:28 Ответить
Це якщо вірус працює природнім чином. але якщо весь час підкидати його штучні мутації, то вся теорія епідемології собаці під хвіст. Є закони природи, а є люди які боряться із тими законами. Ну побачимо - хто ж сильніший.
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19.03.2021 10:40 Ответить
Бригадир буксирної бригади Давоського колгоспу ім Клауса Шваба, онучок сім'ї плутократів Білл Гейтс, руками ланкового з ферми пандемії Ральфа Барика робить рекордні посіви нових штамів ковидла на полях чашечки Петрі. Про що світу розповів Нобелівський лауреат вірусолог Люк Монтен'є.
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19.03.2021 09:42 Ответить
Бабах... А ще кажуть, що той вірус, в основному, легені вражає. А он, виявляється, і мозок. Чи то в тебе вроджене?
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19.03.2021 09:52 Ответить
Это рашенские пропагандоны сейчас розганяют своё сцаньё про Гейтса. Почему тогда не про Сороса - загадка.
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19.03.2021 10:08 Ответить
Сорос-позасистемний фінансовий спекулянт міжнародного калібру..
нев"зний у всі країни Британської Співдружності
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19.03.2021 10:31 Ответить
Іди проспись, бо скоро чіп в сраку вставлять.
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19.03.2021 10:03 Ответить
Ботоферма, тут як тут . Бо пасуть. Коли на кону мільярди, то не гидують ні чим. Навіть купленими мерзотниками без совість і моралі.
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19.03.2021 10:14 Ответить
Чувак, де гроші роздають? Здай точку, хочеться ще пошикувати перед чіпуванням)
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19.03.2021 10:28 Ответить
Лахта розповідає про куплених мерзотників...
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19.03.2021 10:35 Ответить
Это типа всемирный заговор? Типа вирус распыляют над городами военные? А че не бак. оружие типа чумы? Ааа, видимо чтоб скотинка дольше мучилась! )))
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19.03.2021 10:23 Ответить
Докажи всему миру, что ковид - это обман. Оближи на камеру унитаз в общественном туалете.
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19.03.2021 14:29 Ответить
ZELOXVID-19
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19.03.2021 10:00 Ответить
Как и предполагал начали запугивать население для ускорения вакцинации индийским шмурдяком, с неизвестными последствиями.
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19.03.2021 10:11 Ответить
Че, весь мир так пугают, где новые локдауны?
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19.03.2021 10:31 Ответить
В Україні особливий штам COVID-19 і він мутує постійно, - лікарка-інфекціоністка Голубовська - Цензор.НЕТ 154
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19.03.2021 10:37 Ответить
Радует то ,что хоть кто то из врачей, не уехал с Украины от таких дефектов как ты.
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19.03.2021 19:50 Ответить
Сколько любителей теорий заговоров в комментах...и это только сравнительно безобидные интернет-сумасшедшие. Боюсь даже представить, что творится в головах у обывателей, дезориентированных обилием противоречащей друг другу информации.
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19.03.2021 11:23 Ответить
Я б не сказал что теоретиков заговора мало. Большая часть западной Украины считает ковид гриппом, от которого можно защититься чесноком, водкой и церковью. Маски им тряпки, карантины делают нищими, а прививки это тотальное зло. Зачастую в магазинах и транспорте они без масок и ржут над теми кто маски носят. Там настолько дремучая срань, что ой!
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19.03.2021 11:40 Ответить
Штамм с очень большими зубам и поражает мозг некоторых инфекционистов.
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19.03.2021 11:28 Ответить
Він називається "асфальтний". Куди там братися англійському, чи іншим. Цей не то що з організму не виводиться, а навіть з дурної башки. Люди мруть, "червоні зони", а вони і надалі замість лікарень закатують гроші в асфальт.
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19.03.2021 12:24 Ответить
В Украине особый штамм COVID-CORUPCE, а это лечится совсем другими ведомствами.
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19.03.2021 12:48 Ответить
Український штамп має назву коронокорупція..
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19.03.2021 13:16 Ответить
Частота мутации covid19 - 2 недели.Это факт и с этим ничего не поделаешь.Именно поэтому,от гриппа нет лекарства,а вакцины эффективны не сильно.Из сегодняшних вакцин непонятна только пфайзер.Она полностью синтетическая и либо будет хорошо,либо никак.Остальные,как при гриппе.
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19.03.2021 13:23 Ответить
какой из Голубовской "КЛИНИЦИСТ", если она последний раз в клинике была лет 20 назад, а последние лет 20 занята тем, что доит студентов в универе Богомольца и лоббирует фармкомпании.
Прославилась в прошлом году истеричной лоббистской компанией с рассказом что ремдесевир (цена за курс 2 тыс грн) офигенно помогает при короне. Хотя ВОЗ при этих словах пальцем у виска крутит и самый эффективный препарат - дексаметазон, цена на курс- 20 гривень!
Голубовская - присосавшаяся к бюджету и теплому месту в Богомольца мразота. Вместо аругментов у нее в ленте ФБ одни истерикии посылания подальше.
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19.03.2021 13:36 Ответить
Самый точный диагноз для Голубовской, "главного инфекциониста", прости Господи...
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19.03.2021 16:02 Ответить
как гаварять маскавіти...нє літьйом твк катаньєм.......прадалжаєм.
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19.03.2021 13:51 Ответить
Лжековидное чучело
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19.03.2021 14:04 Ответить
Ремдесивир вызывает мутацию вируса..
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19.03.2021 17:39 Ответить
Скриня Пандори відкрита. Це перша світова бактеріолочічна війна людства проти людства. Тепер в цьому інформаційному терорі та хаосі можно створювати, які завгодно штами вірусів та інших хвороботворчих організмів і запускати їх, щоб кошмарити людей та почати їх дійсно регулювати, бо якщо паразитів стає критична маса, то вони знищують організм на якому паразитують. От тільки проблема в тому, що люди стали СУПЕР ПАРАЗИТАМИ, вони крім того що паразитують на планеті і її природі вони ще й паразитують один на одному. Скриня Пандори відкрита....
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19.03.2021 19:07 Ответить
Найбільш постійні мутації відбуваються в верховній раді.
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19.03.2021 20:05 Ответить
Я, звичайно, не претендую на лаври цієї =врачихи= (адмін був стер, як я її так назвала), але мені видається, що твердження =у кожній країні вірус має свої особливості= не науковим.
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19.03.2021 20:14 Ответить
Цей вірус взагалі особливий, знає межі штатів, країн, областей і навіть, міст і селищ. Пишуть, шо 80% людей мають специфічні антитіла до коронавірусІВ. Тобто їх колись шукали, ці антитіла, і знаходили їх в будь-якому разі, скоріш за все, незалежно від того, на який зїх видів перехворіла людина. Минулої весни питала, чи можу я десь перевірити імунний статус щодо корон? Відпоідали - ніде. Питання - чому?
Дні три назад один з тутешніх розповів, як йому колись поставили діагноз коронавірусна пневмонія. Треба було спитати - на підставі чого?
Ще попалось, що подібний перебіг болячки один чоловік переніс ще в 90-х.
А щодо мене, так я і вся родина зі схожими симптомами - грвішніими і кишковими хворіємо раз в декілька років стабільно, може, й частіше. Грип - окремо, бо його важко з чимось сплутати, з роками хворію на нього рідше.
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19.03.2021 20:42 Ответить
Я ніколи раніше не чула про коронавіруси.
Прикро, що фактично не можливо мати доступ до справді наукової та неупередженої інформації.
Я останні роки схапила була кілька разів місцеві віруси (тільки на роботі, бо захворіє хтось - і передається): кишковий - вперше в житті (взимку). Хіба що то щось інше було.
Капець, слабкість страшна - не могла піднятися, температура сильно падала. І злегка нудило - без жодних інших симптомів ні проявів. За два-три дні проходило.
Залишається чекати: дивимося, що буде далі.
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20.03.2021 00:58 Ответить
Я так розумію, саме корони - широке непахане поле для маніпуляцій, їх досить багато, частина викликає ГРВІ, частина - гастроентеріти.
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20.03.2021 07:53 Ответить
Тут якось згадували про гонконгський грип, та якось ніхто особу увагу не звернув.
Нічого не нагадує?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF
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20.03.2021 20:01 Ответить
Госпожа Голубовская, а откуда вы все это берете? В Украине нет ни единой лаборатоии, способной провести подобный анализ.
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19.03.2021 21:44 Ответить
в Украине все особое... депутаты в зРаде - особо мерзкие падлюки, силовые органы - спецпитание ублюдков настолько специфическое, что они не страну защищают, а только самих себя о самих себя... и самое страшное - народ пока это терпит... нужен не майдан - нужна Варфоломеевская ночь...
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20.03.2021 03:19 Ответить
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