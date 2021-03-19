В Україні особливий штам COVID-19 і він мутує постійно, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

В кожній країні є якісь особливості коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська заявила в інтерв'ю "Обозревателю".

Коментуючи слова глави Держспоживслужби в Києві Олега Рубана про український штам COVID-19, зокрема, про те, що це "комбовірус", агресивний, швидко поширюється, уражає молодь і дітей, Голубовська зазначила, що це не суто український штам.

"У кожній країні є якісь особливості коронавірусу. В Івано-Франківську виявили вірус, який має мутацію тих штамів, які циркулюють. Вважається, що цей штам британський, хоча сама ця мутація може бути виявлена у всіх штамах", - повідомила вона.

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Також Голубовська підкреслила, що вірус мутує постійно, однак існують значні мутації, які дійсно впливають на передачу, на клініку захворювання: "Ми, клініцисти, давно говоримо про зміну клініки COVID-19. І це може бути пов'язано тільки з якимось особливим штамом".

"Зараз весь світ стоїть на позиціях, що британський штам легше передається, але не викликає більш важкої форми захворювання. Хоча існує дослідження, зокрема опубліковане минулої середи, що є дані, що він все-таки викликає більш важкі форми захворювання.

Він помолодшав, гострий період став більш тривалий, часто спостерігається період загострення, трохи нестандартна відповідь на нашу звичну терапію, особливі лабораторні дані – крім усього цього, він може викликати і важчі форми захворювання", - повідомила вона.