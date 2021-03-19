В Україні особливий штам COVID-19 і він мутує постійно, - лікарка-інфекціоністка Голубовська
В кожній країні є якісь особливості коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська заявила в інтерв'ю "Обозревателю".
Коментуючи слова глави Держспоживслужби в Києві Олега Рубана про український штам COVID-19, зокрема, про те, що це "комбовірус", агресивний, швидко поширюється, уражає молодь і дітей, Голубовська зазначила, що це не суто український штам.
"У кожній країні є якісь особливості коронавірусу. В Івано-Франківську виявили вірус, який має мутацію тих штамів, які циркулюють. Вважається, що цей штам британський, хоча сама ця мутація може бути виявлена у всіх штамах", - повідомила вона.
Також Голубовська підкреслила, що вірус мутує постійно, однак існують значні мутації, які дійсно впливають на передачу, на клініку захворювання: "Ми, клініцисти, давно говоримо про зміну клініки COVID-19. І це може бути пов'язано тільки з якимось особливим штамом".
"Зараз весь світ стоїть на позиціях, що британський штам легше передається, але не викликає більш важкої форми захворювання. Хоча існує дослідження, зокрема опубліковане минулої середи, що є дані, що він все-таки викликає більш важкі форми захворювання.
Він помолодшав, гострий період став більш тривалий, часто спостерігається період загострення, трохи нестандартна відповідь на нашу звичну терапію, особливі лабораторні дані – крім усього цього, він може викликати і важчі форми захворювання", - повідомила вона.
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так,ухань однозначно.. так,є ген кажана..
але що з ринку почалося-малоймовірно.."китайська версія"
ТОМУ ЩО ВОНА НІЯКИЙ НЕ СПЕЦІАЛІСТ У ВІРУСАХ І ЇХ ШТАМАХ.
але справа у тому,що це відбувається після того,як епідемія пішла на спад..
а поки що...
померло лише 2.7 мільйона з очікуваних у майбутньому 100.млн...(повний підрахунок смертності років за 10-ть) після того,як Ковід-2019 стане статистично рівний грипу...
нев"зний у всі країни Британської Співдружності
Прославилась в прошлом году истеричной лоббистской компанией с рассказом что ремдесевир (цена за курс 2 тыс грн) офигенно помогает при короне. Хотя ВОЗ при этих словах пальцем у виска крутит и самый эффективный препарат - дексаметазон, цена на курс- 20 гривень!
Голубовская - присосавшаяся к бюджету и теплому месту в Богомольца мразота. Вместо аругментов у нее в ленте ФБ одни истерикии посылания подальше.
Дні три назад один з тутешніх розповів, як йому колись поставили діагноз коронавірусна пневмонія. Треба було спитати - на підставі чого?
Ще попалось, що подібний перебіг болячки один чоловік переніс ще в 90-х.
А щодо мене, так я і вся родина зі схожими симптомами - грвішніими і кишковими хворіємо раз в декілька років стабільно, може, й частіше. Грип - окремо, бо його важко з чимось сплутати, з роками хворію на нього рідше.
Прикро, що фактично не можливо мати доступ до справді наукової та неупередженої інформації.
Я останні роки схапила була кілька разів місцеві віруси (тільки на роботі, бо захворіє хтось - і передається): кишковий - вперше в житті (взимку). Хіба що то щось інше було.
Капець, слабкість страшна - не могла піднятися, температура сильно падала. І злегка нудило - без жодних інших симптомів ні проявів. За два-три дні проходило.
Залишається чекати: дивимося, що буде далі.
Нічого не нагадує?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF