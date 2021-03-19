УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10511 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
20 403 161

В Україні особливий штам COVID-19 і він мутує постійно, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

В Україні особливий штам COVID-19 і він мутує постійно, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

В кожній країні є якісь особливості коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська заявила в інтерв'ю "Обозревателю".

Коментуючи слова глави Держспоживслужби в Києві Олега Рубана про український штам COVID-19, зокрема, про те, що це "комбовірус", агресивний, швидко поширюється, уражає молодь і дітей, Голубовська зазначила, що це не суто український штам.

"У кожній країні є якісь особливості коронавірусу. В Івано-Франківську виявили вірус, який має мутацію тих штамів, які циркулюють. Вважається, що цей штам британський, хоча сама ця мутація може бути виявлена у всіх штамах", - повідомила вона.

Також читайте: "Потрібно було це робити вчора": лікарка-інфекціоністка Голубовська виступила за негайне запровадження локдауну по всій країні

Також Голубовська підкреслила, що вірус мутує постійно, однак існують значні мутації, які дійсно впливають на передачу, на клініку захворювання: "Ми, клініцисти, давно говоримо про зміну клініки COVID-19. І це може бути пов'язано тільки з якимось особливим штамом".

"Зараз весь світ стоїть на позиціях, що британський штам легше передається, але не викликає більш важкої форми захворювання. Хоча існує дослідження, зокрема опубліковане минулої середи, що є дані, що він все-таки викликає більш важкі форми захворювання.

Він помолодшав, гострий період став більш тривалий, часто спостерігається період загострення, трохи нестандартна відповідь на нашу звичну терапію, особливі лабораторні дані – крім усього цього, він може викликати і важчі форми захворювання", - повідомила вона.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Голубовська Ольга (71)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
Особливий штамм CLOUN-19.В Украине особый штамм COVID-19 и он мутирует постоянно, - врач-инфекционист Голубовская - Цензор.НЕТ 7745
показати весь коментар
19.03.2021 09:10
+24
особливий штам, так, зеленський називається.
показати весь коментар
19.03.2021 09:07
+19
Понимаешь, тётка, если вирус мутирует - все эти "вакцинации" бесполезны.
Ты либо идиотка, либо просто издеваешься над 73%. Впрочем, мне эти проценты не жалко ни на копейку. Я очень сочувствую тем кто голосовал за Пороха, но вынужден выживать при режиме зелёных кварталовских дряней.
показати весь коментар
19.03.2021 09:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Главное реклама дерьма и Ковид баблосы 66 миллиардов зеля казав мы Чемпионы...
показати весь коментар
19.03.2021 09:15 Відповісти
Голубовская когда то говорила что Свиняче-курячий грыпп выкосит пол Земного шара Паникерша
показати весь коментар
19.03.2021 09:17 Відповісти
Просыпаюсь утром в башке Ковид 19,вечером прихожу с работы уже Ковид 45 Мутирую
показати весь коментар
19.03.2021 09:20 Відповісти
Поласували кажанами китайці, трясця!
показати весь коментар
19.03.2021 09:21 Відповісти
Є КІЛЬКА ВЕРСІЙ початку пандемії.
так,ухань однозначно.. так,є ген кажана..
але що з ринку почалося-малоймовірно.."китайська версія"
В Україні особливий штам COVID-19 і він мутує постійно, - лікарка-інфекціоністка Голубовська - Цензор.НЕТ 4449
показати весь коментар
19.03.2021 09:30 Відповісти
Да, это старая статья, напечатанная до возникновения эпидемии, я вляется доказательством того, что китайцы создали этот вирус искусственно в Уханьской лаборатории, как оружие массового поражения. Цивилизованному миру следовало бы полностью изолировать Китай, наложить на них такие санкуие, чтобы их экономика легла.
показати весь коментар
19.03.2021 09:42 Відповісти
С китайской лягут еще кучи экономик - это очень дорогая мстя.
показати весь коментар
19.03.2021 10:19 Відповісти
А скільки витрачається на ці різні пандемії?
показати весь коментар
19.03.2021 10:22 Відповісти
мне интереснее, сколько тратится на всяких троллей, несущих ахинею про "лабораторный вирус", "ковида нету", "вакцины вредны", причем все это - одновременно.
показати весь коментар
19.03.2021 13:48 Відповісти
число украинцев должно уменьшиться до критического, так им проще будет понять зачем вообще нужно быдло что их окружает. ослабнут, тогда можно будет разговаривать.
показати весь коментар
19.03.2021 09:22 Відповісти
А про Ульяну забыла вспомнить? Это не она вам недоразвитым управленцам новый штамп занесла в Буковеле?
показати весь коментар
19.03.2021 09:26 Відповісти
ось тут ГОЛУБОВСЬКА СПИ..ДІЛА .
ТОМУ ЩО ВОНА НІЯКИЙ НЕ СПЕЦІАЛІСТ У ВІРУСАХ І ЇХ ШТАМАХ.
показати весь коментар
19.03.2021 09:27 Відповісти
Помнится в прошлом году многие вирусологи рассказывали что со временем вирус будет мутировать и становится слабее, как и все вирусы. А на практике выходит что наоборот... Мало времени еще прошло или это вирус какой то особенный, не поддающийся общепринятым правилам?
показати весь коментар
19.03.2021 09:29 Відповісти
це теорія,що вірус,щоб вижити(хоч він не має розуму,звичайно) не повинен вбивати свого носія.....
але справа у тому,що це відбувається після того,як епідемія пішла на спад..
а поки що...
померло лише 2.7 мільйона з очікуваних у майбутньому 100.млн...(повний підрахунок смертності років за 10-ть) після того,як Ковід-2019 стане статистично рівний грипу...
показати весь коментар
19.03.2021 09:37 Відповісти
Щоб "вижити" - це просто "хлопське" пояснення звичайної статистики. Насправді, віруси мутують випадково і можуть ставати як смертельнішими, так і менш смертельними. Але логічно, що більш смертельний вірус швидше вб'є своїх носіїв і не встигне заразити велику кількість нових. А менш смертельний та більш заразний навпаки - буде масовішим.
показати весь коментар
19.03.2021 10:01 Відповісти
Такий принцип працює для вірусів, які швидко вбивають зараженого. Якщо вірус більш смертельний, але вбивають в основному ускладнення, які виникають в самому кінці періоду, коли людина заразна, або вже після нього, то на темпи розповсюдження епідемії це вже не вплине.
показати весь коментар
19.03.2021 10:11 Відповісти
Такий варіант можливий, але менш вірогідний. Десь на телефоні валялася гра "Plague Inc.", там треба за вірус грати, а мета - заразити і вбити усіх, поки людство не винайшло вакцину та ліки. Так от основна тактика - спочатку мутувати на швидкість поширення і приховувати симптоми, а потім, коли практично усі будуть заражені, різко мутувати в сторону збільшення смертності. Але щоб саме за таким сценарієм усе склалося випадково - вірогідність десь така сама, як вірогідність падіння величезного метеориту)
показати весь коментар
19.03.2021 10:27 Відповісти
А тактика гри за вірус "більшість перехворіли, думають, що у них імунітет, зняли маски, послабили карантин, потім мутація, коли друге захворювання через 6-7 місяців набагато смертельніше" теж доволі успішна (для перемоги в тій грі). І мені здається, що саме її ми і спостерігаємо.
показати весь коментар
19.03.2021 10:33 Відповісти
тому ковід як вірус відповідає поведінці інших вірусів..хоч і,на 90 відсотків зроблений криворукими китайськими експериментаторами
показати весь коментар
19.03.2021 10:34 Відповісти
Скажіть, будь ласка, а це - стара гра ?
показати весь коментар
19.03.2021 20:08 Відповісти
я про те саме.
показати весь коментар
19.03.2021 10:28 Відповісти
Це якщо вірус працює природнім чином. але якщо весь час підкидати його штучні мутації, то вся теорія епідемології собаці під хвіст. Є закони природи, а є люди які боряться із тими законами. Ну побачимо - хто ж сильніший.
показати весь коментар
19.03.2021 10:40 Відповісти
Бригадир буксирної бригади Давоського колгоспу ім Клауса Шваба, онучок сім'ї плутократів Білл Гейтс, руками ланкового з ферми пандемії Ральфа Барика робить рекордні посіви нових штамів ковидла на полях чашечки Петрі. Про що світу розповів Нобелівський лауреат вірусолог Люк Монтен'є.
показати весь коментар
19.03.2021 09:42 Відповісти
Бабах... А ще кажуть, що той вірус, в основному, легені вражає. А он, виявляється, і мозок. Чи то в тебе вроджене?
показати весь коментар
19.03.2021 09:52 Відповісти
Это рашенские пропагандоны сейчас розганяют своё сцаньё про Гейтса. Почему тогда не про Сороса - загадка.
показати весь коментар
19.03.2021 10:08 Відповісти
Сорос-позасистемний фінансовий спекулянт міжнародного калібру..
нев"зний у всі країни Британської Співдружності
показати весь коментар
19.03.2021 10:31 Відповісти
Іди проспись, бо скоро чіп в сраку вставлять.
показати весь коментар
19.03.2021 10:03 Відповісти
Ботоферма, тут як тут . Бо пасуть. Коли на кону мільярди, то не гидують ні чим. Навіть купленими мерзотниками без совість і моралі.
показати весь коментар
19.03.2021 10:14 Відповісти
Чувак, де гроші роздають? Здай точку, хочеться ще пошикувати перед чіпуванням)
показати весь коментар
19.03.2021 10:28 Відповісти
Лахта розповідає про куплених мерзотників...
показати весь коментар
19.03.2021 10:35 Відповісти
Это типа всемирный заговор? Типа вирус распыляют над городами военные? А че не бак. оружие типа чумы? Ааа, видимо чтоб скотинка дольше мучилась! )))
показати весь коментар
19.03.2021 10:23 Відповісти
Докажи всему миру, что ковид - это обман. Оближи на камеру унитаз в общественном туалете.
показати весь коментар
19.03.2021 14:29 Відповісти
ZELOXVID-19
показати весь коментар
19.03.2021 10:00 Відповісти
Как и предполагал начали запугивать население для ускорения вакцинации индийским шмурдяком, с неизвестными последствиями.
показати весь коментар
19.03.2021 10:11 Відповісти
Че, весь мир так пугают, где новые локдауны?
показати весь коментар
19.03.2021 10:31 Відповісти
В Україні особливий штам COVID-19 і він мутує постійно, - лікарка-інфекціоністка Голубовська - Цензор.НЕТ 154
показати весь коментар
19.03.2021 10:37 Відповісти
Радует то ,что хоть кто то из врачей, не уехал с Украины от таких дефектов как ты.
показати весь коментар
19.03.2021 19:50 Відповісти
Сколько любителей теорий заговоров в комментах...и это только сравнительно безобидные интернет-сумасшедшие. Боюсь даже представить, что творится в головах у обывателей, дезориентированных обилием противоречащей друг другу информации.
показати весь коментар
19.03.2021 11:23 Відповісти
Я б не сказал что теоретиков заговора мало. Большая часть западной Украины считает ковид гриппом, от которого можно защититься чесноком, водкой и церковью. Маски им тряпки, карантины делают нищими, а прививки это тотальное зло. Зачастую в магазинах и транспорте они без масок и ржут над теми кто маски носят. Там настолько дремучая срань, что ой!
показати весь коментар
19.03.2021 11:40 Відповісти
Штамм с очень большими зубам и поражает мозг некоторых инфекционистов.
показати весь коментар
19.03.2021 11:28 Відповісти
Він називається "асфальтний". Куди там братися англійському, чи іншим. Цей не то що з організму не виводиться, а навіть з дурної башки. Люди мруть, "червоні зони", а вони і надалі замість лікарень закатують гроші в асфальт.
показати весь коментар
19.03.2021 12:24 Відповісти
В Украине особый штамм COVID-CORUPCE, а это лечится совсем другими ведомствами.
показати весь коментар
19.03.2021 12:48 Відповісти
Український штамп має назву коронокорупція..
показати весь коментар
19.03.2021 13:16 Відповісти
Частота мутации covid19 - 2 недели.Это факт и с этим ничего не поделаешь.Именно поэтому,от гриппа нет лекарства,а вакцины эффективны не сильно.Из сегодняшних вакцин непонятна только пфайзер.Она полностью синтетическая и либо будет хорошо,либо никак.Остальные,как при гриппе.
показати весь коментар
19.03.2021 13:23 Відповісти
какой из Голубовской "КЛИНИЦИСТ", если она последний раз в клинике была лет 20 назад, а последние лет 20 занята тем, что доит студентов в универе Богомольца и лоббирует фармкомпании.
Прославилась в прошлом году истеричной лоббистской компанией с рассказом что ремдесевир (цена за курс 2 тыс грн) офигенно помогает при короне. Хотя ВОЗ при этих словах пальцем у виска крутит и самый эффективный препарат - дексаметазон, цена на курс- 20 гривень!
Голубовская - присосавшаяся к бюджету и теплому месту в Богомольца мразота. Вместо аругментов у нее в ленте ФБ одни истерикии посылания подальше.
показати весь коментар
19.03.2021 13:36 Відповісти
Самый точный диагноз для Голубовской, "главного инфекциониста", прости Господи...
показати весь коментар
19.03.2021 16:02 Відповісти
как гаварять маскавіти...нє літьйом твк катаньєм.......прадалжаєм.
показати весь коментар
19.03.2021 13:51 Відповісти
Лжековидное чучело
показати весь коментар
19.03.2021 14:04 Відповісти
Ремдесивир вызывает мутацию вируса..
показати весь коментар
19.03.2021 17:39 Відповісти
Скриня Пандори відкрита. Це перша світова бактеріолочічна війна людства проти людства. Тепер в цьому інформаційному терорі та хаосі можно створювати, які завгодно штами вірусів та інших хвороботворчих організмів і запускати їх, щоб кошмарити людей та почати їх дійсно регулювати, бо якщо паразитів стає критична маса, то вони знищують організм на якому паразитують. От тільки проблема в тому, що люди стали СУПЕР ПАРАЗИТАМИ, вони крім того що паразитують на планеті і її природі вони ще й паразитують один на одному. Скриня Пандори відкрита....
показати весь коментар
19.03.2021 19:07 Відповісти
Найбільш постійні мутації відбуваються в верховній раді.
показати весь коментар
19.03.2021 20:05 Відповісти
Я, звичайно, не претендую на лаври цієї =врачихи= (адмін був стер, як я її так назвала), але мені видається, що твердження =у кожній країні вірус має свої особливості= не науковим.
показати весь коментар
19.03.2021 20:14 Відповісти
Цей вірус взагалі особливий, знає межі штатів, країн, областей і навіть, міст і селищ. Пишуть, шо 80% людей мають специфічні антитіла до коронавірусІВ. Тобто їх колись шукали, ці антитіла, і знаходили їх в будь-якому разі, скоріш за все, незалежно від того, на який зїх видів перехворіла людина. Минулої весни питала, чи можу я десь перевірити імунний статус щодо корон? Відпоідали - ніде. Питання - чому?
Дні три назад один з тутешніх розповів, як йому колись поставили діагноз коронавірусна пневмонія. Треба було спитати - на підставі чого?
Ще попалось, що подібний перебіг болячки один чоловік переніс ще в 90-х.
А щодо мене, так я і вся родина зі схожими симптомами - грвішніими і кишковими хворіємо раз в декілька років стабільно, може, й частіше. Грип - окремо, бо його важко з чимось сплутати, з роками хворію на нього рідше.
показати весь коментар
19.03.2021 20:42 Відповісти
Я ніколи раніше не чула про коронавіруси.
Прикро, що фактично не можливо мати доступ до справді наукової та неупередженої інформації.
Я останні роки схапила була кілька разів місцеві віруси (тільки на роботі, бо захворіє хтось - і передається): кишковий - вперше в житті (взимку). Хіба що то щось інше було.
Капець, слабкість страшна - не могла піднятися, температура сильно падала. І злегка нудило - без жодних інших симптомів ні проявів. За два-три дні проходило.
Залишається чекати: дивимося, що буде далі.
показати весь коментар
20.03.2021 00:58 Відповісти
Я так розумію, саме корони - широке непахане поле для маніпуляцій, їх досить багато, частина викликає ГРВІ, частина - гастроентеріти.
показати весь коментар
20.03.2021 07:53 Відповісти
Тут якось згадували про гонконгський грип, та якось ніхто особу увагу не звернув.
Нічого не нагадує?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF
показати весь коментар
20.03.2021 20:01 Відповісти
Госпожа Голубовская, а откуда вы все это берете? В Украине нет ни единой лаборатоии, способной провести подобный анализ.
показати весь коментар
19.03.2021 21:44 Відповісти
в Украине все особое... депутаты в зРаде - особо мерзкие падлюки, силовые органы - спецпитание ублюдков настолько специфическое, что они не страну защищают, а только самих себя о самих себя... и самое страшное - народ пока это терпит... нужен не майдан - нужна Варфоломеевская ночь...
показати весь коментар
20.03.2021 03:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 