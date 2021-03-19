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Крым и крымскотатарский народ являются краеугольными камнями украинской государственности: это фундаментальный принцип, - Кулеба

Крым и крымскотатарский народ являются краеугольными камнями украинской государственности: это фундаментальный принцип, - Кулеба

Крым и крымскотатарский народ являются краеугольными камнями украинской государственности, и это должно показать участие Меджлиса крымскотатарского народа в инаугурационном саммите Крымской платформы.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава МИД отметил, что политика Украины до 2014 года в отношении крымских татар была несправедливой, "и об этом надо прямо говорить".

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"Украинское государство сейчас исходит из того, что и Крым, и крымскотатарский народ являются краеугольными камнями украинской государственности, и это должен быть фундаментальный принцип... Когда мы готовили Крымскую платформу, разрабатывали этот формат, мы говорили с Меджлисом (крымскотатарского народа. - Ред.), и, безусловно, мы будем видеть Меджлис на учредительном саммите Крымской платформы, потому что невозможно представить Крым без крымских татар, без Меджлиса", - сказал Кулеба.

При этом он добавил, что необходимо "очень четко" отработать время с сегодняшнего дня до инаугурационного саммита, чтобы собрать на Крымской платформе максимальное количество участников и достичь максимально конкретного результата, чтобы потом на его основе двигаться дальше.

Напомним: Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответов на возрастающие вызовы, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Автор: 

Крым (26376) Меджлис (810) крымские татары (2717) Кулеба Дмитрий (2880) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+6
а не сами ли украинцы являются краеугольным камнем государственности Украины? снять этого дятла куляйбу с поста и выгнать с дипслужбы к едренной фене...
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19.03.2021 09:23
+3
Крим і кримськотатарський народ є наріжними каменями української державності: це фундаментальний принцип, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9006
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19.03.2021 09:42
+2
Для ,,мерлина''.Ты сам дятел или провокатор.
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19.03.2021 09:40
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а не сами ли украинцы являются краеугольным камнем государственности Украины? снять этого дятла куляйбу с поста и выгнать с дипслужбы к едренной фене...
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19.03.2021 09:23 Ответить
Для ,,мерлина''.Ты сам дятел или провокатор.
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19.03.2021 09:40 Ответить
Крымскоукраинского народа не существует?
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19.03.2021 09:29 Ответить
Крим і кримськотатарський народ є наріжними каменями української державності: це фундаментальний принцип, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4651
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19.03.2021 09:32 Ответить
русского народа не существовало до 1932 года
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19.03.2021 09:33 Ответить
Дождались хоть один здравомыслящий в этой власти.В Крыму Украине можно по настоящему опереться только на крымскотатарские население,они никогда не примут страну где герой Сталин.Остальное население в основном вата,за малым исключением которое ненавидит па&Рашу,но пока молчат.
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19.03.2021 09:37 Ответить
Запомни, говномордое зеленое гавно
Краеугольным камнем украинской государственноести был есть и будет украинец.
И когда он будет жить нормально в своей стране - нормально будут жить здесь же и все остальные.
Пока что видим наоборот - любая тварь живет лучше украинца
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19.03.2021 09:37 Ответить
Прежде чем говно на вентилятор набрасывать - мозг включи. Он, вообще-то, говорил о государственности в разрезе Крыма. В Крыму ты на каких "украинцев" рассчитываешь? Там надежда только на татар.
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19.03.2021 09:58 Ответить
Вот и включи,если с головой дружиш.
Крым что, страна?
И вспомни, кто татар оттуда выселил, а кто вернул.
Или ты основной упор делаеш на частичную потерю памяти?
И самое основное - ты их численность знаеш?
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19.03.2021 10:02 Ответить
У тебя текст - это генератор случайных чисел. Я задал простой вопрос: В Крыму ты на каких "украинцев" рассчитываешь? Ответить нечего? Так отож, сиди і не ...
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19.03.2021 10:25 Ответить
украина вернула крымских татар на историческую родину в 1991 году,после изгнания в 1944 году.
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19.03.2021 09:39 Ответить
Крим і кримськотатарський народ є наріжними каменями української державності: це фундаментальний принцип, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8578Крим і кримськотатарський народ є наріжними каменями української державності: це фундаментальний принцип, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1243
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19.03.2021 09:41 Ответить
Крим і кримськотатарський народ є наріжними каменями української державності: це фундаментальний принцип, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9006
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19.03.2021 09:42 Ответить
лаптестанцы голодранцы золотой орды
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19.03.2021 09:42 Ответить
Ню-ню.................
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19.03.2021 09:55 Ответить
Крим і кримськотатарський народ є наріжними каменями української державності: це фундаментальний принцип, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3296

...
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19.03.2021 10:38 Ответить
А як там єврейський нарід?
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19.03.2021 12:19 Ответить
Задолбали уже этими татарами. Большая часть их живет в Крыму,что-то не видно их стремления переехать в Украину.
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19.03.2021 12:32 Ответить
 
 