Крым и крымскотатарский народ являются краеугольными камнями украинской государственности: это фундаментальный принцип, - Кулеба

Крым и крымскотатарский народ являются краеугольными камнями украинской государственности, и это должно показать участие Меджлиса крымскотатарского народа в инаугурационном саммите Крымской платформы.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава МИД отметил, что политика Украины до 2014 года в отношении крымских татар была несправедливой, "и об этом надо прямо говорить".

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"Украинское государство сейчас исходит из того, что и Крым, и крымскотатарский народ являются краеугольными камнями украинской государственности, и это должен быть фундаментальный принцип... Когда мы готовили Крымскую платформу, разрабатывали этот формат, мы говорили с Меджлисом (крымскотатарского народа. - Ред.), и, безусловно, мы будем видеть Меджлис на учредительном саммите Крымской платформы, потому что невозможно представить Крым без крымских татар, без Меджлиса", - сказал Кулеба.

При этом он добавил, что необходимо "очень четко" отработать время с сегодняшнего дня до инаугурационного саммита, чтобы собрать на Крымской платформе максимальное количество участников и достичь максимально конкретного результата, чтобы потом на его основе двигаться дальше.

Напомним: Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответов на возрастающие вызовы, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.