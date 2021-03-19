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Россия развернула "машину" по противодействию Крымской платформе, - Кулеба

Россия развернула

Россия развернула "машину" по противодействию Крымской платформе с целью дискредитировать саму идею Крымской платформы и предотвратить участие представителей других стран в инаугурационном саммите Крымской платформы, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом министр заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

"С другой стороны, нарастают эмоции, иногда даже истерические, в Москве, где развернута уже - я могу вам ответственно об этом сказать - машина по противодействию Крымской платформе, и перед ней стоит две задачи. Первая - это дискредитировать саму идею Крымской платформы, говорить, что это не то, что это декларация, что из этого ничего не получится, а второе - предотвратить участие представителей других стран в инаугурационном саммите Крымской платформы. Над этим Россия уже работает", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский приветствует заявление глав МИД стран G7 по созданию Крымской платформы: "Это настоящий жест дружбы"

По его словам, второй тенденцией является то, что с каждым новым днем появляются новые голоса в поддержку Крымской платформы в мире.

"Буквально сегодня вышло беспрецедентное заявление министров иностранных дел стран "Группы семи", к которому также присоединился высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики, где четко написано, что они поддерживают Крымскую платформу. Это мощный сигнал", - подчеркнул глава МИД Украины.

Читайте также: Угрозы России в адрес Украины и государств-участников "Крымской платформы" являются политическим буллингом, - МИД

Автор: 

пропаганда (3673) Кулеба Дмитрий (2880) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+9
даю чітку позицію.Росія розгорнула "машину" з протидії Кримській платформі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2113
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19.03.2021 07:50
+6
То не машина , то - конь

Россия развернула "машину" по противодействию Крымской платформе, - Кулеба - Цензор.НЕТ 333
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19.03.2021 00:33
+4
США планируют разместить в Чёрном море свои корабли с новейшими крылатыми ракетами Tomahawk Block V.
При этом, американцы намерены обеспечить постоянное дежурство этих кораблей у российских берегов.
Согласно поступившей информации, для беспрерывного патрулирования вод Чёрного моря корабли будут постоянно сменять друг друга чтобы не нарушать конвенцию Монтрё.
Корабли, вооружённые ракетами Tomahawk Block V морского базирования, на первоначальных этапах боевого патрулирования будут направлены в Восточное Средиземноморье и Чёрное море для сдерживания России,
а также в Тихий океан для сдерживания Китая.
Напомню, что ранее США объявили о начале развёртывания в Европе баллистических ракет средней дальности, способных нанести удар по России !!
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19.03.2021 00:54
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Правила форума Совет форумчан
То не машина , то - конь

Россия развернула "машину" по противодействию Крымской платформе, - Кулеба - Цензор.НЕТ 333
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19.03.2021 00:33 Ответить
США планируют разместить в Чёрном море свои корабли с новейшими крылатыми ракетами Tomahawk Block V.
При этом, американцы намерены обеспечить постоянное дежурство этих кораблей у российских берегов.
Согласно поступившей информации, для беспрерывного патрулирования вод Чёрного моря корабли будут постоянно сменять друг друга чтобы не нарушать конвенцию Монтрё.
Корабли, вооружённые ракетами Tomahawk Block V морского базирования, на первоначальных этапах боевого патрулирования будут направлены в Восточное Средиземноморье и Чёрное море для сдерживания России,
а также в Тихий океан для сдерживания Китая.
Напомню, что ранее США объявили о начале развёртывания в Европе баллистических ракет средней дальности, способных нанести удар по России !!
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19.03.2021 00:54 Ответить
К сожалению, по первому пункту кацапы правы--- Крымская зеленая платформа это только пиар-мероприятие, не более того, ничего в реальности она не решит.
Для того, чтобы с кацапами бороться нужны мозги,нужна четкая позиция, нужна хитрость, знания, связи в полит и дипломатических кругах, репутация, методичность, армия, новые вооружения, стратегия и много чего еще; у зебилов НИЧЕГО из этого НЕТ, они умеют только отдыхать,пиариться и врать,отдыхать, пиариться и врать ...и предавать интересы Украины!
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19.03.2021 00:55 Ответить
даю чітку позицію.Росія розгорнула "машину" з протидії Кримській платформі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2113
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19.03.2021 07:50 Ответить
А в тебе це все є???
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19.03.2021 11:03 Ответить
А я президент или представитель власти?
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19.03.2021 20:33 Ответить
Россия развернула "машину" по противодействию Крымской платформе, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4159
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19.03.2021 00:58 Ответить
- Объясните, почему в выпуске «квартала», который мы видели в эту субботу, большинство номеров носят явный антироссийский характер?- Вот сейчас очень важный момент. Я хочу, чтобы мы все говорили на одном языке - на том, на котором сейчас говорим. Понимая друг друга. Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ. Проблемы правительства России и его отношения, в силу различных обстоятельств, к правительству Украины вылились на нас с вами. И наша «квартальская» позиция - не за правительство Украины, а за украинский народ. И не против русского народа, а против российского правительства. Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты! Мы читаем одни и те же книги. Но мы не стесняемся выказывать свое отношение к правительству Российской Федерации. Как, собственно, и отношение к нашему правительству.- А есть у вас идея сделать номер «Вечернего квартала» о главной особенности нынешнего Киева - как уже два месяца живут радикалы в захваченных зданиях?- Конечно же, в любой истории есть (стучит пальцем по деревянному столу) идиоты. И часть этих идиотов находится в этих зданиях. Но там живут не только радикалы. Я вообще не оправдываю любые захваты. Здания нельзя захватывать, потому что - теперь мы видим ответ (показывает рукой в окно). Как те забрали - вот сейчас забирают с другой стороны. Я уверен, что как в Донецкой области, так и в Киеве некоторые люди находятся в захваченных зданиях по внутренним убеждениям. А по поводу номера о радикалах… Да легко! Вот у нас есть шутка о Яроше: «Пусть такие ребята лучше сидят в парламенте, чем бегают по улицам».- Вчера и сегодня провайдеры Донецкой области начали возвращать в эфир российские телеканалы. Как вы к этому относитесь?- Красавцы! (Не выдержал и вклинился одним словом в разговор Степан Казанин.)- Я хочу сказать: считаю, что в Украине должна быть сильная власть. Но ее нет. Вообще, ходить по территории страны с оружием может только служба безопасности, милиция, армия. Надеюсь, появится сильный человек. Думаю, что эта страна заслуживает серьезной кандидатуры.- Вы ее видите из 23 претендентов?- Надеюсь, она появится. Знаете, у нас такая плодородная земля…https://mungaz.net/line/main/11852-zelenskiy-v-donecke-rasskazal-neizvestnye-shutki-o-poroshenko-timoshenko-i-yaroshe-foto.html
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19.03.2021 01:59 Ответить
Зачем так много букв написал? Больше двух предложений здесь никто не читает! Краткость - сестра таланта, но ты об этом по ходу не слышал???
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19.03.2021 09:48 Ответить
Черное море принадлежит Турции,а не вонючим рюсским баранам проливы Босфор и Дарданеллы тоже самое Турецкие, а РАБссия находится в "мешке"
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19.03.2021 01:21 Ответить
ПРОБЕЙТЕ ЕЙ КОЛЕСА !) ДАЙТЕ ПО МИЛЛИОНУ ЗА ГОЛОВЫ ОСОБО ЯРЫХ ВРАГОВ !)
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19.03.2021 01:37 Ответить
Започаткування цього процесу - во благо; яке буде виконання - оце проблема...
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19.03.2021 07:03 Ответить
ОСОБЕННО КРАСИВ В КРЫМУ ЗАКАТ РОССИИ........
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19.03.2021 08:01 Ответить
Зараз іде черговий етап війни Русі з Золотою Ордою.
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19.03.2021 08:23 Ответить
Росія розгорнула "машину" з протидії Кримській платформі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2299
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19.03.2021 08:29 Ответить
Сначала тебя игнорируют, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь. Первые две стадии мы прошли.
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21.03.2021 12:28 Ответить
 
 