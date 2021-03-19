Россия развернула "машину" по противодействию Крымской платформе, - Кулеба
Россия развернула "машину" по противодействию Крымской платформе с целью дискредитировать саму идею Крымской платформы и предотвратить участие представителей других стран в инаугурационном саммите Крымской платформы, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.
"С другой стороны, нарастают эмоции, иногда даже истерические, в Москве, где развернута уже - я могу вам ответственно об этом сказать - машина по противодействию Крымской платформе, и перед ней стоит две задачи. Первая - это дискредитировать саму идею Крымской платформы, говорить, что это не то, что это декларация, что из этого ничего не получится, а второе - предотвратить участие представителей других стран в инаугурационном саммите Крымской платформы. Над этим Россия уже работает", - сказал Кулеба.
По его словам, второй тенденцией является то, что с каждым новым днем появляются новые голоса в поддержку Крымской платформы в мире.
"Буквально сегодня вышло беспрецедентное заявление министров иностранных дел стран "Группы семи", к которому также присоединился высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики, где четко написано, что они поддерживают Крымскую платформу. Это мощный сигнал", - подчеркнул глава МИД Украины.
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При этом, американцы намерены обеспечить постоянное дежурство этих кораблей у российских берегов.
Согласно поступившей информации, для беспрерывного патрулирования вод Чёрного моря корабли будут постоянно сменять друг друга чтобы не нарушать конвенцию Монтрё.
Корабли, вооружённые ракетами Tomahawk Block V морского базирования, на первоначальных этапах боевого патрулирования будут направлены в Восточное Средиземноморье и Чёрное море для сдерживания России,
а также в Тихий океан для сдерживания Китая.
Напомню, что ранее США объявили о начале развёртывания в Европе баллистических ракет средней дальности, способных нанести удар по России !!
Для того, чтобы с кацапами бороться нужны мозги,нужна четкая позиция, нужна хитрость, знания, связи в полит и дипломатических кругах, репутация, методичность, армия, новые вооружения, стратегия и много чего еще; у зебилов НИЧЕГО из этого НЕТ, они умеют только отдыхать,пиариться и врать,отдыхать, пиариться и врать ...и предавать интересы Украины!