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Росія розгорнула "машину" з протидії Кримській платформі, - Кулеба

Росія розгорнула

Росія розгорнула "машину" з протидії Кримській платформі з метою дискредитувати саму ідею Кримської платформи і запобігти участі представників інших країн в її інавгураційному саміті, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер.

"З іншого боку, наростають емоції, іноді навіть істеричні, в Москві, де розгорнута вже - я можу вам відповідально про це сказати - машина з протидії Кримській платформі, і перед нею стоять два завдання. Перше - це дискредитувати саму ідею Кримської платформи, говорити, що це не те, що це декларація, що з цього нічого не вийде, а друге - запобігти участі представників інших країн в інавгураційному саміті Кримської платформи. Над цим Росія вже працює", - сказав Кулеба.

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За його словами, другою тенденцією є те, що з кожним новим днем ​​з'являються нові голоси на підтримку Кримської платформи у світі.

"Буквально сьогодні вийшла безпрецедентна заява міністрів закордонних справ країн "Групи семи", до якої також приєднався високий представник ЄС з питань зовнішньої політики, де чітко написано, що вони підтримують Кримську платформу. Це потужний сигнал", - підкреслив глава МЗС України.

Також читайте: Питання Донбасу - це не лише припинення війни, але й реінтеграція окупованих територій. Ми не живемо сьогоднішнім днем, - Зеленський

Автор: 

пропаганда (2799) Кулеба Дмитро (3604) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+9
даю чітку позицію.Росія розгорнула "машину" з протидії Кримській платформі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2113
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19.03.2021 07:50
+6
То не машина , то - конь

Россия развернула "машину" по противодействию Крымской платформе, - Кулеба - Цензор.НЕТ 333
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19.03.2021 00:33
+4
США планируют разместить в Чёрном море свои корабли с новейшими крылатыми ракетами Tomahawk Block V.
При этом, американцы намерены обеспечить постоянное дежурство этих кораблей у российских берегов.
Согласно поступившей информации, для беспрерывного патрулирования вод Чёрного моря корабли будут постоянно сменять друг друга чтобы не нарушать конвенцию Монтрё.
Корабли, вооружённые ракетами Tomahawk Block V морского базирования, на первоначальных этапах боевого патрулирования будут направлены в Восточное Средиземноморье и Чёрное море для сдерживания России,
а также в Тихий океан для сдерживания Китая.
Напомню, что ранее США объявили о начале развёртывания в Европе баллистических ракет средней дальности, способных нанести удар по России !!
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19.03.2021 00:54
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То не машина , то - конь

Россия развернула "машину" по противодействию Крымской платформе, - Кулеба - Цензор.НЕТ 333
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19.03.2021 00:33 Відповісти
США планируют разместить в Чёрном море свои корабли с новейшими крылатыми ракетами Tomahawk Block V.
При этом, американцы намерены обеспечить постоянное дежурство этих кораблей у российских берегов.
Согласно поступившей информации, для беспрерывного патрулирования вод Чёрного моря корабли будут постоянно сменять друг друга чтобы не нарушать конвенцию Монтрё.
Корабли, вооружённые ракетами Tomahawk Block V морского базирования, на первоначальных этапах боевого патрулирования будут направлены в Восточное Средиземноморье и Чёрное море для сдерживания России,
а также в Тихий океан для сдерживания Китая.
Напомню, что ранее США объявили о начале развёртывания в Европе баллистических ракет средней дальности, способных нанести удар по России !!
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19.03.2021 00:54 Відповісти
К сожалению, по первому пункту кацапы правы--- Крымская зеленая платформа это только пиар-мероприятие, не более того, ничего в реальности она не решит.
Для того, чтобы с кацапами бороться нужны мозги,нужна четкая позиция, нужна хитрость, знания, связи в полит и дипломатических кругах, репутация, методичность, армия, новые вооружения, стратегия и много чего еще; у зебилов НИЧЕГО из этого НЕТ, они умеют только отдыхать,пиариться и врать,отдыхать, пиариться и врать ...и предавать интересы Украины!
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19.03.2021 00:55 Відповісти
даю чітку позицію.Росія розгорнула "машину" з протидії Кримській платформі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2113
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19.03.2021 07:50 Відповісти
А в тебе це все є???
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19.03.2021 11:03 Відповісти
А я президент или представитель власти?
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19.03.2021 20:33 Відповісти
Россия развернула "машину" по противодействию Крымской платформе, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4159
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19.03.2021 00:58 Відповісти
- Объясните, почему в выпуске «квартала», который мы видели в эту субботу, большинство номеров носят явный антироссийский характер?- Вот сейчас очень важный момент. Я хочу, чтобы мы все говорили на одном языке - на том, на котором сейчас говорим. Понимая друг друга. Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ. Проблемы правительства России и его отношения, в силу различных обстоятельств, к правительству Украины вылились на нас с вами. И наша «квартальская» позиция - не за правительство Украины, а за украинский народ. И не против русского народа, а против российского правительства. Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты! Мы читаем одни и те же книги. Но мы не стесняемся выказывать свое отношение к правительству Российской Федерации. Как, собственно, и отношение к нашему правительству.- А есть у вас идея сделать номер «Вечернего квартала» о главной особенности нынешнего Киева - как уже два месяца живут радикалы в захваченных зданиях?- Конечно же, в любой истории есть (стучит пальцем по деревянному столу) идиоты. И часть этих идиотов находится в этих зданиях. Но там живут не только радикалы. Я вообще не оправдываю любые захваты. Здания нельзя захватывать, потому что - теперь мы видим ответ (показывает рукой в окно). Как те забрали - вот сейчас забирают с другой стороны. Я уверен, что как в Донецкой области, так и в Киеве некоторые люди находятся в захваченных зданиях по внутренним убеждениям. А по поводу номера о радикалах… Да легко! Вот у нас есть шутка о Яроше: «Пусть такие ребята лучше сидят в парламенте, чем бегают по улицам».- Вчера и сегодня провайдеры Донецкой области начали возвращать в эфир российские телеканалы. Как вы к этому относитесь?- Красавцы! (Не выдержал и вклинился одним словом в разговор Степан Казанин.)- Я хочу сказать: считаю, что в Украине должна быть сильная власть. Но ее нет. Вообще, ходить по территории страны с оружием может только служба безопасности, милиция, армия. Надеюсь, появится сильный человек. Думаю, что эта страна заслуживает серьезной кандидатуры.- Вы ее видите из 23 претендентов?- Надеюсь, она появится. Знаете, у нас такая плодородная земля…https://mungaz.net/line/main/11852-zelenskiy-v-donecke-rasskazal-neizvestnye-shutki-o-poroshenko-timoshenko-i-yaroshe-foto.html
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19.03.2021 01:59 Відповісти
Зачем так много букв написал? Больше двух предложений здесь никто не читает! Краткость - сестра таланта, но ты об этом по ходу не слышал???
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19.03.2021 09:48 Відповісти
Черное море принадлежит Турции,а не вонючим рюсским баранам проливы Босфор и Дарданеллы тоже самое Турецкие, а РАБссия находится в "мешке"
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19.03.2021 01:21 Відповісти
ПРОБЕЙТЕ ЕЙ КОЛЕСА !) ДАЙТЕ ПО МИЛЛИОНУ ЗА ГОЛОВЫ ОСОБО ЯРЫХ ВРАГОВ !)
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19.03.2021 01:37 Відповісти
Започаткування цього процесу - во благо; яке буде виконання - оце проблема...
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19.03.2021 07:03 Відповісти
ОСОБЕННО КРАСИВ В КРЫМУ ЗАКАТ РОССИИ........
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19.03.2021 08:01 Відповісти
Зараз іде черговий етап війни Русі з Золотою Ордою.
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19.03.2021 08:23 Відповісти
Росія розгорнула "машину" з протидії Кримській платформі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2299
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19.03.2021 08:29 Відповісти
Сначала тебя игнорируют, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь. Первые две стадии мы прошли.
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21.03.2021 12:28 Відповісти
 
 