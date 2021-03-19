Росія розгорнула "машину" з протидії Кримській платформі, - Кулеба

Росія розгорнула "машину" з протидії Кримській платформі з метою дискредитувати саму ідею Кримської платформи і запобігти участі представників інших країн в її інавгураційному саміті, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер.

"З іншого боку, наростають емоції, іноді навіть істеричні, в Москві, де розгорнута вже - я можу вам відповідально про це сказати - машина з протидії Кримській платформі, і перед нею стоять два завдання. Перше - це дискредитувати саму ідею Кримської платформи, говорити, що це не те, що це декларація, що з цього нічого не вийде, а друге - запобігти участі представників інших країн в інавгураційному саміті Кримської платформи. Над цим Росія вже працює", - сказав Кулеба.

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За його словами, другою тенденцією є те, що з кожним новим днем ​​з'являються нові голоси на підтримку Кримської платформи у світі.

"Буквально сьогодні вийшла безпрецедентна заява міністрів закордонних справ країн "Групи семи", до якої також приєднався високий представник ЄС з питань зовнішньої політики, де чітко написано, що вони підтримують Кримську платформу. Це потужний сигнал", - підкреслив глава МЗС України.

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