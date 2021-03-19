Росія розгорнула "машину" з протидії Кримській платформі, - Кулеба
Росія розгорнула "машину" з протидії Кримській платформі з метою дискредитувати саму ідею Кримської платформи і запобігти участі представників інших країн в її інавгураційному саміті, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер.
"З іншого боку, наростають емоції, іноді навіть істеричні, в Москві, де розгорнута вже - я можу вам відповідально про це сказати - машина з протидії Кримській платформі, і перед нею стоять два завдання. Перше - це дискредитувати саму ідею Кримської платформи, говорити, що це не те, що це декларація, що з цього нічого не вийде, а друге - запобігти участі представників інших країн в інавгураційному саміті Кримської платформи. Над цим Росія вже працює", - сказав Кулеба.
За його словами, другою тенденцією є те, що з кожним новим днем з'являються нові голоси на підтримку Кримської платформи у світі.
"Буквально сьогодні вийшла безпрецедентна заява міністрів закордонних справ країн "Групи семи", до якої також приєднався високий представник ЄС з питань зовнішньої політики, де чітко написано, що вони підтримують Кримську платформу. Це потужний сигнал", - підкреслив глава МЗС України.
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При этом, американцы намерены обеспечить постоянное дежурство этих кораблей у российских берегов.
Согласно поступившей информации, для беспрерывного патрулирования вод Чёрного моря корабли будут постоянно сменять друг друга чтобы не нарушать конвенцию Монтрё.
Корабли, вооружённые ракетами Tomahawk Block V морского базирования, на первоначальных этапах боевого патрулирования будут направлены в Восточное Средиземноморье и Чёрное море для сдерживания России,
а также в Тихий океан для сдерживания Китая.
Напомню, что ранее США объявили о начале развёртывания в Европе баллистических ракет средней дальности, способных нанести удар по России !!
Для того, чтобы с кацапами бороться нужны мозги,нужна четкая позиция, нужна хитрость, знания, связи в полит и дипломатических кругах, репутация, методичность, армия, новые вооружения, стратегия и много чего еще; у зебилов НИЧЕГО из этого НЕТ, они умеют только отдыхать,пиариться и врать,отдыхать, пиариться и врать ...и предавать интересы Украины!