Степанов назвал регионы, находящиеся на грани попадания в "красную" зону
Наиболее сложная ситуация с коронавирусом на сегодняшний день наблюдается в западных регионах. В частности, во Львовской области растет количество случаев COVID-19.
Об этом сообщил журналистам под ВР министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Вместе с тем, министр рассказал, что улучшилась ситуация в Ивано-Франковской области.
"У нас сложная ситуация в западных областях. Во Львовской области начался рост (COVID-случаев. - Ред.). В том числе в Харьковской области, но пока все контролируемо. В Николаевской области есть по одному из показателей. То есть все те области, которые находятся в "оранжевой" зоне", - ответил он на вопрос о том, какие области на грани попадания в "красную" зону.
Отметим, сейчас в "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
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А министр здравоохранения Украины Максим Степанов случайно не сказал что там с вакцинацией и как там вакцина поживает ?
Уже есть страны в мире которые провели 100% вакцинацию а что там с вакцинацией у нас ????
Там Зє-банатів нема
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Население • Оценка (https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2020 )29 581https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80#cite_note-CIA-1 [1] чел.
• Перепись (https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2012 год )32 577https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80#cite_note-census2012-2 [2] чел.
То що ти хтіло сказати, чи просто повітря зіпсувати?