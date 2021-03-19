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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов назвал регионы, находящиеся на грани попадания в "красную" зону

Степанов назвал регионы, находящиеся на грани попадания в

Наиболее сложная ситуация с коронавирусом на сегодняшний день наблюдается в западных регионах. В частности, во Львовской области растет количество случаев COVID-19.

Об этом сообщил журналистам под ВР министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Вместе с тем, министр рассказал, что улучшилась ситуация в Ивано-Франковской области.

"У нас сложная ситуация в западных областях. Во Львовской области начался рост (COVID-случаев. - Ред.). В том числе в Харьковской области, но пока все контролируемо. В Николаевской области есть по одному из показателей. То есть все те области, которые находятся в "оранжевой" зоне", - ответил он на вопрос о том, какие области на грани попадания в "красную" зону.

Отметим, сейчас в "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека

Автор: 

карантин (16729) Николаевская область (2116) Харьковщина (5577) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2902)


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Только буковель закрыли и начала сразу ситуация улучшатся !!!
А министр здравоохранения Украины Максим Степанов случайно не сказал что там с вакцинацией и как там вакцина поживает ?
Уже есть страны в мире которые провели 100% вакцинацию а что там с вакцинацией у нас ????
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19.03.2021 10:30 Ответить
Не рівняйте Гібралтар з Україною.
Там Зє-банатів нема
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19.03.2021 10:43 Ответить
Гибралтар (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Gibraltar)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Население • Оценка (https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2020 )29 581https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80#cite_note-CIA-1 [1] чел.
• Перепись (https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2012 год )32 577https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80#cite_note-census2012-2 [2] чел.

То що ти хтіло сказати, чи просто повітря зіпсувати?
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19.03.2021 11:27 Ответить
может там люди умнее и знают кого и для чего выбирают а не ПО ПРИКОЛУ ?
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19.03.2021 10:46 Ответить
Саме так
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19.03.2021 11:46 Ответить
Сегодня разговаривал с своей знакомой у которой брат работает врачем в Николаеве, так она говорит, что в Николаеве больницы наполовину ПУСТЫЕ !
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19.03.2021 21:05 Ответить
 
 