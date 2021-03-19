Степанов назвал регионы, находящиеся на грани попадания в "красную" зону

Наиболее сложная ситуация с коронавирусом на сегодняшний день наблюдается в западных регионах. В частности, во Львовской области растет количество случаев COVID-19.

Об этом сообщил журналистам под ВР министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Вместе с тем, министр рассказал, что улучшилась ситуация в Ивано-Франковской области.

"У нас сложная ситуация в западных областях. Во Львовской области начался рост (COVID-случаев. - Ред.). В том числе в Харьковской области, но пока все контролируемо. В Николаевской области есть по одному из показателей. То есть все те области, которые находятся в "оранжевой" зоне", - ответил он на вопрос о том, какие области на грани попадания в "красную" зону.

Отметим, сейчас в "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

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