Степанов назвав регіони, які перебувають на межі потрапляння в "червону" зону

Найскладніша ситуація з коронавіруом на сьогодні спостерігається в західних регіонах. Зокрема, у Львівській області зростає кількість випадків COVID-19.

Про це повідомив журналістам під ВР міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Разом з тим, міністр розповів, що покращилася ситуація в Івано-Франківській області.

"В нас є складна ситуація в західних областях. У Львівській області почалось зростання (COVID-випадків, - ред.). В тому числі у Харківській області, але поки все контрольовано. В Миколаївській області є по одному з показників. Тобто всі ті області, які перебувають у "помаранчевій" зоні", - відповів він на питання про те, які області на межі потрапляння до "червоної" зони.

Зазначимо, зараз у "червоній зоні" залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

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