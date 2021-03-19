Степанов назвав регіони, які перебувають на межі потрапляння в "червону" зону
Найскладніша ситуація з коронавіруом на сьогодні спостерігається в західних регіонах. Зокрема, у Львівській області зростає кількість випадків COVID-19.
Про це повідомив журналістам під ВР міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Разом з тим, міністр розповів, що покращилася ситуація в Івано-Франківській області.
"В нас є складна ситуація в західних областях. У Львівській області почалось зростання (COVID-випадків, - ред.). В тому числі у Харківській області, але поки все контрольовано. В Миколаївській області є по одному з показників. Тобто всі ті області, які перебувають у "помаранчевій" зоні", - відповів він на питання про те, які області на межі потрапляння до "червоної" зони.
Зазначимо, зараз у "червоній зоні" залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
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А министр здравоохранения Украины Максим Степанов случайно не сказал что там с вакцинацией и как там вакцина поживает ?
Уже есть страны в мире которые провели 100% вакцинацию а что там с вакцинацией у нас ????
Там Зє-банатів нема
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Население • Оценка (https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2020 )29 581https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80#cite_note-CIA-1 [1] чел.
• Перепись (https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2012 год )32 577https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80#cite_note-census2012-2 [2] чел.
То що ти хтіло сказати, чи просто повітря зіпсувати?