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Рада сегодня проведет внеочередное заседание, - Разумков

Рада сегодня проведет внеочередное заседание, - Разумков

Верховная Рада планирует провести в пятницу, 19 марта, внеочередное пленарное заседание с целью внесения изменений в календарный план пятой сессии.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вчера во время совещания с главами депутатских фракций и групп был достигнут консенсус относительно сегодняшнего пленарного дня: мы работаем без перерыва с 12:00 до 12:30, после этого с 12:30 до 13:00 зачитывает запросы Елена Кондратюк (заместитель спикера. - Ред.), после этого планируется внеочередное заседание относительно изменения календарного плана Верховной Рады Украины," - сообщил Разумков, открывая заседание в пятницу.

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Автор: 

ВР (29242) внеочередное заседание (262) Разумков Дмитрий (1520)


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Они работают без перерыва с 12:00 до 12:30)
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19.03.2021 10:56 Ответить
Где еще, в какой стране, слуги народа пашут буквально как рабы на галерах? Вы себе представляете тот титанический труд - полчаса без перерыва??? Гвозди бы делать из этих людей!
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19.03.2021 10:59 Ответить
 
 