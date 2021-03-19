Рада сегодня проведет внеочередное заседание, - Разумков

Верховная Рада планирует провести в пятницу, 19 марта, внеочередное пленарное заседание с целью внесения изменений в календарный план пятой сессии.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вчера во время совещания с главами депутатских фракций и групп был достигнут консенсус относительно сегодняшнего пленарного дня: мы работаем без перерыва с 12:00 до 12:30, после этого с 12:30 до 13:00 зачитывает запросы Елена Кондратюк (заместитель спикера. - Ред.), после этого планируется внеочередное заседание относительно изменения календарного плана Верховной Рады Украины," - сообщил Разумков, открывая заседание в пятницу.

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