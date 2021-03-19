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Рада сьогодні проведе позачергове засідання, - Разумков

Рада сьогодні проведе позачергове засідання, - Разумков

Верховна Рада планує провести в п'ятницю, 19 березня, позачергове пленарне засідання з метою внесення змін до календарного плану п'ятої сесії.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вчора під час наради з головами депутатських фракцій і груп було досягнуто консенсусу щодо сьогоднішнього пленарного дня: ми працюємо без перерви з 12:00 до 12:30, після цього з 12:30 до 13:00 зачитує запити Олена Кондратюк (заступниця спікера. - Ред.), після цього планується позачергове засідання щодо зміни календарного плану Верховної Ради України", - повідомив Разумков, відкриваючи засідання в п'ятницю.

Також читайте: Рада збереться на позачергове засідання 19 березня і піде на тритижневий карантин

Автор: 

ВР (14967) позачергове засідання (223) Разумков Дмитро (1526)


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Они работают без перерыва с 12:00 до 12:30)
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19.03.2021 10:56 Відповісти
Где еще, в какой стране, слуги народа пашут буквально как рабы на галерах? Вы себе представляете тот титанический труд - полчаса без перерыва??? Гвозди бы делать из этих людей!
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19.03.2021 10:59 Відповісти
 
 