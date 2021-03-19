Рада сьогодні проведе позачергове засідання, - Разумков

Верховна Рада планує провести в п'ятницю, 19 березня, позачергове пленарне засідання з метою внесення змін до календарного плану п'ятої сесії.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вчора під час наради з головами депутатських фракцій і груп було досягнуто консенсусу щодо сьогоднішнього пленарного дня: ми працюємо без перерви з 12:00 до 12:30, після цього з 12:30 до 13:00 зачитує запити Олена Кондратюк (заступниця спікера. - Ред.), після цього планується позачергове засідання щодо зміни календарного плану Верховної Ради України", - повідомив Разумков, відкриваючи засідання в п'ятницю.

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