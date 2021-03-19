За год наша медсистема сделала колоссальный скачок в развитии, - Степанов
Состояние и качество медицинской системы в Украине существенно улучшилось за последний год.
Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За этот год наша медицинская система сделала даже не шаг вперед, а колоссальный скачок в развитии. Мы запустили 6 тыс. апаратов искусственной вентиляции легких, увеличили мощность лабораторий только по ПЦР тестированию в 400 раз, увеличили количество коек с кислородом, приняли ряд управленческих решений, которые позволили нам найти баланс между экономикой и эпидситуацией", - отметил Степанов.
Кроме этого он утверждает, что стратегия адаптивного карантина сработала. Это позволило, по словам Степанова, удержать ситуацию с коронавирусом под контролем.
Министр также отметил, что противоэпидемические мероприятия в течение года в Украине были в разы мягче, чем в других странах мира.
Он также сообщил, что некоторые меры, которые вводила Украина, были взяты на вооружение другими странами, например, во Франции был введен карантин выходного дня, который ранее успешно внедрялся в Украине.
"Возможно, у нас существовал запрет на выход из дома без уважительных причин? Нет. А такие запреты до сих пор действуют в нескольких странах ЕС ", - добавил он.
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https://censor.net/ru/news/3254293/v_2020_godu_iz_ukrainy_uehali_bolee_66_tys_vracheyi_i_medrabotnikov_issledovanie
да-да.. помним как ОСЕНЬЮ 2020 степанов и ляшко отмазывались что "случайно забыли закупить ИВЛ".. за полгода)) И не начнись шумиха в интернете - они бы и ен вспомнили..
а уж "мощность" тестирования на уровне 20 тысяч тестов в сутки - это да.. достижение))
было 50 тестов.. увеличилось в 400 раз - и, о божья благодать! - стало 20 тысяч))
а во сколько раз увеличилось количество тестов по сравнению с 1913 годом?))
точнее - степанов не хочет сравнить количество тестов например в Польше или Чехии - с Украиной?))
Ему удобнее сравнивать с 1913-м, а можно даже с 2013-м годом. По сравнению с 2013-м годом мощность тестирования на ковид увеличилась в бесконечное количество раз.
Гордый профиль, твердый шаг,
Со спины - дак чистый шах!
Только сдвинь корону набок,
Чтоб не висла на ушах!..
***
"Мы запустили 6 тыс. апаратов искусственной вентиляции легких " - ????????????
А сколько купленных с откатом работает?
Других болезней в Украине больше нет.
щука?!
а я не вірив у святість!
https://censor.net/ru/news/3254293/v_2020_godu_iz_ukrainy_uehali_bolee_66_tys_vracheyi_i_medrabotnikov_issledovanie
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Мед система стояла на краю пропасти и.... читаем выше
https://vesti.ua/strana/ministr-zdravoohraneniya-stepanov-kupil-palto-za-620-tysyach-griven-smi
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Неужели за 621 740 гривен в торговом центре Mandarin Plaza Степашка себе френч не может позволить купить ???
Вон НЕЛОХ на дороги слил колько и ничего его 73% заткунулись и молчат и даже Юля заткнулась и забыла про импичмент ....
о@уенне покращення...
Потім подумав,а звідки степашка знає свою кличку?