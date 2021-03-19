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Новости Коронавирус и карантин
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За год наша медсистема сделала колоссальный скачок в развитии, - Степанов

За год наша медсистема сделала колоссальный скачок в развитии, - Степанов

Состояние и качество медицинской системы в Украине существенно улучшилось за последний год.

Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За этот год наша медицинская система сделала даже не шаг вперед, а колоссальный скачок в развитии. Мы запустили 6 тыс. апаратов искусственной вентиляции легких, увеличили мощность лабораторий только по ПЦР тестированию в 400 раз, увеличили количество коек с кислородом, приняли ряд управленческих решений, которые позволили нам найти баланс между экономикой и эпидситуацией", - отметил Степанов.

Кроме этого он утверждает, что стратегия адаптивного карантина сработала. Это позволило, по словам Степанова, удержать ситуацию с коронавирусом под контролем.

Министр также отметил, что противоэпидемические мероприятия в течение года в Украине были в разы мягче, чем в других странах мира.

Он также сообщил, что некоторые меры, которые вводила Украина, были взяты на вооружение другими странами, например, во Франции был введен карантин выходного дня, который ранее успешно внедрялся в Украине.

"Возможно, у нас существовал запрет на выход из дома без уважительных причин? Нет. А такие запреты до сих пор действуют в нескольких странах ЕС ", - добавил он.

Читайте также: В 2020 году из Украины уехали более 66 тыс. врачей и медработников, - исследование

Автор: 

карантин (16729) медицина (2519) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
Проте зедебіли хавають. Не зважаючи навіть на це:
https://censor.net/ru/news/3254293/v_2020_godu_iz_ukrainy_uehali_bolee_66_tys_vracheyi_i_medrabotnikov_issledovanie
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19.03.2021 11:23
+19
Ну так степашка же сказал: медсистема сделала колоссальный скачок в развитии. Он только забыл уточнить, что это был скачок назад.
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19.03.2021 11:30
+17
Неперевершені майстри боротьби з короною
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19.03.2021 11:17
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Неперевершені майстри боротьби з короною
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19.03.2021 11:17 Ответить
Проте зедебіли хавають. Не зважаючи навіть на це:
https://censor.net/ru/news/3254293/v_2020_godu_iz_ukrainy_uehali_bolee_66_tys_vracheyi_i_medrabotnikov_issledovanie
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19.03.2021 11:23 Ответить
Ну так степашка же сказал: медсистема сделала колоссальный скачок в развитии. Он только забыл уточнить, что это был скачок назад.
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19.03.2021 11:30 Ответить
Ми з боями прорвались з Бухенвальда в Освенцим.
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19.03.2021 13:50 Ответить
Мы запустили 6 тыс. апаратов искусственной вентиляции легких, увеличили мощность лабораторий только по ПЦР тестированию в 400 раз

да-да.. помним как ОСЕНЬЮ 2020 степанов и ляшко отмазывались что "случайно забыли закупить ИВЛ".. за полгода)) И не начнись шумиха в интернете - они бы и ен вспомнили..
а уж "мощность" тестирования на уровне 20 тысяч тестов в сутки - это да.. достижение))
было 50 тестов.. увеличилось в 400 раз - и, о божья благодать! - стало 20 тысяч))

а во сколько раз увеличилось количество тестов по сравнению с 1913 годом?))

точнее - степанов не хочет сравнить количество тестов например в Польше или Чехии - с Украиной?))
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19.03.2021 12:08 Ответить
Не хочет. Степашка подонок и вор, поэтому сравнивать Украину с Польшей или Чехией не хочет, т.к. станет понятно, что в Украине - полный провал.

Ему удобнее сравнивать с 1913-м, а можно даже с 2013-м годом. По сравнению с 2013-м годом мощность тестирования на ковид увеличилась в бесконечное количество раз.
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19.03.2021 12:14 Ответить
За свою корону ці покидьки будуть триматися до останнього...
Гордый профиль, твердый шаг,
Со спины - дак чистый шах!
Только сдвинь корону набок,
Чтоб не висла на ушах!..
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19.03.2021 11:28 Ответить
С начала 2020 года государственные структуры закупили через систему государственных закупок Prozorro 385 аппаратов искусственной вентиляции легких на более 286 млн грн ($10,2 млн).
***
"Мы запустили 6 тыс. апаратов искусственной вентиляции легких " - ????????????
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19.03.2021 11:36 Ответить
Порох больше только по благотворительности передал,и ВСЕ работают!
А сколько купленных с откатом работает?
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19.03.2021 14:31 Ответить
Неперевершені майстри - це так,тільки ЗА ВІДКАТИ!
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19.03.2021 14:34 Ответить
згори - вниз...
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19.03.2021 11:17 Ответить
Психіатри, рятуйте пана!
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19.03.2021 11:18 Ответить
Ой лол, зебилы
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19.03.2021 11:18 Ответить
Воно про яку країну каже?.................
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19.03.2021 11:18 Ответить
Идиот. И где они таких набирают, их даже ковид не берет.
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19.03.2021 11:18 Ответить
Чё, правда? Поциенты уже перестали выпрыгивать из окон?
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19.03.2021 11:18 Ответить
Министр по делам ковида отчитался о борьбе с дурно-демией.
Других болезней в Украине больше нет.
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19.03.2021 11:19 Ответить
Це вакцина, щука?!
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19.03.2021 11:19 Ответить
По здатності нагло і цинічно брехати - вже і своїх господарів переплюнули.............
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19.03.2021 11:19 Ответить
просто безпримірна скромність!
а я не вірив у святість!
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19.03.2021 11:20 Ответить
воно знущается...чи це звичайна хуцпа
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19.03.2021 11:20 Ответить
После смены власти ты расскажешь на допросе всё. Включая имена тех от кого ты получаешь приказы и все свои цыфры "больных и умерших от ковида".
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19.03.2021 11:20 Ответить
Та не кажіть ...
https://censor.net/ru/news/3254293/v_2020_godu_iz_ukrainy_uehali_bolee_66_tys_vracheyi_i_medrabotnikov_issledovanie
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19.03.2021 11:21 Ответить
заметь и только 5 т в Польшу: 2 тыс. украинских врачей и 3 тыс. медсестер подали заявки в польское агентство по трудоустройству. Источник: https://censor.net/ru/n3254293
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19.03.2021 11:45 Ответить
Буває...
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19.03.2021 11:21 Ответить
Як же хочеться,щоб той "колосальний скачок" зробив сам Стєпанов після доброго копняка в дупу!
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19.03.2021 11:22 Ответить
Бажано з останьго поверху,і до гори дригом!
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19.03.2021 14:28 Ответить
*****, Геббельс по сравнению с ним - наивный ребенок.
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19.03.2021 11:23 Ответить
а что ему остается говорить, чтоб не поперли с должности? - "рыцарь без страха и упрека"
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19.03.2021 11:24 Ответить
«Ой ***** ліл». (с)
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19.03.2021 11:24 Ответить
"сделала даже не шаг вперед, а колоссальный скачек". Источник: https://censor.net/ru/n3254352
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Мед система стояла на краю пропасти и.... читаем выше
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19.03.2021 11:24 Ответить
Що то ти ,кенгуру,взад скачеш.
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19.03.2021 11:25 Ответить
не знаю куда Степашка скакнул но медицина наша в пропость таки скакнула точно с ним !!!
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19.03.2021 11:30 Ответить
Цей Стєпанав,скажімо відразу, далеко не інтелектуал. Тільки недалекі люди спілкуються заготовленими фразами-штампами. Він би ще цитату з анікдота привів або із совєтського фільма якогось як совки.
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19.03.2021 11:30 Ответить
Еще один до айкосов добрался... У Мендель что-ли забрал? Она теперь в ДОМе сниматься не сможет.
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19.03.2021 11:31 Ответить
Степанов быстро уловил основной тренд и тоже активно занялся уриноофтальмологией для населения...
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19.03.2021 11:34 Ответить
Ссит всім в очі від душі. Пиво напевно любить пити.
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19.03.2021 11:45 Ответить
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов купил пальто элитного итальянского бренда Kiton за 621 740 гривен в торговом центре Mandarin Plaza . Об этом сообщил Telegram-канал https://t.me/dark_k "Темный рыцарь" в четверг, 4 марта.
https://vesti.ua/strana/ministr-zdravoohraneniya-stepanov-kupil-palto-za-620-tysyach-griven-smi
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19.03.2021 11:34 Ответить
- правительство выделило министерству, которое возглавляет Максим Степанов, 100 млн грн на закупку необходимого оборудования для украинских больниц, где медики спасают жизни людей во время пандемии COVID-19.
***
Неужели за 621 740 гривен в торговом центре Mandarin Plaza Степашка себе френч не может позволить купить ???
Вон НЕЛОХ на дороги слил колько и ничего его 73% заткунулись и молчат и даже Юля заткнулась и забыла про импичмент ....
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19.03.2021 11:41 Ответить
бред сумасшедшего
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19.03.2021 11:39 Ответить
Бреші, бреші! Може хтось і повіре. 66 тисяч лікарів та медичних робітників виїхало за межі держави тільки цього року.
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19.03.2021 11:42 Ответить
В основном этот скачок был совершен в Польшу, больше 60 тыс. медработников.
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19.03.2021 11:51 Ответить
"От начала 2020 года Украину покинули более 66 тыс. врачей и медицинских работников. Еще более 5000 врачей специализированного звена и почти 34 тыс. медработников, большинство из которых пенсионного и предпенсионного возраста, уволились"(с)

о@уенне покращення...
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19.03.2021 11:51 Ответить
зробила скачок і ...разбілась нах!
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19.03.2021 11:52 Ответить
вот такой - скачок
За рік наша медсистема здійснила колосальний стрибок у розвитку, - Степанов - Цензор.НЕТ 6409
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19.03.2021 11:53 Ответить
А главное - клиника БАРИС!
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19.03.2021 11:57 Ответить
Только утром была новость что за год из Украины свалило около 66 тыс. врачей )) С#ка, эти зеленые деб#лы просто неадекваты какие то, можно даже сказать психи! ))
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19.03.2021 11:58 Ответить
Ваша, то зрозуміло, а наша?
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19.03.2021 12:01 Ответить
Именно по этой причине смертность последние 6 месяцев в 1,5 раза выше, чем за год до того.
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19.03.2021 12:17 Ответить
Скачок в заднем направлении! Для сравнения - это как человек обратно в обезьяну "развился".
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19.03.2021 12:36 Ответить
За год наша медсистема сделала колоссальный скачок ---- Боже ж ты мой, что несёт это чмо? Вас за телефонного лекаря надо четвертовать, а вы сами о своих "успехах" рассусоливаете. Ваш как вы выразились скачок это прыжок с кровати на горшок и не более. Вы как были излучателем глупости, так им и остались, только при этом язык у вас теперь достаёт до жопы и вам БЫ засунуть его туда и помалкивать.
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19.03.2021 12:37 Ответить
какой скачок? Вчера я убедилась на собственном опыте в скачке! Мне необходимо попасть к лор врачу, для этого надо попасть к семейному ( запись временно онлайн прекращена), пришлось идти в поликлинику записаться. Это во время Ковид-19,дальше- пошла к семейному врачу, получила направление (это во время Ковид-19). Дальше хотела в регистратуре записаться к лор, НЕТ только через helsi.mi. Пришла домой , записалась на прием. Пойду завтра на прием, и это все при третьей волне Ковид-19. Буду надеяться, что не подхватила эту заразу.Вот вам и ВЕСЬ скачок! Вместо того, чтобы минимизировать посещение поликлиники МОЗ устраивает показуху.
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19.03.2021 12:41 Ответить
Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Всеми тремя Степанов владеет в совершенстве. Коронавирус под контролем, угу, 15 тыс. заболевших в день и красные зоны в областях.
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19.03.2021 13:07 Ответить
За год наша медсистема сделала колоссальный скачок - оставив народ с его болячками далеко позади.
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19.03.2021 13:21 Ответить
Первий раз прочитав "За год наша МЕДСИСТРА сделала колоссальный скачок в развитии", - Степанов
Потім подумав,а звідки степашка знає свою кличку?
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19.03.2021 13:22 Ответить
Що цей тампакс Коломойші курить??? Мабуть мав наувазі "скачок в прірву"
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19.03.2021 14:06 Ответить
Що цей тампакс Коломойші курить??? Мабуть мав наувазі "скачок в прірву"
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19.03.2021 14:08 Ответить
За год наша медсистема сделала колоссальный скачок В ЗАД в развитии, - Степанов
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19.03.2021 14:22 Ответить
наглая манипуляция от степашки.Все им перечисленное это не скачок в развитии. Это борьба с пандемией.О развитии можно было бы говорить если бы продолжалась мед.реформа ( ау, степашка, что делается в этом направлении? Ни х..а.) построились новые больницы, оснащенные современным оборудованием и т.д.
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19.03.2021 14:39 Ответить
 
 