За год наша медсистема сделала колоссальный скачок в развитии, - Степанов

Состояние и качество медицинской системы в Украине существенно улучшилось за последний год.

Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За этот год наша медицинская система сделала даже не шаг вперед, а колоссальный скачок в развитии. Мы запустили 6 тыс. апаратов искусственной вентиляции легких, увеличили мощность лабораторий только по ПЦР тестированию в 400 раз, увеличили количество коек с кислородом, приняли ряд управленческих решений, которые позволили нам найти баланс между экономикой и эпидситуацией", - отметил Степанов.

Кроме этого он утверждает, что стратегия адаптивного карантина сработала. Это позволило, по словам Степанова, удержать ситуацию с коронавирусом под контролем.

Министр также отметил, что противоэпидемические мероприятия в течение года в Украине были в разы мягче, чем в других странах мира.

Он также сообщил, что некоторые меры, которые вводила Украина, были взяты на вооружение другими странами, например, во Франции был введен карантин выходного дня, который ранее успешно внедрялся в Украине.

"Возможно, у нас существовал запрет на выход из дома без уважительных причин? Нет. А такие запреты до сих пор действуют в нескольких странах ЕС ", - добавил он.

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