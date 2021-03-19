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Новини Коронавірус і карантин
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За рік наша медсистема здійснила колосальний стрибок у розвитку, - Степанов

За рік наша медсистема здійснила колосальний стрибок у розвитку, - Степанов

Стан і якість медичної системи в Україні істотно покращилися за останній рік.

Про це сьогодні в ході години запитань до уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За цей рік наша медична система зробила навіть не крок вперед, а колосальний стрибок у розвитку. Ми запустили 6 тис. апаратів штучної вентиляції легень, збільшили потужність лабораторій тільки з ПЛР тестування в 400 разів, збільшили кількість ліжок з киснем, ухвалили низку управлінських рішень, які дозволили нам знайти баланс між економікою та епідситуацією", - зазначив Степанов.

Крім цього, він стверджує, що стратегія адаптивного карантину спрацювала. Це дозволило, за словами Степанова, утримати ситуацію з коронавірусом під контролем.

Міністр також зазначив, що протиепідемічні заходи протягом року в Україні були в рази м'якшими, ніж в інших країнах світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спостерігаємо стабілізацію ситуації з коронавірусом на Івано-Франківщині. Мобільний госпіталь можуть перевезти до Києва, - Степанов

Він також повідомив, що деякі заходи, які вводила Україна, були взяті на озброєння іншими країнами, наприклад, у Франції був введений карантин вихідного дня, який раніше успішно впроваджувався в Україні.

"Можливо, у нас існувала заборона на вихід з дому без поважних причин? Ні. А такі заборони досі діють у декількох країнах ЄС", - додав він.

Автор: 

карантин (18172) медицина (2118) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
Проте зедебіли хавають. Не зважаючи навіть на це:
https://censor.net/ru/news/3254293/v_2020_godu_iz_ukrainy_uehali_bolee_66_tys_vracheyi_i_medrabotnikov_issledovanie
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19.03.2021 11:23
+19
Ну так степашка же сказал: медсистема сделала колоссальный скачок в развитии. Он только забыл уточнить, что это был скачок назад.
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19.03.2021 11:30
+17
Неперевершені майстри боротьби з короною
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19.03.2021 11:17
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Неперевершені майстри боротьби з короною
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19.03.2021 11:17 Відповісти
Проте зедебіли хавають. Не зважаючи навіть на це:
https://censor.net/ru/news/3254293/v_2020_godu_iz_ukrainy_uehali_bolee_66_tys_vracheyi_i_medrabotnikov_issledovanie
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19.03.2021 11:23 Відповісти
Ну так степашка же сказал: медсистема сделала колоссальный скачок в развитии. Он только забыл уточнить, что это был скачок назад.
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19.03.2021 11:30 Відповісти
Ми з боями прорвались з Бухенвальда в Освенцим.
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19.03.2021 13:50 Відповісти
Мы запустили 6 тыс. апаратов искусственной вентиляции легких, увеличили мощность лабораторий только по ПЦР тестированию в 400 раз

да-да.. помним как ОСЕНЬЮ 2020 степанов и ляшко отмазывались что "случайно забыли закупить ИВЛ".. за полгода)) И не начнись шумиха в интернете - они бы и ен вспомнили..
а уж "мощность" тестирования на уровне 20 тысяч тестов в сутки - это да.. достижение))
было 50 тестов.. увеличилось в 400 раз - и, о божья благодать! - стало 20 тысяч))

а во сколько раз увеличилось количество тестов по сравнению с 1913 годом?))

точнее - степанов не хочет сравнить количество тестов например в Польше или Чехии - с Украиной?))
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19.03.2021 12:08 Відповісти
Не хочет. Степашка подонок и вор, поэтому сравнивать Украину с Польшей или Чехией не хочет, т.к. станет понятно, что в Украине - полный провал.

Ему удобнее сравнивать с 1913-м, а можно даже с 2013-м годом. По сравнению с 2013-м годом мощность тестирования на ковид увеличилась в бесконечное количество раз.
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19.03.2021 12:14 Відповісти
За свою корону ці покидьки будуть триматися до останнього...
Гордый профиль, твердый шаг,
Со спины - дак чистый шах!
Только сдвинь корону набок,
Чтоб не висла на ушах!..
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19.03.2021 11:28 Відповісти
С начала 2020 года государственные структуры закупили через систему государственных закупок Prozorro 385 аппаратов искусственной вентиляции легких на более 286 млн грн ($10,2 млн).
***
"Мы запустили 6 тыс. апаратов искусственной вентиляции легких " - ????????????
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19.03.2021 11:36 Відповісти
Порох больше только по благотворительности передал,и ВСЕ работают!
А сколько купленных с откатом работает?
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19.03.2021 14:31 Відповісти
Неперевершені майстри - це так,тільки ЗА ВІДКАТИ!
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19.03.2021 14:34 Відповісти
згори - вниз...
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19.03.2021 11:17 Відповісти
Психіатри, рятуйте пана!
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19.03.2021 11:18 Відповісти
Ой лол, зебилы
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19.03.2021 11:18 Відповісти
Воно про яку країну каже?.................
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19.03.2021 11:18 Відповісти
Идиот. И где они таких набирают, их даже ковид не берет.
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19.03.2021 11:18 Відповісти
Чё, правда? Поциенты уже перестали выпрыгивать из окон?
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19.03.2021 11:18 Відповісти
Министр по делам ковида отчитался о борьбе с дурно-демией.
Других болезней в Украине больше нет.
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19.03.2021 11:19 Відповісти
Це вакцина, щука?!
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19.03.2021 11:19 Відповісти
По здатності нагло і цинічно брехати - вже і своїх господарів переплюнули.............
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19.03.2021 11:19 Відповісти
просто безпримірна скромність!
а я не вірив у святість!
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19.03.2021 11:20 Відповісти
воно знущается...чи це звичайна хуцпа
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19.03.2021 11:20 Відповісти
После смены власти ты расскажешь на допросе всё. Включая имена тех от кого ты получаешь приказы и все свои цыфры "больных и умерших от ковида".
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19.03.2021 11:20 Відповісти
Та не кажіть ...
https://censor.net/ru/news/3254293/v_2020_godu_iz_ukrainy_uehali_bolee_66_tys_vracheyi_i_medrabotnikov_issledovanie
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19.03.2021 11:21 Відповісти
заметь и только 5 т в Польшу: 2 тыс. украинских врачей и 3 тыс. медсестер подали заявки в польское агентство по трудоустройству. Источник: https://censor.net/ru/n3254293
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19.03.2021 11:45 Відповісти
Буває...
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19.03.2021 11:21 Відповісти
Як же хочеться,щоб той "колосальний скачок" зробив сам Стєпанов після доброго копняка в дупу!
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19.03.2021 11:22 Відповісти
Бажано з останьго поверху,і до гори дригом!
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19.03.2021 14:28 Відповісти
*****, Геббельс по сравнению с ним - наивный ребенок.
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19.03.2021 11:23 Відповісти
а что ему остается говорить, чтоб не поперли с должности? - "рыцарь без страха и упрека"
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19.03.2021 11:24 Відповісти
«Ой ***** ліл». (с)
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19.03.2021 11:24 Відповісти
"сделала даже не шаг вперед, а колоссальный скачек". Источник: https://censor.net/ru/n3254352
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Мед система стояла на краю пропасти и.... читаем выше
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19.03.2021 11:24 Відповісти
Що то ти ,кенгуру,взад скачеш.
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19.03.2021 11:25 Відповісти
не знаю куда Степашка скакнул но медицина наша в пропость таки скакнула точно с ним !!!
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19.03.2021 11:30 Відповісти
Цей Стєпанав,скажімо відразу, далеко не інтелектуал. Тільки недалекі люди спілкуються заготовленими фразами-штампами. Він би ще цитату з анікдота привів або із совєтського фільма якогось як совки.
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19.03.2021 11:30 Відповісти
Еще один до айкосов добрался... У Мендель что-ли забрал? Она теперь в ДОМе сниматься не сможет.
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19.03.2021 11:31 Відповісти
Степанов быстро уловил основной тренд и тоже активно занялся уриноофтальмологией для населения...
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19.03.2021 11:34 Відповісти
Ссит всім в очі від душі. Пиво напевно любить пити.
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19.03.2021 11:45 Відповісти
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов купил пальто элитного итальянского бренда Kiton за 621 740 гривен в торговом центре Mandarin Plaza . Об этом сообщил Telegram-канал https://t.me/dark_k "Темный рыцарь" в четверг, 4 марта.
https://vesti.ua/strana/ministr-zdravoohraneniya-stepanov-kupil-palto-za-620-tysyach-griven-smi
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19.03.2021 11:34 Відповісти
- правительство выделило министерству, которое возглавляет Максим Степанов, 100 млн грн на закупку необходимого оборудования для украинских больниц, где медики спасают жизни людей во время пандемии COVID-19.
***
Неужели за 621 740 гривен в торговом центре Mandarin Plaza Степашка себе френч не может позволить купить ???
Вон НЕЛОХ на дороги слил колько и ничего его 73% заткунулись и молчат и даже Юля заткнулась и забыла про импичмент ....
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19.03.2021 11:41 Відповісти
бред сумасшедшего
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19.03.2021 11:39 Відповісти
Бреші, бреші! Може хтось і повіре. 66 тисяч лікарів та медичних робітників виїхало за межі держави тільки цього року.
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19.03.2021 11:42 Відповісти
В основном этот скачок был совершен в Польшу, больше 60 тыс. медработников.
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19.03.2021 11:51 Відповісти
"От начала 2020 года Украину покинули более 66 тыс. врачей и медицинских работников. Еще более 5000 врачей специализированного звена и почти 34 тыс. медработников, большинство из которых пенсионного и предпенсионного возраста, уволились"(с)

о@уенне покращення...
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19.03.2021 11:51 Відповісти
зробила скачок і ...разбілась нах!
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19.03.2021 11:52 Відповісти
вот такой - скачок
За рік наша медсистема здійснила колосальний стрибок у розвитку, - Степанов - Цензор.НЕТ 6409
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19.03.2021 11:53 Відповісти
А главное - клиника БАРИС!
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19.03.2021 11:57 Відповісти
Только утром была новость что за год из Украины свалило около 66 тыс. врачей )) С#ка, эти зеленые деб#лы просто неадекваты какие то, можно даже сказать психи! ))
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19.03.2021 11:58 Відповісти
Ваша, то зрозуміло, а наша?
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19.03.2021 12:01 Відповісти
Именно по этой причине смертность последние 6 месяцев в 1,5 раза выше, чем за год до того.
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19.03.2021 12:17 Відповісти
Скачок в заднем направлении! Для сравнения - это как человек обратно в обезьяну "развился".
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19.03.2021 12:36 Відповісти
За год наша медсистема сделала колоссальный скачок ---- Боже ж ты мой, что несёт это чмо? Вас за телефонного лекаря надо четвертовать, а вы сами о своих "успехах" рассусоливаете. Ваш как вы выразились скачок это прыжок с кровати на горшок и не более. Вы как были излучателем глупости, так им и остались, только при этом язык у вас теперь достаёт до жопы и вам БЫ засунуть его туда и помалкивать.
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19.03.2021 12:37 Відповісти
какой скачок? Вчера я убедилась на собственном опыте в скачке! Мне необходимо попасть к лор врачу, для этого надо попасть к семейному ( запись временно онлайн прекращена), пришлось идти в поликлинику записаться. Это во время Ковид-19,дальше- пошла к семейному врачу, получила направление (это во время Ковид-19). Дальше хотела в регистратуре записаться к лор, НЕТ только через helsi.mi. Пришла домой , записалась на прием. Пойду завтра на прием, и это все при третьей волне Ковид-19. Буду надеяться, что не подхватила эту заразу.Вот вам и ВЕСЬ скачок! Вместо того, чтобы минимизировать посещение поликлиники МОЗ устраивает показуху.
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19.03.2021 12:41 Відповісти
Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Всеми тремя Степанов владеет в совершенстве. Коронавирус под контролем, угу, 15 тыс. заболевших в день и красные зоны в областях.
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19.03.2021 13:07 Відповісти
За год наша медсистема сделала колоссальный скачок - оставив народ с его болячками далеко позади.
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19.03.2021 13:21 Відповісти
Первий раз прочитав "За год наша МЕДСИСТРА сделала колоссальный скачок в развитии", - Степанов
Потім подумав,а звідки степашка знає свою кличку?
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19.03.2021 13:22 Відповісти
Що цей тампакс Коломойші курить??? Мабуть мав наувазі "скачок в прірву"
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19.03.2021 14:06 Відповісти
Що цей тампакс Коломойші курить??? Мабуть мав наувазі "скачок в прірву"
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19.03.2021 14:08 Відповісти
За год наша медсистема сделала колоссальный скачок В ЗАД в развитии, - Степанов
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19.03.2021 14:22 Відповісти
наглая манипуляция от степашки.Все им перечисленное это не скачок в развитии. Это борьба с пандемией.О развитии можно было бы говорить если бы продолжалась мед.реформа ( ау, степашка, что делается в этом направлении? Ни х..а.) построились новые больницы, оснащенные современным оборудованием и т.д.
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19.03.2021 14:39 Відповісти
 
 