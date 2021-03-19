За рік наша медсистема здійснила колосальний стрибок у розвитку, - Степанов
Стан і якість медичної системи в Україні істотно покращилися за останній рік.
Про це сьогодні в ході години запитань до уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За цей рік наша медична система зробила навіть не крок вперед, а колосальний стрибок у розвитку. Ми запустили 6 тис. апаратів штучної вентиляції легень, збільшили потужність лабораторій тільки з ПЛР тестування в 400 разів, збільшили кількість ліжок з киснем, ухвалили низку управлінських рішень, які дозволили нам знайти баланс між економікою та епідситуацією", - зазначив Степанов.
Крім цього, він стверджує, що стратегія адаптивного карантину спрацювала. Це дозволило, за словами Степанова, утримати ситуацію з коронавірусом під контролем.
Міністр також зазначив, що протиепідемічні заходи протягом року в Україні були в рази м'якшими, ніж в інших країнах світу.
Він також повідомив, що деякі заходи, які вводила Україна, були взяті на озброєння іншими країнами, наприклад, у Франції був введений карантин вихідного дня, який раніше успішно впроваджувався в Україні.
"Можливо, у нас існувала заборона на вихід з дому без поважних причин? Ні. А такі заборони досі діють у декількох країнах ЄС", - додав він.
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https://censor.net/ru/news/3254293/v_2020_godu_iz_ukrainy_uehali_bolee_66_tys_vracheyi_i_medrabotnikov_issledovanie
да-да.. помним как ОСЕНЬЮ 2020 степанов и ляшко отмазывались что "случайно забыли закупить ИВЛ".. за полгода)) И не начнись шумиха в интернете - они бы и ен вспомнили..
а уж "мощность" тестирования на уровне 20 тысяч тестов в сутки - это да.. достижение))
было 50 тестов.. увеличилось в 400 раз - и, о божья благодать! - стало 20 тысяч))
а во сколько раз увеличилось количество тестов по сравнению с 1913 годом?))
точнее - степанов не хочет сравнить количество тестов например в Польше или Чехии - с Украиной?))
Ему удобнее сравнивать с 1913-м, а можно даже с 2013-м годом. По сравнению с 2013-м годом мощность тестирования на ковид увеличилась в бесконечное количество раз.
Гордый профиль, твердый шаг,
Со спины - дак чистый шах!
Только сдвинь корону набок,
Чтоб не висла на ушах!..
***
"Мы запустили 6 тыс. апаратов искусственной вентиляции легких " - ????????????
А сколько купленных с откатом работает?
Других болезней в Украине больше нет.
щука?!
а я не вірив у святість!
https://censor.net/ru/news/3254293/v_2020_godu_iz_ukrainy_uehali_bolee_66_tys_vracheyi_i_medrabotnikov_issledovanie
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Мед система стояла на краю пропасти и.... читаем выше
https://vesti.ua/strana/ministr-zdravoohraneniya-stepanov-kupil-palto-za-620-tysyach-griven-smi
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Неужели за 621 740 гривен в торговом центре Mandarin Plaza Степашка себе френч не может позволить купить ???
Вон НЕЛОХ на дороги слил колько и ничего его 73% заткунулись и молчат и даже Юля заткнулась и забыла про импичмент ....
о@уенне покращення...
Потім подумав,а звідки степашка знає свою кличку?