За рік наша медсистема здійснила колосальний стрибок у розвитку, - Степанов

Стан і якість медичної системи в Україні істотно покращилися за останній рік.

Про це сьогодні в ході години запитань до уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За цей рік наша медична система зробила навіть не крок вперед, а колосальний стрибок у розвитку. Ми запустили 6 тис. апаратів штучної вентиляції легень, збільшили потужність лабораторій тільки з ПЛР тестування в 400 разів, збільшили кількість ліжок з киснем, ухвалили низку управлінських рішень, які дозволили нам знайти баланс між економікою та епідситуацією", - зазначив Степанов.

Крім цього, він стверджує, що стратегія адаптивного карантину спрацювала. Це дозволило, за словами Степанова, утримати ситуацію з коронавірусом під контролем.

Міністр також зазначив, що протиепідемічні заходи протягом року в Україні були в рази м'якшими, ніж в інших країнах світу.

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Він також повідомив, що деякі заходи, які вводила Україна, були взяті на озброєння іншими країнами, наприклад, у Франції був введений карантин вихідного дня, який раніше успішно впроваджувався в Україні.

"Можливо, у нас існувала заборона на вихід з дому без поважних причин? Ні. А такі заборони досі діють у декількох країнах ЄС", - додав він.