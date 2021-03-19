Во время усиленного карантина Рада планирует провести два внеочередных заседания, - Железняк
Во время трех недель усиленного карантина в столице Верховная Рада планирует провести два внеочередных заседания.
Об этом рассказал председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, во время ужесточенного карантина Рада не будет проводить запланированные пленарные заседания, кроме внеочередных.
"Насколько я знаю, планируется одно или два внеочередных заседания, примерно в первых числах апреля... По меньшей мере два планируются. Какая тематика - мне пока не известно. Знаю точно, что там будет законопроект об отмене запрета старта большой приватизации", - рассказал Железняк.
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