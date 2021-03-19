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Во время усиленного карантина Рада планирует провести два внеочередных заседания, - Железняк

Во время усиленного карантина Рада планирует провести два внеочередных заседания, - Железняк

Во время трех недель усиленного карантина в столице Верховная Рада планирует провести два внеочередных заседания.

Об этом рассказал председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, во время ужесточенного карантина Рада не будет проводить запланированные пленарные заседания, кроме внеочередных.

"Насколько я знаю, планируется одно или два внеочередных заседания, примерно в первых числах апреля... По меньшей мере два планируются. Какая тематика - мне пока не известно. Знаю точно, что там будет законопроект об отмене запрета старта большой приватизации", - рассказал Железняк.

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Автор: 

ВР (29242) карантин (16729) Киев (25502) Железняк Ярослав (422)


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Радость то какая - дупутаты собираются работать...
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19.03.2021 11:34 Ответить
В масках,2метра дистанції.
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19.03.2021 11:35 Ответить
Валяйте. Вас как раз и не жалко. Особенно зешоблу с ОПЗЖопой.
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19.03.2021 11:39 Ответить
 
 