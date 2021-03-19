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Під час посиленого карантину Рада планує провести два позачергові засідання, - Железняк

Під час посиленого карантину Рада планує провести два позачергові засідання, - Железняк

Під час трьох тижнів посиленого карантину в столиці Верховна Рада планує провести два позачергові засідання.

Про це розповів голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, під час посиленого карантину Рада не буде проводити заплановані пленарні засідання, окрім позачергових.

"Наскільки я знаю, планується одне або два позачергові засідання, приблизно в перші дні квітня... Щонайменше два плануються. Яка тематика - мені поки що не відомо. Знаю точно, що там буде законопроєкт про скасування заборони старту великої приватизації", - розповів Железняк

Також читайте: Рада сьогодні проведе позачергове засідання, - Разумков

Автор: 

ВР (14967) карантин (18172) Київ (19445) Железняк Ярослав (551)


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Радость то какая - дупутаты собираются работать...
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19.03.2021 11:34 Відповісти
В масках,2метра дистанції.
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19.03.2021 11:35 Відповісти
Валяйте. Вас как раз и не жалко. Особенно зешоблу с ОПЗЖопой.
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19.03.2021 11:39 Відповісти
 
 