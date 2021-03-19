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Рада проведет сегодня два внеочередных заседания, - Стефанчук

Рада проведет сегодня два внеочередных заседания, - Стефанчук

Верховная Рада в пятницу намерена провести сразу два внеочередных пленарных заседания.

Об этом сообщил первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас сегодня - два внеочередных пленарных заседания: одно - по повестке дня и по вопросу Pfizer, второе - ещё по трём вопросам, относительно которого уже, кажется, собраны голоса", - сказал Стефанчук на заседании Верховной Рады в пятницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время усиленного карантина Рада планирует провести два внеочередных заседания, - Железняк

Автор: 

ВР (29242) внеочередное заседание (262) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
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Второе то вероятно по продолжению деребана земли Украинской ????
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19.03.2021 11:44
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Второе то вероятно по продолжению деребана земли Украинской ????
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19.03.2021 11:44 Ответить
А вы, друзья, как не садитесь все ж в музыканты не годитесь...
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19.03.2021 11:45 Ответить
так а почему деньги на билеты со свсех собирают и заставляют это слушать ?
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19.03.2021 11:52 Ответить
Рихтуватимуть закон про розпродаж землі під Бєню.
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19.03.2021 11:46 Ответить
Да-да, мы уже в курсе. Полчаса без перерыва. Трудовой подвиг депутата...
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19.03.2021 11:47 Ответить
з'їдь від тещі, коливан
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19.03.2021 11:51 Ответить
О я таки не ошибся:

В этот день также планируется продолжить рассмотрение во втором чтении проекта Закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений», №2194.
В повестке дня на этот день рассмотрение во втором чтении законопроектов, среди которых: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфицию, эмфитевзиса) через электронные аукционы», №2195;
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19.03.2021 11:51 Ответить
Скасовуватимуть літній час без оголошення цієї війни заздалегідь?
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19.03.2021 11:53 Ответить
Главный вопрос для депутатов Pfizer. Да имейте мужественность, откажитесь от такого мизерного количества вакцины Pfizer, простые Украинцы ее просто не увидят. Она для депутатов, судей и и других чиновников и их семей. А если не можете отказаться, то не сообщайте что привезли и вакцинируйтесь подпольно.
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19.03.2021 11:53 Ответить
За чем отказыватся от шары ?
Её пустят через клиники Пальчевского за бабло и не малое, отпуск то в переди летний и не один и не только в Оман а и на Мальдивы ....
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19.03.2021 11:55 Ответить
 
 