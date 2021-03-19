Рада проведет сегодня два внеочередных заседания, - Стефанчук
Верховная Рада в пятницу намерена провести сразу два внеочередных пленарных заседания.
Об этом сообщил первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У нас сегодня - два внеочередных пленарных заседания: одно - по повестке дня и по вопросу Pfizer, второе - ещё по трём вопросам, относительно которого уже, кажется, собраны голоса", - сказал Стефанчук на заседании Верховной Рады в пятницу.
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