Рада проведе сьогодні два позачергові засідання, - Стефанчук

Верховна Рада в п'ятницю має намір провести відразу два позачергові пленарні засідання.

Про це повідомив перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас сьогодні - два позачергові пленарні засідання: одне - щодо порядку денного та з питання Pfizer, друге - ще з трьох питань, стосовно якого вже, здається, зібрано голоси", - сказав Стефанчук на засіданні Верховної Ради в п'ятницю.

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