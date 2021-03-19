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Рада проведе сьогодні два позачергові засідання, - Стефанчук

Рада проведе сьогодні два позачергові засідання, - Стефанчук

Верховна Рада в п'ятницю має намір провести відразу два позачергові пленарні засідання.

Про це повідомив перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас сьогодні - два позачергові пленарні засідання: одне - щодо порядку денного та з питання Pfizer, друге - ще з трьох питань, стосовно якого вже, здається, зібрано голоси", - сказав Стефанчук на засіданні Верховної Ради в п'ятницю.

Також читайте: Під час посиленого карантину Рада планує провести два позачергові засідання, - Железняк

Автор: 

ВР (14967) позачергове засідання (223) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+1
Второе то вероятно по продолжению деребана земли Украинской ????
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19.03.2021 11:44
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Второе то вероятно по продолжению деребана земли Украинской ????
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19.03.2021 11:44 Відповісти
А вы, друзья, как не садитесь все ж в музыканты не годитесь...
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19.03.2021 11:45 Відповісти
так а почему деньги на билеты со свсех собирают и заставляют это слушать ?
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19.03.2021 11:52 Відповісти
Рихтуватимуть закон про розпродаж землі під Бєню.
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19.03.2021 11:46 Відповісти
Да-да, мы уже в курсе. Полчаса без перерыва. Трудовой подвиг депутата...
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19.03.2021 11:47 Відповісти
з'їдь від тещі, коливан
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19.03.2021 11:51 Відповісти
О я таки не ошибся:

В этот день также планируется продолжить рассмотрение во втором чтении проекта Закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений», №2194.
В повестке дня на этот день рассмотрение во втором чтении законопроектов, среди которых: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфицию, эмфитевзиса) через электронные аукционы», №2195;
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19.03.2021 11:51 Відповісти
Скасовуватимуть літній час без оголошення цієї війни заздалегідь?
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19.03.2021 11:53 Відповісти
Главный вопрос для депутатов Pfizer. Да имейте мужественность, откажитесь от такого мизерного количества вакцины Pfizer, простые Украинцы ее просто не увидят. Она для депутатов, судей и и других чиновников и их семей. А если не можете отказаться, то не сообщайте что привезли и вакцинируйтесь подпольно.
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19.03.2021 11:53 Відповісти
За чем отказыватся от шары ?
Её пустят через клиники Пальчевского за бабло и не малое, отпуск то в переди летний и не один и не только в Оман а и на Мальдивы ....
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19.03.2021 11:55 Відповісти
 
 