Рада проведе сьогодні два позачергові засідання, - Стефанчук
Верховна Рада в п'ятницю має намір провести відразу два позачергові пленарні засідання.
Про це повідомив перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нас сьогодні - два позачергові пленарні засідання: одне - щодо порядку денного та з питання Pfizer, друге - ще з трьох питань, стосовно якого вже, здається, зібрано голоси", - сказав Стефанчук на засіданні Верховної Ради в п'ятницю.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В этот день также планируется продолжить рассмотрение во втором чтении проекта Закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений», №2194.
В повестке дня на этот день рассмотрение во втором чтении законопроектов, среди которых: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфицию, эмфитевзиса) через электронные аукционы», №2195;
Её пустят через клиники Пальчевского за бабло и не малое, отпуск то в переди летний и не один и не только в Оман а и на Мальдивы ....