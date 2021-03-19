Там не будет ничего резонансного, - Железняк о сегодняшнем заседании СНБО
В ходе сегодняшнего заседания СНБО не будут рассматриваться особо резонансные вопросы.
Об этом заявил глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я, откровенно, не знаю какие будут вопросы. Насколько я слышал, что там не будет ничего резонансного. Я понимаю, что мы все привыкли к тому, что СНБО нам заменило такого ньюзмейкера - будем надеяться, что так и продолжится", - сказал Железняк .
Он предположил, что СНБО сегодня может рассмотреть вопрос о санкциях, деятельности бизнеса, газораспределительных сетей.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что заседание СНБО состоится в пятницу.
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В пятницу, 19 марта, согласно повестке дня, состоится очередное пленарное заседание пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, которое начнется часом вопросов к Правительству о выполнении плана вакцинации населения Украины от коронавирусной болезни COVID-19.
В этот день также планируется продолжить рассмотрение во втором чтении проекта Закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений», №2194.
В повестке дня на этот день рассмотрение во втором чтении законопроектов, среди которых: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфицию, эмфитевзиса) через электронные аукционы», №2195; «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях», №3952. Еще ряд законопроектов запланировано к рассмотрению в первом чтении.
Народные депутаты продолжили рассмотрение поправок в законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, №2194.
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