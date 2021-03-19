Там не будет ничего резонансного, - Железняк о сегодняшнем заседании СНБО

В ходе сегодняшнего заседания СНБО не будут рассматриваться особо резонансные вопросы.

Об этом заявил глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я, откровенно, не знаю какие будут вопросы. Насколько я слышал, что там не будет ничего резонансного. Я понимаю, что мы все привыкли к тому, что СНБО нам заменило такого ньюзмейкера - будем надеяться, что так и продолжится", - сказал Железняк .

Он предположил, что СНБО сегодня может рассмотреть вопрос о санкциях, деятельности бизнеса, газораспределительных сетей.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что заседание СНБО состоится в пятницу.

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