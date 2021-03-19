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Новости
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Там не будет ничего резонансного, - Железняк о сегодняшнем заседании СНБО

Там не будет ничего резонансного, - Железняк о сегодняшнем заседании СНБО

В ходе сегодняшнего заседания СНБО не будут рассматриваться особо резонансные вопросы.

Об этом заявил глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я, откровенно, не знаю какие будут вопросы. Насколько я слышал, что там не будет ничего резонансного. Я понимаю, что мы все привыкли к тому, что СНБО нам заменило такого ньюзмейкера - будем надеяться, что так и продолжится", - сказал Железняк .

Он предположил, что СНБО сегодня может рассмотреть вопрос о санкциях, деятельности бизнеса, газораспределительных сетей.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что заседание СНБО состоится в пятницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 19 марта Зеленский собирает заседание СНБО, "особо сенсационных решений не ожидается", - СМИ

Автор: 

СНБО (4431) Железняк Ярослав (422)


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В ходе сегодняшнего заседания СНБО не будут рассматриваться особо резонансные вопросы.
***
В пятницу, 19 марта, согласно повестке дня, состоится очередное пленарное заседание пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, которое начнется часом вопросов к Правительству о выполнении плана вакцинации населения Украины от коронавирусной болезни COVID-19.
В этот день также планируется продолжить рассмотрение во втором чтении проекта Закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений», №2194.
В повестке дня на этот день рассмотрение во втором чтении законопроектов, среди которых: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфицию, эмфитевзиса) через электронные аукционы», №2195; «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях», №3952. Еще ряд законопроектов запланировано к рассмотрению в первом чтении.
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19.03.2021 11:59 Ответить
правильно. зачем сытым за голодных думать...
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19.03.2021 11:59 Ответить
Да без вас знаем...не беню ж вам топить
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19.03.2021 11:59 Ответить
«час вопросов к Правительству» завершился.
Народные депутаты продолжили рассмотрение поправок в законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, №2194.
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19.03.2021 12:00 Ответить
Когда же Зебила за яйца хорошо возьмет Байден,чтоб и Коломойскому обвинили, подозрение Мертвечуку,и закрыли пропагандосские страна ua и НАШ
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19.03.2021 12:02 Ответить
Ну, якщо взяти Коломойського за них, то Беня так може заспівати іще голосніше ніж Дубінський. Тоді, напевно, санкціями США і відставкою Зелі не обійтись
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19.03.2021 12:26 Ответить
А було б непогано чогось резонансненького до чаю, нема чого обговорювати...
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19.03.2021 12:06 Ответить
очередной акт театральной постановки сотрясать воздух и в конце пшик
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19.03.2021 12:14 Ответить
Ну, а по Арахамії та ОП будуть санкції за передачу плівок Байдена-Порошенка Деркачу та створення відповідної ТКГ у Верховній раді
І по Венедиктовій, яка відкрила спаву проти Байдена с Порошенком за начеб-то викрадені їми 100 млрд. дол.
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19.03.2021 12:21 Ответить
о, матрос Железняк! Гут! караул устал - вот то, что он должен сказать!
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19.03.2021 21:12 Ответить
 
 