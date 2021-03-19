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Новини
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Там не буде нічого резонансного, - Железняк про сьогоднішнє засідання РНБО

Там не буде нічого резонансного, - Железняк про сьогоднішнє засідання РНБО

У ході сьогоднішнього засідання РНБО не будуть розглядатися особливо резонансні питання.

Про це заявив глава парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я, відверто, не знаю які будуть питання. Наскільки я чув, там не буде нічого резонансного. Я розумію, що ми всі звикли до того, що РНБО нам замінило такого нюзмейкера - будемо сподіватися, що так і продовжиться", - сказав Железняк.

Він припустив, що РНБО сьогодні може розглянути питання про санкції, діяльності бізнесу, газорозподільних мереж.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що засідання РНБО відбудеться в п'ятницю.

Також читайте: Під час посиленого карантину Рада планує провести два позачергові засідання, - Железняк

Автор: 

РНБО (2279) Железняк Ярослав (551)


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В ходе сегодняшнего заседания СНБО не будут рассматриваться особо резонансные вопросы.
***
В пятницу, 19 марта, согласно повестке дня, состоится очередное пленарное заседание пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, которое начнется часом вопросов к Правительству о выполнении плана вакцинации населения Украины от коронавирусной болезни COVID-19.
В этот день также планируется продолжить рассмотрение во втором чтении проекта Закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений», №2194.
В повестке дня на этот день рассмотрение во втором чтении законопроектов, среди которых: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфицию, эмфитевзиса) через электронные аукционы», №2195; «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях», №3952. Еще ряд законопроектов запланировано к рассмотрению в первом чтении.
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19.03.2021 11:59 Відповісти
правильно. зачем сытым за голодных думать...
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19.03.2021 11:59 Відповісти
Да без вас знаем...не беню ж вам топить
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19.03.2021 11:59 Відповісти
«час вопросов к Правительству» завершился.
Народные депутаты продолжили рассмотрение поправок в законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, №2194.
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19.03.2021 12:00 Відповісти
Когда же Зебила за яйца хорошо возьмет Байден,чтоб и Коломойскому обвинили, подозрение Мертвечуку,и закрыли пропагандосские страна ua и НАШ
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19.03.2021 12:02 Відповісти
Ну, якщо взяти Коломойського за них, то Беня так може заспівати іще голосніше ніж Дубінський. Тоді, напевно, санкціями США і відставкою Зелі не обійтись
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19.03.2021 12:26 Відповісти
А було б непогано чогось резонансненького до чаю, нема чого обговорювати...
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19.03.2021 12:06 Відповісти
очередной акт театральной постановки сотрясать воздух и в конце пшик
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19.03.2021 12:14 Відповісти
Ну, а по Арахамії та ОП будуть санкції за передачу плівок Байдена-Порошенка Деркачу та створення відповідної ТКГ у Верховній раді
І по Венедиктовій, яка відкрила спаву проти Байдена с Порошенком за начеб-то викрадені їми 100 млрд. дол.
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19.03.2021 12:21 Відповісти
о, матрос Железняк! Гут! караул устал - вот то, что он должен сказать!
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19.03.2021 21:12 Відповісти
 
 