Там не буде нічого резонансного, - Железняк про сьогоднішнє засідання РНБО

У ході сьогоднішнього засідання РНБО не будуть розглядатися особливо резонансні питання.

Про це заявив глава парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я, відверто, не знаю які будуть питання. Наскільки я чув, там не буде нічого резонансного. Я розумію, що ми всі звикли до того, що РНБО нам замінило такого нюзмейкера - будемо сподіватися, що так і продовжиться", - сказав Железняк.

Він припустив, що РНБО сьогодні може розглянути питання про санкції, діяльності бізнесу, газорозподільних мереж.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що засідання РНБО відбудеться в п'ятницю.

Також читайте: Під час посиленого карантину Рада планує провести два позачергові засідання, - Железняк