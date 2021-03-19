Там не буде нічого резонансного, - Железняк про сьогоднішнє засідання РНБО
У ході сьогоднішнього засідання РНБО не будуть розглядатися особливо резонансні питання.
Про це заявив глава парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я, відверто, не знаю які будуть питання. Наскільки я чув, там не буде нічого резонансного. Я розумію, що ми всі звикли до того, що РНБО нам замінило такого нюзмейкера - будемо сподіватися, що так і продовжиться", - сказав Железняк.
Він припустив, що РНБО сьогодні може розглянути питання про санкції, діяльності бізнесу, газорозподільних мереж.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що засідання РНБО відбудеться в п'ятницю.
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В пятницу, 19 марта, согласно повестке дня, состоится очередное пленарное заседание пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, которое начнется часом вопросов к Правительству о выполнении плана вакцинации населения Украины от коронавирусной болезни COVID-19.
В этот день также планируется продолжить рассмотрение во втором чтении проекта Закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений», №2194.
В повестке дня на этот день рассмотрение во втором чтении законопроектов, среди которых: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфицию, эмфитевзиса) через электронные аукционы», №2195; «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях», №3952. Еще ряд законопроектов запланировано к рассмотрению в первом чтении.
Народные депутаты продолжили рассмотрение поправок в законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, №2194.
І по Венедиктовій, яка відкрила спаву проти Байдена с Порошенком за начеб-то викрадені їми 100 млрд. дол.