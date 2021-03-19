На сервисе "Дия" запустят электронное поступление в вузы, - Шкарлет

Министерство образования и науки планирует запустить на электронном сервисе "Дия" функционал для электронного поступления в высшие учебные заведения. Там хотят предоставлять полную информацию для абитуриентов.

Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет в эфире "Сниданка с 1+1", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в "Дия" планируют сосредоточить полный контент по электронному поступлению и электронного кабинета абитуриента. МОН также хочет продолжить развивать платформу "Всеукраинская школа онлайн". Там, в частности, планируют запустить в кабинет учителя и выпустить мобильные приложения.

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