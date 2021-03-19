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На сервисе "Дия" запустят электронное поступление в вузы, - Шкарлет

На сервисе

Министерство образования и науки планирует запустить на электронном сервисе "Дия" функционал для электронного поступления в высшие учебные заведения. Там хотят предоставлять полную информацию для абитуриентов.

Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет в эфире "Сниданка с 1+1", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в "Дия" планируют сосредоточить полный контент по электронному поступлению и электронного кабинета абитуриента. МОН также хочет продолжить развивать платформу "Всеукраинская школа онлайн". Там, в частности, планируют запустить в кабинет учителя и выпустить мобильные приложения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2021 году выпускники с оккупированных территорий смогут поступать в украинские вузы без ВНО, - Резников

Автор: 

вступительная кампания (288) Дія (423) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+3
...и "докупить сессии", как стаж для пенсии.
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19.03.2021 12:28
+2
Детям сепаров надо там регистрироваться, или как раньше, без конкурсов и экзаменов зачисляют в Вузы?
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19.03.2021 12:45
+1
А электронную колбасу там еще не раздают???
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19.03.2021 12:33
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...и "докупить сессии", как стаж для пенсии.
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19.03.2021 12:28 Ответить
А электронную колбасу там еще не раздают???
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19.03.2021 12:33 Ответить
Геть плагіатора Шкарлета з міністрів!
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19.03.2021 12:35 Ответить
Детям сепаров надо там регистрироваться, или как раньше, без конкурсов и экзаменов зачисляют в Вузы?
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19.03.2021 12:45 Ответить
Им сразу дипломы выдают и в моносброд зачислячют.
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19.03.2021 12:51 Ответить
А взятки куда тогда нести?!!!А?!
Посмотрите фильм "Время", кто не видел, не долго до такого маразма осталось лет 30-50....
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19.03.2021 12:51 Ответить
Проще отсюда уехать
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19.03.2021 12:53 Ответить
Дистанционное поступление -> дистанционное образование -> "Умнейшие специалисты"?
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19.03.2021 13:15 Ответить
знов усі яйця в одну корзину. а коли зелені підуть сервіс із собою заберуть?
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19.03.2021 14:41 Ответить
Не заберуть. За Дію голосують майже повним складом верховної ради, тобто і ЄС, і голос, а не тільки слуги.
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01.04.2021 05:32 Ответить
зазвичай в Україні так: поки засновувач на робочму місці - функціонує, як тільки на його місце новий - усе мідним тазом.
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01.04.2021 10:44 Ответить
Вакцинация в дие закончена, теперь в вуз.
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19.03.2021 16:03 Ответить
 
 