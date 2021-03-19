На сервісі "Дія" запустять електронний вступ до вишів, - Шкарлет
Міністерство освіти і науки планує запустити на електронному сервісі "Дія" функціонал для електронного вступу до вищих навчальних закладів. Там хочуть надавати повну інформацію для абітурієнтів.
Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в "Дії" планують зосередити повний контент з електронного вступу та електронного кабінету абітурієнта. МОН також хоче продовжити розвивати платформу "Всеукраїнська школа онлайн". Там, зокрема, планують запустити кабінет вчителя і випустити мобільні застосунки.
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+3 Valery Greff
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+1 vadym sestritsyn
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