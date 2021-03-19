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На сервісі "Дія" запустять електронний вступ до вишів, - Шкарлет

На сервісі

Міністерство освіти і науки планує запустити на електронному сервісі "Дія" функціонал для електронного вступу до вищих навчальних закладів. Там хочуть надавати повну інформацію для абітурієнтів.

Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в "Дії" планують зосередити повний контент з електронного вступу та електронного кабінету абітурієнта. МОН також хоче продовжити розвивати платформу "Всеукраїнська школа онлайн". Там, зокрема, планують запустити кабінет вчителя і випустити мобільні застосунки.

Також читайте: У 2021 році випускники з окупованих територій зможуть вступати до українських вишів без ЗНО, - Резніков

Автор: 

вступна кампанія (228) Дія (1123) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+3
...и "докупить сессии", как стаж для пенсии.
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19.03.2021 12:28
+2
Детям сепаров надо там регистрироваться, или как раньше, без конкурсов и экзаменов зачисляют в Вузы?
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19.03.2021 12:45
+1
А электронную колбасу там еще не раздают???
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19.03.2021 12:33
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...и "докупить сессии", как стаж для пенсии.
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19.03.2021 12:28 Відповісти
А электронную колбасу там еще не раздают???
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19.03.2021 12:33 Відповісти
Геть плагіатора Шкарлета з міністрів!
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19.03.2021 12:35 Відповісти
Детям сепаров надо там регистрироваться, или как раньше, без конкурсов и экзаменов зачисляют в Вузы?
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19.03.2021 12:45 Відповісти
Им сразу дипломы выдают и в моносброд зачислячют.
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19.03.2021 12:51 Відповісти
А взятки куда тогда нести?!!!А?!
Посмотрите фильм "Время", кто не видел, не долго до такого маразма осталось лет 30-50....
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19.03.2021 12:51 Відповісти
Проще отсюда уехать
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19.03.2021 12:53 Відповісти
Дистанционное поступление -> дистанционное образование -> "Умнейшие специалисты"?
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19.03.2021 13:15 Відповісти
знов усі яйця в одну корзину. а коли зелені підуть сервіс із собою заберуть?
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19.03.2021 14:41 Відповісти
Не заберуть. За Дію голосують майже повним складом верховної ради, тобто і ЄС, і голос, а не тільки слуги.
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01.04.2021 05:32 Відповісти
зазвичай в Україні так: поки засновувач на робочму місці - функціонує, як тільки на його місце новий - усе мідним тазом.
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01.04.2021 10:44 Відповісти
Вакцинация в дие закончена, теперь в вуз.
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19.03.2021 16:03 Відповісти
 
 