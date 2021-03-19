Тестирование на антитела для COVID-вакцинации не нужно, - Степанов

Тестирование на антитела от коронавирусной болезни с целью корректировки кампании по вакцинации не нужно.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Проводить тестирование на антитела для решения вопроса, вакцинировать человека или нет, никто не будет. В этом нет никакой необходимости", - сказал Степанов.

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По его словам, наличие антител не является основанием для отказа в проведении вакцинации.