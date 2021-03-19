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Тестування на антитіла для COVID-вакцинації не потрібно, - Степанов
Тестування на антитіла від коронавірусної хвороби з метою коригування кампанії з вакцинації не потрібно.
Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Проводити тестування на антитіла для вирішення питання, вакцинувати людину чи ні, ніхто не буде. У цьому немає необхідності", - сказав Степанов.
За його словами, наявність антитіл не є підставою для відмови в проведенні вакцинації.
Топ коментарі
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ш
https://news.un.org/ru/story/2021/02/1397142 Если человек перенес COVID-19 и у него есть определенный иммунитет от этой инфекции, прививка только укрепит эту защиту. Об этом заявила, отвечая на вопросы, заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. Она также прокомментировала данные о безопасности применяемых препаратов.
https://news.un.org/ru/story/2021/02/1397142 «В целом мы рекомендуем вакцинироваться всем, кто входит в приоритетные группы, независимо от того, перенесли они коронавирусную инфекцию или нет», - отметила д-р Сваминатан.
Как пример, не на 100% безопасен даже укол дистиллированной водой.
Почему ВОЗ не гарантирует компенсации за побочные эффекты от "безопасных" вакцин? А фарма требует от государств отказ от претензий?
Так что будем еще год по несколко сотен в день хоронить?
НО, побочные эффекты от вакцины остаются. Например, аллергия на основу...
Тромбы, цирроз печени, почечная недостаточность ... - это не смертельно (так считается).
https://news.un.org/ru/story/2021/02/1397142 Если человек перенес COVID-19 и у него есть определенный иммунитет от этой инфекции, прививка только укрепит эту защиту. Об этом заявила, отвечая на вопросы, заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. Она также прокомментировала данные о безопасности применяемых препаратов.
https://news.un.org/ru/story/2021/02/1397142 «В целом мы рекомендуем вакцинироваться всем, кто входит в приоритетные группы, независимо от того, перенесли они коронавирусную инфекцию или нет», - отметила д-р Сваминатан.
В настоящее время и о вирусах и о вакцинах в мире знают очень много. Ну а то, что Вы про это знаете мало - это совсем другая история, как говорил Каневский.
Если вакцина вносит в организм только строго определенное количество мРНК с частью кода вируса или один его протеин, то последствия от этого гораздо меньше, чем от попадания самого вируса и его неконтролируемого там размножения.
Вакцины содержат ослабленные или инактивированные частицы конкретного микроорганизма (антиген), которые вызывают иммунную реакцию внутри организма. Вакцина заставляет иммунную систему человека реагировать так, как она реагировала бы при первом воздействии данного патогена.
Наличие антител в крови это показатель того, что воздействие патогена уже было. Вакцинация бесполезна при наличии антител.
Картина - есть опр. уровень антител, вы ввели антиген, часть с ним связалась, титр упал, организм увеличил выработку. Итог - титр возрос.
Так работает, например, ревакцинация.
"При иммунизации нам вводят ослабленных или убитых возбудителей какой-то инфекционной болезни, или их токсины, или другие молекулы-антигены (например, белки или полисахаридные молекулы клеточных стенок бактерий). Вакцина стимулирует иммунный ответ, иммунная система запоминает «портрет» патогена, и, если настоящая инфекция попадёт в организм, иммунитет будет знать, как с ней бороться.
Часто после первого введения вакцины делают ещё и второе - в этом случае говорят о ревакцинации или реиммунизации. Действительно, повторное введение антигена делает иммунный ответ сильнее, что обеспечивает более эффективную защиту от болезни - вакцина работает дольше."
Учитывая, что иммунитет от ковида держится примерно полгода (а у некоторых 3-4 месяца), то вакцинация через пару месяцев после болезни будет уже небесполезной.
При наличии антител вакцина не действует. Это известно каждому школьнику, который не скурил учебник БОИЛОГИИ на перемене.