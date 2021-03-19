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Новини Коронавірус і карантин
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Тестування на антитіла для COVID-вакцинації не потрібно, - Степанов

Тестування на антитіла для COVID-вакцинації не потрібно, - Степанов

Тестування на антитіла від коронавірусної хвороби з метою коригування кампанії з вакцинації не потрібно.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Проводити тестування на антитіла для вирішення питання, вакцинувати людину чи ні, ніхто не буде. У цьому немає необхідності", - сказав Степанов.

За його словами, наявність антитіл не є підставою для відмови в проведенні вакцинації.

Також читайте: Якщо не зняти відповідальність з виробників COVID-вакцин, то Україні будуть недоступні деякі їхні види, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
А ВОЗ сказали - прививать при наличии антител нельзя!
Кому верить?
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19.03.2021 13:10
+5
Я вообще совершенно не медик, но мне кажется что степашка свистит как чайник.
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19.03.2021 13:05
+4
индийскую реплику даже не обязательно колоть - результат будет тот же, если не лучше.
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19.03.2021 12:58
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индийскую реплику даже не обязательно колоть - результат будет тот же, если не лучше.
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19.03.2021 12:58 Відповісти
Я вообще совершенно не медик, но мне кажется что степашка свистит как чайник.
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19.03.2021 13:05 Відповісти
А ВОЗ сказали - прививать при наличии антител нельзя!
Кому верить?
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19.03.2021 13:10 Відповісти
членограю
ш
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19.03.2021 13:27 Відповісти
Вы пересказали позицию ВОЗ прям как Циперович напел концерт Шаляпина...
https://news.un.org/ru/story/2021/02/1397142 Если человек перенес COVID-19 и у него есть определенный иммунитет от этой инфекции, прививка только укрепит эту защиту. Об этом заявила, отвечая на вопросы, заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. Она также прокомментировала данные о безопасности применяемых препаратов.
https://news.un.org/ru/story/2021/02/1397142 «В целом мы рекомендуем вакцинироваться всем, кто входит в приоритетные группы, независимо от того, перенесли они коронавирусную инфекцию или нет», - отметила д-р Сваминатан.
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19.03.2021 13:42 Відповісти
Думаю индийский доктор Сваминатан имеет свой % от торговли индийской вакциной. Её словам такое же доверие, как и словам совсем не медика Степанова. В настоящее время никто в мире не знает всех тонкостей действия вируса и вакцин. Те кто с увереностью раздают рекомендации или совсем ничего не понимают, или мошенники, зарабатывающие на пандемии.
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19.03.2021 15:32 Відповісти
Либо Сумия некомпетентна, либо перевод неверный. Есть общие принципы вакцинации от вирусов.
Как пример, не на 100% безопасен даже укол дистиллированной водой.
Почему ВОЗ не гарантирует компенсации за побочные эффекты от "безопасных" вакцин? А фарма требует от государств отказ от претензий?
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19.03.2021 16:16 Відповісти
ВОЗ гарантиями не занимается. Просто производители не хотят по 2-4 доллара за дозу продавать вакцины, которые полностью не прошли всю 3 фазу для программы COVAX. Предлагаете подождать до 2022 года и купить их по 30-50 долларов? У нас в начале марта были дни, когда ниже 80 человек от ковида за сутки умирало, а 17 числа было уже 296. Больше этого только 11 декабря умерло - 297.
Так что будем еще год по несколко сотен в день хоронить?
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19.03.2021 16:24 Відповісти
ВОЗ. При наличии антител вакцина не работает. Даже Пфайзер.
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19.03.2021 15:35 Відповісти
Точнее - вакцина бесполезна. Уже есть антитела, синтез которых должна спровоцировать вакцина.
НО, побочные эффекты от вакцины остаются. Например, аллергия на основу...
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19.03.2021 16:08 Відповісти
один шанс на несколько тысяч
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19.03.2021 17:08 Відповісти
А этому одному пофиг на сколько тысяч приходится одна смерть.
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19.03.2021 18:13 Відповісти
примерно такой же шанс у прохожего попасть под машину. Ты же ходишь по улице?
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19.03.2021 21:03 Відповісти
И этому одному тоже будет пофиг. Смысл улавливаете?
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19.03.2021 23:06 Відповісти
Стандартно побочные эффекты - 15%, смертность 0, 001%.
Тромбы, цирроз печени, почечная недостаточность ... - это не смертельно (так считается).
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20.03.2021 09:59 Відповісти
зегнидам проблемы лохов не интересны ...
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19.03.2021 13:26 Відповісти
За такие слова уходят в отставку!!! Если есть антитела то вакцинация ненужна !!! И еще нужен тест на Ковид перед вакцинацией - если человек заболел Вирусом и уколоть еще вакцину - это смерть! Вы представляете кому доверили наше здоровье !? .. это пздц
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19.03.2021 13:31 Відповісти
Учи матчасть.
https://news.un.org/ru/story/2021/02/1397142 Если человек перенес COVID-19 и у него есть определенный иммунитет от этой инфекции, прививка только укрепит эту защиту. Об этом заявила, отвечая на вопросы, заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. Она также прокомментировала данные о безопасности применяемых препаратов.
https://news.un.org/ru/story/2021/02/1397142 «В целом мы рекомендуем вакцинироваться всем, кто входит в приоритетные группы, независимо от того, перенесли они коронавирусную инфекцию или нет», - отметила д-р Сваминатан.
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19.03.2021 13:43 Відповісти
я википедию не читаю...там одни высеры аля-вирусологов вроде тебя !!!
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19.03.2021 13:48 Відповісти
У тебя, как и у многих антиваксеров зрение очень хреновое. Болел много? Где ты там Википедию увидело, болезное?
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19.03.2021 14:03 Відповісти
Думаю, индийский доктор Сваминатан имеет свой % от торговли индийской вакциной. Её словам такое же доверие, как и словам совсем не медика Степанова. В настоящее время никто в мире не знает всех тонкостей действия вируса и вакцин. Те кто с увереностью раздают рекомендации или совсем ничего не понимают, или мошенники, зарабатывающие на пандемии.
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19.03.2021 15:33 Відповісти
Ты прям Шерлок Холмс. Может, они на всю Индию делят % от индийской вакцины? А американцы от Пфайзера...
В настоящее время и о вирусах и о вакцинах в мире знают очень много. Ну а то, что Вы про это знаете мало - это совсем другая история, как говорил Каневский.
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19.03.2021 15:41 Відповісти
Не сомневаюсь что о вирусах и о вакцинах в мире знают очень много. Но если ты не понял, повторю с уточнением. В настоящее время никто в мире не знает всех тонкостей действия вируса COVID-19 и его новых мутаций, а также никем не проверена реакция людей на новые вакцин через 1 год и более после вакцинации.
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19.03.2021 16:05 Відповісти
Голова у тебя есть? Пользуйся ею для того, чтобы думать, а не только чтоб в нее есть.
Если вакцина вносит в организм только строго определенное количество мРНК с частью кода вируса или один его протеин, то последствия от этого гораздо меньше, чем от попадания самого вируса и его неконтролируемого там размножения.
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19.03.2021 16:13 Відповісти
пи.си.. я уже говорил что нормальных, мировых светил вирусологии сбили кацапы в МН17 над Донбассом(их было около 100 чел. которые летели на мировой конгресс по вирусам) - и остались в мире одни бездари и дебилы на подобие тебя !!!.. и вот ответь мне - это произошло случайно или ...
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19.03.2021 13:55 Відповісти
У антиваксеров и с логикой все очень печально. Если все вирусологи летели на конгресс в одном самолете, на кой хрен им было лететь? Поговорили бы друг с другом бы в месте вылета.
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19.03.2021 14:06 Відповісти
При наличии антител вакцина не работает. Она действует, как припарка на покойника для оживления.
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19.03.2021 15:37 Відповісти
Вполне себе нормально все работает и с антителами.
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19.03.2021 15:43 Відповісти
На пальцах:
Вакцины содержат ослабленные или инактивированные частицы конкретного микроорганизма (антиген), которые вызывают иммунную реакцию внутри организма. Вакцина заставляет иммунную систему человека реагировать так, как она реагировала бы при первом воздействии данного патогена.

Наличие антител в крови это показатель того, что воздействие патогена уже было. Вакцинация бесполезна при наличии антител.
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19.03.2021 16:49 Відповісти
На пальцах. Для предотвращения заражения или для успешной борьбы в случае заражения необходим опр. титр (концентрация) антител. Если титр какго-то вида антител резко уменьшается (обычно в рез. связывания с антигеном), то организм увеличивает выработку таких такие антител.
Картина - есть опр. уровень антител, вы ввели антиген, часть с ним связалась, титр упал, организм увеличил выработку. Итог - титр возрос.
Так работает, например, ревакцинация.

"При иммунизации нам вводят ослабленных или убитых возбудителей какой-то инфекционной болезни, или их токсины, или другие молекулы-антигены (например, белки или полисахаридные молекулы клеточных стенок бактерий). Вакцина стимулирует иммунный ответ, иммунная система запоминает «портрет» патогена, и, если настоящая инфекция попадёт в организм, иммунитет будет знать, как с ней бороться.
Часто после первого введения вакцины делают ещё и второе - в этом случае говорят о ревакцинации или реиммунизации. Действительно, повторное введение антигена делает иммунный ответ сильнее, что обеспечивает более эффективную защиту от болезни - вакцина работает дольше."

Учитывая, что иммунитет от ковида держится примерно полгода (а у некоторых 3-4 месяца), то вакцинация через пару месяцев после болезни будет уже небесполезной.
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19.03.2021 17:13 Відповісти
крендель приоделся и теперь поучает лохобанов ....
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19.03.2021 13:34 Відповісти
Ой дурак!!!
При наличии антител вакцина не действует. Это известно каждому школьнику, который не скурил учебник БОИЛОГИИ на перемене.
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19.03.2021 15:34 Відповісти
 
 