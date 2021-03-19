Тестування на антитіла для COVID-вакцинації не потрібно, - Степанов

Тестування на антитіла від коронавірусної хвороби з метою коригування кампанії з вакцинації не потрібно.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Проводити тестування на антитіла для вирішення питання, вакцинувати людину чи ні, ніхто не буде. У цьому немає необхідності", - сказав Степанов.

За його словами, наявність антитіл не є підставою для відмови в проведенні вакцинації.

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