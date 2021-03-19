Якщо не зняти відповідальність з виробників COVID-вакцин, то Україні будуть недоступні деякі їхні види, - Степанов

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому необхідно зняти відповідальність з виробників COVID-вакцин. Це необхідно для отримання Україною певних видів вакцин за механізмом COVAX.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він розповів на годині запитань до уряду в Раді.

"Ми цю відповідальність беремо на себе. Не виробник відповідає, а буде відповідати Україна... Без ухвалення цього законопроєкту нам будуть недоступні певні види вакцин. У чому полягає сама відповідальність? Насамперед у компенсації заподіяної шкоди, якщо така станеться у процесі вакцинації", - підкреслив міністр.

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Як повідомлялося, в Кабміні пропонують звільнити виробників вакцин від будь-якої відповідальності за наслідки щеплень.

Нагадаємо, Австрія готова сприяти Україні в прискореному отриманні вакцин у межах COVAX.

Так, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україну в межах глобального механізму COVAX надійде вакцина AstraZeneca, яка виготовляється в Південній Кореї. До кінця другого кварталу цього року очікується поставка до 3,8 млн доз цієї вакцини.