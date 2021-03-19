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Рада отменила пленарные заседания на время усиленного карантина в Киеве
Верховная Рада решила не проводить пленарные заседания во время усиленного карантина в Киеве.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за данное решение проголосовали 298 нардепов.
В частности, нардепы внесли изменения в график работы ВР, согласно которому в ближайшую запланированную пленарную неделю будут происходить заседания комитетов.
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Влад Трофимов #484915
показать весь комментарий19.03.2021 13:54 Ответить Мне нравится 2
Viktor Zotov
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Super Gut
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Сергей Гусаченко #482448
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