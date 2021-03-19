Рада отменила пленарные заседания на время усиленного карантина в Киеве

Верховная Рада решила не проводить пленарные заседания во время усиленного карантина в Киеве.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за данное решение проголосовали 298 нардепов.

В частности, нардепы внесли изменения в график работы ВР, согласно которому в ближайшую запланированную пленарную неделю будут происходить заседания комитетов.

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