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Новости Коронавирус и карантин
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Рада отменила пленарные заседания на время усиленного карантина в Киеве

Рада отменила пленарные заседания на время усиленного карантина в Киеве

Верховная Рада решила не проводить пленарные заседания во время усиленного карантина в Киеве.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за данное решение проголосовали 298 нардепов.

В частности, нардепы внесли изменения в график работы ВР, согласно которому в ближайшую запланированную пленарную неделю будут происходить заседания комитетов.

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Автор: 

ВР (29242) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ще потрібно заборонити куївським "керувальникам" роз'їжджати Україною по відрядженнях та викликати до себе людей.
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19.03.2021 13:54 Ответить
мутняк перенесли
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19.03.2021 13:55 Ответить
Твари! Не работают, а зарплату получают. Ненавижу эту зеленско-рыговскую мразь.
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19.03.2021 13:57 Ответить
А слабо вакцинуватись індійським "шмурдяком" і продовжувати роботу?!
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19.03.2021 14:02 Ответить
Хорошая новость. Пусть лучше не работают, а то такие перлы выдают на-гора что не знаешь смеяться или плакать.
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19.03.2021 14:03 Ответить
 
 