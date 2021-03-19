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Рада скасувала пленарні засідання на час посиленого карантину в Києві
Верховна Рада вирішила не проводити пленарні засідання під час посиленого карантину в Києві.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за це рішення проголосували 298 нардепів.
Зокрема, нардепи внесли зміни до графіку роботи ВР, згідно з яким в найближчий запланований пленарний тиждень відбуватимуться засідання комітетів.
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Влад Трофимов #484915
показати весь коментар19.03.2021 13:54 Відповісти Мені подобається 2
Viktor Zotov
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Super Gut
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Влад Трофимов #484915
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Сергей Гусаченко #482448
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