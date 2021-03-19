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Новини Коронавірус і карантин
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Рада скасувала пленарні засідання на час посиленого карантину в Києві

Рада скасувала пленарні засідання на час посиленого карантину в Києві

Верховна Рада вирішила не проводити пленарні засідання під час посиленого карантину в Києві.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за це рішення проголосували 298 нардепів.

Зокрема, нардепи внесли зміни до графіку роботи ВР, згідно з яким в найближчий запланований пленарний тиждень відбуватимуться засідання комітетів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада проведе сьогодні два позачергові засідання, - Стефанчук

Автор: 

ВР (14967) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ще потрібно заборонити куївським "керувальникам" роз'їжджати Україною по відрядженнях та викликати до себе людей.
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19.03.2021 13:54 Відповісти
мутняк перенесли
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19.03.2021 13:55 Відповісти
Твари! Не работают, а зарплату получают. Ненавижу эту зеленско-рыговскую мразь.
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19.03.2021 13:57 Відповісти
А слабо вакцинуватись індійським "шмурдяком" і продовжувати роботу?!
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19.03.2021 14:02 Відповісти
Хорошая новость. Пусть лучше не работают, а то такие перлы выдают на-гора что не знаешь смеяться или плакать.
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19.03.2021 14:03 Відповісти
 
 