Рада скасувала пленарні засідання на час посиленого карантину в Києві

Верховна Рада вирішила не проводити пленарні засідання під час посиленого карантину в Києві.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за це рішення проголосували 298 нардепів.

Зокрема, нардепи внесли зміни до графіку роботи ВР, згідно з яким в найближчий запланований пленарний тиждень відбуватимуться засідання комітетів.

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