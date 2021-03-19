Зеленский ввел министра Федорова в состав СНБО, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №102/2021 опубликован на сайте Офиса Президента.
"Согласно ч.4 ст.107 Конституции Украины постановляю … ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Федорова Михаила Альбертовича", - говорится в тексте указа.
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+11 Super Gut
показать весь комментарий19.03.2021 14:11
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Если все кругом дураки, а он один умный, то какое может быть обучение?
Да и не было никаких попыток обучить: два года бесконечных хвалебных од и дифирамбов...
чого міністр охорони здоров,я самотужки робити не в змозі
теперь будет снбо в смартфоне с прямой линией в парашку