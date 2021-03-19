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Зеленский ввел министра Федорова в состав СНБО, - указ

Зеленский ввел министра Федорова в состав СНБО, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №102/2021 опубликован на сайте Офиса Президента.

"Согласно ч.4 ст.107 Конституции Украины постановляю … ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Федорова Михаила Альбертовича", - говорится в тексте указа.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20311) СНБО (4431) указ (528) Федоров Михаил (505)


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Топ комментарии
+11
Главная проблема зеленского в том, что он как был 2 года назад телевизионным посмешищем, так и остался посмешищем, но уже после двух лет президентства. Необучамый идиот.
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19.03.2021 14:11
+2
Янелох яким був, таким і залишився, а хто його обрав - лошари.
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19.03.2021 14:16
+2
Чудово, тепер весь склад РНБО можна замiнити фейсбучними ботами федiрiвської ботоферми.
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19.03.2021 14:18
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Главная проблема зеленского в том, что он как был 2 года назад телевизионным посмешищем, так и остался посмешищем, но уже после двух лет президентства. Необучамый идиот.
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19.03.2021 14:11 Ответить
Янелох яким був, таким і залишився, а хто його обрав - лошари.
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19.03.2021 14:16 Ответить
Посмєшище з кругленьким рахунком в Омані.
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19.03.2021 14:32 Ответить
Очень сложно обучить человека с завышенным самомнением...
Если все кругом дураки, а он один умный, то какое может быть обучение?
Да и не было никаких попыток обучить: два года бесконечных хвалебных од и дифирамбов...
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19.03.2021 19:02 Ответить
Тепер в РНБО буде свій трансформатор.
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19.03.2021 14:14 Ответить
СНБО - предатель на подонке, трепрачом погоняет
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19.03.2021 14:26 Ответить
Чудово, тепер весь склад РНБО можна замiнити фейсбучними ботами федiрiвської ботоферми.
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19.03.2021 14:18 Ответить
рнбо має щотижня збиратись, аби першим питанням заслуховувати хід пандемії і вакцинації...на основі чого виробляти вказівки для кабміну і відповідним відомствам...
чого міністр охорони здоров,я самотужки робити не в змозі
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19.03.2021 15:44 Ответить
входит и выходит...
теперь будет снбо в смартфоне с прямой линией в парашку
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19.03.2021 14:20 Ответить
Там и так прямая линия в парашку, а теперь еще будет 5D
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19.03.2021 14:28 Ответить
а почему фотографа не ввели, чем свадебщики хуже
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19.03.2021 14:21 Ответить
Так ! Говнокомандувача зеленої ботоферми там не вистачало !
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19.03.2021 14:30 Ответить
нелох у охметова разрешение спрашивал ?
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19.03.2021 14:39 Ответить
понабрали уже каждой твари по паре, какое отношение Федоров имеет к национальной безопасности, возьмите туда уже и Мендель тогда по гендерной квоте, а то там женщин не хватает, чтоб повеселее было
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19.03.2021 15:08 Ответить
 
 