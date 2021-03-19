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Зеленський увів міністра Федорова до складу РНБО, - указ

Зеленський увів міністра Федорова до складу РНБО, - указ

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки і оборони України віцепрем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №102/2021 опубліковано на сайті Офісу Президента.

"Згідно з ч.4 ст.107 Конституції України постановляю ... ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Федорова Михайла Альбертовича", - йдеться в тексті указу.

Також читайте: Україна хоче приєднатися до створення супутникового інтернету від Маска, - Федоров

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) РНБО (2279) наказ (445) Федоров Михайло (876)


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Топ коментарі
+11
Главная проблема зеленского в том, что он как был 2 года назад телевизионным посмешищем, так и остался посмешищем, но уже после двух лет президентства. Необучамый идиот.
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19.03.2021 14:11
+2
Янелох яким був, таким і залишився, а хто його обрав - лошари.
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19.03.2021 14:16
+2
Чудово, тепер весь склад РНБО можна замiнити фейсбучними ботами федiрiвської ботоферми.
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19.03.2021 14:18
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Главная проблема зеленского в том, что он как был 2 года назад телевизионным посмешищем, так и остался посмешищем, но уже после двух лет президентства. Необучамый идиот.
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19.03.2021 14:11 Відповісти
Янелох яким був, таким і залишився, а хто його обрав - лошари.
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19.03.2021 14:16 Відповісти
Посмєшище з кругленьким рахунком в Омані.
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19.03.2021 14:32 Відповісти
Очень сложно обучить человека с завышенным самомнением...
Если все кругом дураки, а он один умный, то какое может быть обучение?
Да и не было никаких попыток обучить: два года бесконечных хвалебных од и дифирамбов...
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19.03.2021 19:02 Відповісти
Тепер в РНБО буде свій трансформатор.
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19.03.2021 14:14 Відповісти
СНБО - предатель на подонке, трепрачом погоняет
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19.03.2021 14:26 Відповісти
Чудово, тепер весь склад РНБО можна замiнити фейсбучними ботами федiрiвської ботоферми.
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19.03.2021 14:18 Відповісти
рнбо має щотижня збиратись, аби першим питанням заслуховувати хід пандемії і вакцинації...на основі чого виробляти вказівки для кабміну і відповідним відомствам...
чого міністр охорони здоров,я самотужки робити не в змозі
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19.03.2021 15:44 Відповісти
входит и выходит...
теперь будет снбо в смартфоне с прямой линией в парашку
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19.03.2021 14:20 Відповісти
Там и так прямая линия в парашку, а теперь еще будет 5D
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19.03.2021 14:28 Відповісти
а почему фотографа не ввели, чем свадебщики хуже
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19.03.2021 14:21 Відповісти
Так ! Говнокомандувача зеленої ботоферми там не вистачало !
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19.03.2021 14:30 Відповісти
нелох у охметова разрешение спрашивал ?
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19.03.2021 14:39 Відповісти
понабрали уже каждой твари по паре, какое отношение Федоров имеет к национальной безопасности, возьмите туда уже и Мендель тогда по гендерной квоте, а то там женщин не хватает, чтоб повеселее было
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19.03.2021 15:08 Відповісти
 
 