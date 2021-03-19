Зеленський увів міністра Федорова до складу РНБО, - указ
Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки і оборони України віцепрем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №102/2021 опубліковано на сайті Офісу Президента.
"Згідно з ч.4 ст.107 Конституції України постановляю ... ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Федорова Михайла Альбертовича", - йдеться в тексті указу.
Топ коментарі
+11 Super Gut
показати весь коментар19.03.2021 14:11
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+2 No48
показати весь коментар19.03.2021 14:18
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Если все кругом дураки, а он один умный, то какое может быть обучение?
Да и не было никаких попыток обучить: два года бесконечных хвалебных од и дифирамбов...
чого міністр охорони здоров,я самотужки робити не в змозі
теперь будет снбо в смартфоне с прямой линией в парашку