Зеленський увів міністра Федорова до складу РНБО, - указ

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки і оборони України віцепрем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №102/2021 опубліковано на сайті Офісу Президента.

"Згідно з ч.4 ст.107 Конституції України постановляю ... ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Федорова Михайла Альбертовича", - йдеться в тексті указу.

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