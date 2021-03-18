Украина хочет присоединиться к созданию спутникового интернета от Маска, - Федоров

Министерство цифровой трансформации устанавливает связь с космической компанией SpaceX американского бизнесмена Илона Маска, чтобы предложить сделать Украину одной из первых тестовых площадок для работы системы интернет-спутников Starlink в Европе.

Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил во время форума "Украина 30", сообщает Цензор.НЕТ

со ссылкой на "УНИАН".

"Мы хотим присоединиться к "пилоту" и будем делать все, что нужно, чтобы построить базовую станцию, которая необходима для участия в этом проекте", - сказал Федоров.

По его словам, Минцифры совместно с вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским объединили силы и просчитывают бизнес-модель того, где именно в Украине можно использовать технологии Starlink.

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"Мы поддерживаем этот проект и хотим, чтобы Украина вошла в "пилот" одной из первых. Мы подготовили предложение, проанализировали, что нам нужно построить с точки зрения инфраструктуры. И сейчас нам помогают наладить связь с компанией Starlink. Мы предлагаем Украину в качестве третьей или четвертой пилотной площадки в Европе", – отметил Федоров.

Запуск спутникового интернета Starlink от космической компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска может состояться в 2022 году.

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Starlink - глобальная спутниковая система, которую компания SpaceX разворачивает для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

SpaceX планирует предоставить коммерческие услуги доступа в интернет в северной части США и Канаде в 2020 году, а к 2021 году по всему миру. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.