Украина хочет присоединиться к созданию спутникового интернета от Маска, - Федоров
Министерство цифровой трансформации устанавливает связь с космической компанией SpaceX американского бизнесмена Илона Маска, чтобы предложить сделать Украину одной из первых тестовых площадок для работы системы интернет-спутников Starlink в Европе.
Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил во время форума "Украина 30", сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на "УНИАН".
"Мы хотим присоединиться к "пилоту" и будем делать все, что нужно, чтобы построить базовую станцию, которая необходима для участия в этом проекте", - сказал Федоров.
По его словам, Минцифры совместно с вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским объединили силы и просчитывают бизнес-модель того, где именно в Украине можно использовать технологии Starlink.
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"Мы поддерживаем этот проект и хотим, чтобы Украина вошла в "пилот" одной из первых. Мы подготовили предложение, проанализировали, что нам нужно построить с точки зрения инфраструктуры. И сейчас нам помогают наладить связь с компанией Starlink. Мы предлагаем Украину в качестве третьей или четвертой пилотной площадки в Европе", – отметил Федоров.
Запуск спутникового интернета Starlink от космической компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска может состояться в 2022 году.
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Starlink - глобальная спутниковая система, которую компания SpaceX разворачивает для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.
SpaceX планирует предоставить коммерческие услуги доступа в интернет в северной части США и Канаде в 2020 году, а к 2021 году по всему миру. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.
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Можно и за космический интернет браться.
пусть федоров за нее ответит
а в Рашке наоборот будут глушить Starlink.. и тогда появится тот самый эффект "Железного занавеса" - в Украине "свободный современный мир", а в Рашке "русским мир - Путинский ГУЛАГ"..
или освоение территории сказок глобальным авантюристом
Цей інтернет потрібен хіба що десь в горах,чи пустелі і тд.Крім того він дуже дорогий.В наших реаліях він взагалі практично не потрібен.Хто буде платити 500 доларів за обладнання,а воно ж тільки стаціонарне і 100 доларів абонплати.В нас оптоволоконний інтернет коштує 10 доларів.Та для європейсьих країн це дорого.
Дешевле 6 баксов илон маск сделает? А безлимитным? (не путать с аферистами как киевстар где "безлим")
Так вот это совершенно разные услуги. Это тоже самое как сравнивать стоимость такси в городе, если надо проехать 40 км, с таким же "такси" в Тундре где надо проехать те же 40 км, но без дорог.
Його можна ставити на машину, корабель і так далі.
Ліжок з киснем вже вдосталь? Армія забезпечена всім необхідним? 500 тис. робочих місць вже зробили? Комуналку, як обіцяли, зменшили в 100500 разів? Зарплати вчителям та лікарям вже космічні, як було обіцяно? В енергетиці все "пучком" і вона знову прибуткова?
Єдине, що тут космічне - то ваш ідіотизм!
Назовите стоимость двухстороннего спутникового безлимитного интернета в Украине?