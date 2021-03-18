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Украина хочет присоединиться к созданию спутникового интернета от Маска, - Федоров

Украина хочет присоединиться к созданию спутникового интернета от Маска, - Федоров

Министерство цифровой трансформации устанавливает связь с космической компанией SpaceX американского бизнесмена Илона Маска, чтобы предложить сделать Украину одной из первых тестовых площадок для работы системы интернет-спутников Starlink в Европе.

Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил во время форума "Украина 30", сообщает Цензор.НЕТ

со ссылкой на "УНИАН".

"Мы хотим присоединиться к "пилоту" и будем делать все, что нужно, чтобы построить базовую станцию, которая необходима для участия в этом проекте", - сказал Федоров.

По его словам, Минцифры совместно с вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским объединили силы и просчитывают бизнес-модель того, где именно в Украине можно использовать технологии Starlink.

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"Мы поддерживаем этот проект и хотим, чтобы Украина вошла в "пилот" одной из первых. Мы подготовили предложение, проанализировали, что нам нужно построить с точки зрения инфраструктуры. И сейчас нам помогают наладить связь с компанией Starlink. Мы предлагаем Украину в качестве третьей или четвертой пилотной площадки в Европе", – отметил Федоров.

Запуск спутникового интернета Starlink от космической компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска может состояться в 2022 году.

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Starlink - глобальная спутниковая система, которую компания SpaceX разворачивает для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

SpaceX планирует предоставить коммерческие услуги доступа в интернет в северной части США и Канаде в 2020 году, а к 2021 году по всему миру. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.

Автор: 

интернет (1706) Маск Илон (222) Федоров Михаил (505) диджитализация (221)


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Топ комментарии
+13
Ну, гиперлуп уже освоили...
Можно и за космический интернет браться.
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18.03.2021 15:56
+6
Галантерейщик и кардинал - это сила!
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18.03.2021 15:56
+4
хорошая идея..
а в Рашке наоборот будут глушить Starlink.. и тогда появится тот самый эффект "Железного занавеса" - в Украине "свободный современный мир", а в Рашке "русским мир - Путинский ГУЛАГ"..
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18.03.2021 15:59
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Правила форума Совет форумчан
Галантерейщик и кардинал - это сила!
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18.03.2021 15:56 Ответить
Ну, гиперлуп уже освоили...
Можно и за космический интернет браться.
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18.03.2021 15:56 Ответить
Пруфани інакше параша бот який носиться із фейком.
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01.04.2021 05:53 Ответить
Только бабла дайте для распила...ну как на дороги. А тут побольше, это же космос!
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18.03.2021 15:57 Ответить
Министерство цифровой трансформации устанавливает связь с космической компанией SpaceX при помощи Фейсбук?
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18.03.2021 15:57 Ответить
а спутник сич запустить в небо на масковой ракете, уже перехотела украина?....
пусть федоров за нее ответит
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18.03.2021 15:58 Ответить
хорошая идея..
а в Рашке наоборот будут глушить Starlink.. и тогда появится тот самый эффект "Железного занавеса" - в Украине "свободный современный мир", а в Рашке "русским мир - Путинский ГУЛАГ"..
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18.03.2021 15:59 Ответить
Распил бабла в UA продолжается
или освоение территории сказок глобальным авантюристом
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18.03.2021 16:00 Ответить
Ага, еще Маску всуньте кремлевского крота.
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18.03.2021 16:00 Ответить
Украина хочет присоединиться к созданию спутникового интернета от Маска/ Федоров должен растолковать что он хочет от читателей своего сообщения.
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18.03.2021 16:00 Ответить
Ага, мы ваши хотелки уже на примере вакцинации увидели, спасибо ЗЕбилы
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18.03.2021 16:01 Ответить
А гіперлуп?

Цей інтернет потрібен хіба що десь в горах,чи пустелі і тд.Крім того він дуже дорогий.В наших реаліях він взагалі практично не потрібен.Хто буде платити 500 доларів за обладнання,а воно ж тільки стаціонарне і 100 доларів абонплати.В нас оптоволоконний інтернет коштує 10 доларів.Та для європейсьих країн це дорого.
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18.03.2021 16:02 Ответить
все поначалу лорого. Когда-то и мобилы были по карману только крутым пацанам.А сейчач - от школоты до пенсов, все наяривают. Также и с интернетом было
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18.03.2021 16:05 Ответить
https://censor.net/ru/user/211128 Електрокари не стали дешевими і не стануть,наприклад.Є те,що не стане дешевим.Комп'ютери не стали дешевими.Цей інтернет не конкурент оптичному.
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18.03.2021 16:08 Ответить
Компьютери не стали дешевыми? Это как смотреть. Комьютер 90-х в разы слабе обыкновенной мобилы. дальше думай сам. Когда-то и проводной телефон был чудом техники. Электрокары.? Так Тесла еще в 2020 снизил цены.
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18.03.2021 16:15 Ответить
Норм комп как стоил около 1к баксов так и стоит. Не самій топ, но игровой вполне
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18.03.2021 16:26 Ответить
Так железо другое. На штуку зеленых ты сейчас можешь десяток компов начала века купить. Если найдешь, разумеется. И да, Когда-то и кареты были по цене ролсов
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18.03.2021 17:05 Ответить
При чому тут потужніші? Ціна все одно 1000 доларів.
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18.03.2021 17:21 Ответить
Ты б в гуголе глянул "Страны с самым дешевым интернетом". Год выбери по вкусу.
Дешевле 6 баксов илон маск сделает? А безлимитным? (не путать с аферистами как киевстар где "безлим")
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18.03.2021 17:51 Ответить
Люди почему-то вдруг стали сравнивать двухсторонний спутниковый безлимитный интернет с обычным проводным в мегаполисе. И внезапно последний да еще и в Москве оказался дешевле.
Так вот это совершенно разные услуги. Это тоже самое как сравнивать стоимость такси в городе, если надо проехать 40 км, с таким же "такси" в Тундре где надо проехать те же 40 км, но без дорог.
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18.03.2021 18:19 Ответить
цей інтернет не є стаціонарним як ви собі думаєте
Його можна ставити на машину, корабель і так далі.
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01.04.2021 05:54 Ответить
А Илон об этом знает? Да и с вашим спонсором Беней вряд ли Вас возьмут в кацманавты
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18.03.2021 16:02 Ответить
Найбільший вклад у цей проект це не давати зеленим покидькам не те що наближатись до нього, а карати тільки за його згадування.
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18.03.2021 16:04 Ответить
Такі як Федоров,відірвані від життя.Вони думають.що всі будуть віддалено щось кодити.Така країна,як Україна,повинна мати різну промисловість і різні технології.
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18.03.2021 16:05 Ответить
Невже "великого крадівництва" мало? Тепер перейдете до "космічного крадівництва"???
Ліжок з киснем вже вдосталь? Армія забезпечена всім необхідним? 500 тис. робочих місць вже зробили? Комуналку, як обіцяли, зменшили в 100500 разів? Зарплати вчителям та лікарям вже космічні, як було обіцяно? В енергетиці все "пучком" і вона знову прибуткова?
Єдине, що тут космічне - то ваш ідіотизм!
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18.03.2021 16:20 Ответить
Главное громко пукнуть , остальное все забудется.
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18.03.2021 16:23 Ответить
интирнет они проводют, Не нужОн он нам, интирнет ваш..
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18.03.2021 16:27 Ответить
Україна в таких високотехнологічних проектах може приймати участь, як яйця чоловіка у сексі. Участь приймають, але не входять Нашо нам такий головняк, нам аби кабанчик із шинкою і салом. Добра самогонка і цибулина з огірком. Навіщо постійно себе обманювати. Подивиться на мости, які будують з часів совка, на метро у Дніпрі, на метро на Троєщину. Ну навіщо цей самообман?
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18.03.2021 16:44 Ответить
https://censor.net/ru/user/470645 Мости це промисловість.А зараз кажуть,що навіщо нам промисловість? Ми будемо займатися креативними іт технологіями.
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18.03.2021 17:31 Ответить
В плане цена-скорость Украина входит в топ 5 стран мира. По всей Украине, почти в каждее село ДАВНО протянут оптический интерент. Активно по всей стране к каждему пользователю проводят (ререключают) на оптический интернет. Не надо тут гадить.
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18.03.2021 17:46 Ответить
В плане цена-скорость Украина входит в топ 5 стран мира
Назовите стоимость двухстороннего спутникового безлимитного интернета в Украине?
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18.03.2021 18:23 Ответить
Если цена для пользователя будет ниже, самая низкая в мире, то таки да. Пусть делают. Но я реалист. И я знаю... Поэтому я пессимист.
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18.03.2021 16:58 Ответить
https://censor.net/ru/user/255409 Ну добре.Ви будете плати за інтернет не 100 доларів,а 60.І за обладнання,не 500 а 350?
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18.03.2021 17:30 Ответить
Старлинк завезут в качестве премиум разновидности? С его ценой, за 600баксов разово и каждый месяц по 100баксов, проще обеспечить себя интернетом лет на 10 вперед.
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18.03.2021 18:13 Ответить
Вы сравниваете абсолютно разные способы доступа к сети.
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18.03.2021 18:24 Ответить
Двусторонний спутниковый Интернет TooWay в Украине предоставляет национальный оператор связи «Датагруп» (ранее Интернет Бум). Подключение стоит 3000 грн, ежемесячная плата составляет от 199 до 1000 грн в месяц в зависимости от выбранного тарифа.
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18.03.2021 18:26 Ответить
Не вижу смысла, дорого. Скорость для простого обывателя все равно будет в рамках 100мб/сек. Выгодно разве что состоятельным авантюристам, что бы будучи в Сахаре, можно было было посидеть в инстаграме.
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18.03.2021 18:41 Ответить
 
 