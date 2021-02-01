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Маск чипировал обезьяну и научил ее силой мысли играть в видеоигры

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Технологии

Маск чипировал обезьяну и научил ее силой мысли играть в видеоигры

Инженер и предприниматель Илон Маск заявил, что его компания Neuralink установила в мозг обезьяны чип, благодаря которому животное может играть в видеоигры силой мысли.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может своим умом играть в видеоигры", - сказал он.

Маск также пообещал через месяц обнародовать видео с этой "чипированной" обезьяной.

По его словам, цель технологии заключается в устранении травм головного и спинного мозга и компенсации утраченных способностей людей при помощи имплантированного чипа.

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"Есть примитивные версии устройства с проводами, торчащими из самой головы, однако, это похоже на Fitbit (фитнес-браслет. - Ред.) в черепе с крошечными проводами, которые входят в мозг", - отметил Маск.

Neuralink основана Маском в 2016 году. Для начала компания хочет разработать устройства для лечения серьезных заболеваний головного мозга, а в долгосрочной перспективе ее конечная цель заключается в совершенствовании людей как биологического вида.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+41
у русни новая пугалка будет - маск проводов с чипами, провославным в бошки насуёт!!! Маск чипировал обезьяну и научил ее силой мысли играть в видеоигры - Цензор.НЕТ 6806
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01.02.2021 16:40
+37
а можна нашого зелю здати, може хоч трохи стане кращим ніж нині..
Маск чипировал обезьяну и научил ее силой мысли играть в видеоигры - Цензор.НЕТ 668
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01.02.2021 16:42
+30
Можна і нашу бібіЗЄну чіпувати в моск?
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01.02.2021 16:41
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а можно наших 424 под опытных , те которые нардепы, отдать Маску?
может результат будет?
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01.02.2021 18:09 Ответить
Ну это Вы наших недооцениваете. У монобольшиства даже програмка своя собственная на смартфонах имеется для синхронизации действий. Куда там Маску?
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01.02.2021 18:13 Ответить
Маск слабоват в этом деле,обезьяну даже х ром на рояле не научил играть
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01.02.2021 20:12 Ответить
До чого тут петіки? срака повна почалась коли петіка погнали, а зробили це -зебуїни. Частина зебуїнів колись голосувала за петіка, але толку, рахується кінцевий результат.
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01.02.2021 18:20 Ответить
Зачем чипировать то, что уже!! ...чипировано???
Кстати очень легко отключать это чипирование, если вы знаете как и для чего.
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01.02.2021 18:26 Ответить
Кстати в ту же тему. Категорически нельзя держать зеркало в спальне. Категорически! Это элемент безопасности. Вы его можете повесить, но оно обязательно на ночь должно закрыватся крышкой, футляром, плотной тканью. Крайне не рекомендую чтобы зеркало висело напротив вашей кровати. Все по той же теме, читайте электродинамику.
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01.02.2021 18:46 Ответить
Телевизор - более мощный, универсальный и почти бесплатный чип для подавляющего большинства россиян и украинцев.
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01.02.2021 18:34 Ответить
Верите или нет, но я регулярные телеканалы последний раз смотрел еще при Ющенко.
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01.02.2021 19:28 Ответить
...для подавляющего большинства населения Земли
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02.02.2021 01:40 Ответить
Вата напряглась- можно научиться играть в футбол без мельдония
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01.02.2021 19:03 Ответить
Это ставит вопрос об уничтожении человечества как вида. Не завидую людям,которые будут жить через 100-200 лет. Человек хуже животного.
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01.02.2021 19:08 Ответить
Некому завидовать или не завидовать. Будут жить через 200 лет- ну, Валерка, и неизлечимый оптимист же ты!
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02.02.2021 01:44 Ответить
Маск либо совершит прорыв и революцию человечества, либо похоронит его.

Кстати, вместо всякой муйни, предложил бы что-то по борьбе с барановирусом.
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01.02.2021 19:27 Ответить
рашикам даже такое не поможет
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01.02.2021 19:31 Ответить
Маск чипував мавпу і навчив її силою думки грати у відеоігри - Цензор.НЕТ 5385
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01.02.2021 19:42 Ответить
пусть чипирует 73% украинцев что б думать научились за кого голосовать в следующий раз
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01.02.2021 20:56 Ответить
Надо бы пригласить Маска к нам, на предмет чипирования зеленой обезьянки.
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01.02.2021 20:59 Ответить
Маск помоги чипировать баранов в Украине чтобы правильно голосовали и не думали о гречке и это куда проще чем играть в видеоигры Маск чипував мавпу і навчив її силою думки грати у відеоігри - Цензор.НЕТ 7971
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01.02.2021 21:48 Ответить
Маск чипував мавпу і навчив її силою думки грати у відеоігри - Цензор.НЕТ 8342
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01.02.2021 22:36 Ответить
Для начала компания хочет разработать устройства для лечения серьезных заболеваний головного мозга, а в долгосрочной перспективе ее конечная цель заключается в совершенствовании людей как биологического вида.

Похоже, Маск начитался книжек Дэна Брауна. Вот что он написал в своей последней книге о будущем человечества:

Для решения второго вопроса Кирш заставил свой квантовый компьютер смоделировать будущее. И пришел к выводу, что эпоха доминирования людей подходит к концу, как когда-то закончилась эпоха динозавров. Ведь быстрее всего развиваются и размножаются сегодня технологии. Но это - не конец человечества. По сути, мы вступаем в симбиоз с нашими технологиями. Гибридизация, синтез человека и машины - вот прогноз модели Кирша, подтвержденный расчетами на квантовом компьютере.
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01.02.2021 22:49 Ответить
_То называют трансгуманизм. По сути человек перестаёт быть человеком! Не уверен что это так уж хорошо закончится - для людов. Для машин может и да.
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02.02.2021 02:04 Ответить
Аккуратнее с этим, а том обезьяна поумнеет и отсудит себе половину мииллиардов Маска.
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01.02.2021 22:54 Ответить
А захисники тварин нічого не кажуть ? Та мавпа буде з чіпом весь час ? Коли почіпують тварин - хто ними керуватиме, як і для чого ? Що відбуватиметься з мозком, коли по черзі мінятимуть чіпи з різними програмами ?
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02.02.2021 02:02 Ответить
Интересно, И. Маск ввел импланты в собственный мозг? Судя по его фантазиям, таки да! Только в программе прстоянно какие- то сбои происходят! Иначе, И.Маск знал бы, что его планы улучшить человека как биологичемкий вид должны быть согласованы с гражданами, которых он собирается "совершенствовать" на свое усмотрение. А еще он обязательно должен представить миру это несчастное животное, которое вероятно будет иметь различные патологии из- за внедренного чипа. В мире уже есть сотни пострадавших от влияния наноботов , чипов и тому подобных технологий. Один из таких серьезных случаев описан в ленте нашего журнала.
По мнению экспертов компетентных научных кругов, в мире активно внедряются технологии, описанные в Книге Откровения Иоанна Богослова.
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02.02.2021 13:50 Ответить
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