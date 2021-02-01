Маск чипировал обезьяну и научил ее силой мысли играть в видеоигры

Инженер и предприниматель Илон Маск заявил, что его компания Neuralink установила в мозг обезьяны чип, благодаря которому животное может играть в видеоигры силой мысли.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может своим умом играть в видеоигры", - сказал он.

Маск также пообещал через месяц обнародовать видео с этой "чипированной" обезьяной.

По его словам, цель технологии заключается в устранении травм головного и спинного мозга и компенсации утраченных способностей людей при помощи имплантированного чипа.

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"Есть примитивные версии устройства с проводами, торчащими из самой головы, однако, это похоже на Fitbit (фитнес-браслет. - Ред.) в черепе с крошечными проводами, которые входят в мозг", - отметил Маск.

Neuralink основана Маском в 2016 году. Для начала компания хочет разработать устройства для лечения серьезных заболеваний головного мозга, а в долгосрочной перспективе ее конечная цель заключается в совершенствовании людей как биологического вида.

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