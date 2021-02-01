Маск чипировал обезьяну и научил ее силой мысли играть в видеоигры
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Инженер и предприниматель Илон Маск заявил, что его компания Neuralink установила в мозг обезьяны чип, благодаря которому животное может играть в видеоигры силой мысли.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может своим умом играть в видеоигры", - сказал он.
Маск также пообещал через месяц обнародовать видео с этой "чипированной" обезьяной.
По его словам, цель технологии заключается в устранении травм головного и спинного мозга и компенсации утраченных способностей людей при помощи имплантированного чипа.
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"Есть примитивные версии устройства с проводами, торчащими из самой головы, однако, это похоже на Fitbit (фитнес-браслет. - Ред.) в черепе с крошечными проводами, которые входят в мозг", - отметил Маск.
Neuralink основана Маском в 2016 году. Для начала компания хочет разработать устройства для лечения серьезных заболеваний головного мозга, а в долгосрочной перспективе ее конечная цель заключается в совершенствовании людей как биологического вида.
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может результат будет?
Кстати очень легко отключать это чипирование, если вы знаете как и для чего.
Кстати, вместо всякой муйни, предложил бы что-то по борьбе с барановирусом.
Похоже, Маск начитался книжек Дэна Брауна. Вот что он написал в своей последней книге о будущем человечества:
Для решения второго вопроса Кирш заставил свой квантовый компьютер смоделировать будущее. И пришел к выводу, что эпоха доминирования людей подходит к концу, как когда-то закончилась эпоха динозавров. Ведь быстрее всего развиваются и размножаются сегодня технологии. Но это - не конец человечества. По сути, мы вступаем в симбиоз с нашими технологиями. Гибридизация, синтез человека и машины - вот прогноз модели Кирша, подтвержденный расчетами на квантовом компьютере.
По мнению экспертов компетентных научных кругов, в мире активно внедряются технологии, описанные в Книге Откровения Иоанна Богослова.