Маск чипував мавпу і навчив її силою думки грати у відеоігри
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Інженер і підприємець Ілон Маск заявив, що його компанія Neuralink встановила в мозок мавпи чіп, завдяки якому тварина може грати у відеоігри силою думки.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"У нас є мавпа з бездротовим імплантатом в черепі з крихітними проводами, яка може своїм розумом грати у відеоігри", - сказав він.
Маск також пообіцяв незабаром, може навіть за місяць, оприлюднити відео з цією "чипованою" мавпою.
За його словами, мета технології полягає в усуненні травм головного і спинного мозку, та компенсації втраченої здатності людей за допомогою імплантованого чипа.
"Є примітивні версії цього пристрою з проводами, що стирчать з самої голови, однак, це схоже на Fitbit (фітнес-браслет, — ред.) у черепі з крихітними проводами, які входять до мозку", - зазначив Маск.
Як повідомляв Укрінформ, компанія-стартап Ілона Маска з нейронних технологій Neuralink продемонструвала робота, який має хірургічно встановлювати у голові людини чип без пошкодження мозку та судин.
Neuralink заснована Ілоном Маском в 2016 році. Вона прагне розробити пристрої для лікування серйозних захворювань головного мозку в короткостроковій перспективі, її кінцева мета полягає в удосконаленні людей.
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может результат будет?
Кстати очень легко отключать это чипирование, если вы знаете как и для чего.
Кстати, вместо всякой муйни, предложил бы что-то по борьбе с барановирусом.
Похоже, Маск начитался книжек Дэна Брауна. Вот что он написал в своей последней книге о будущем человечества:
Для решения второго вопроса Кирш заставил свой квантовый компьютер смоделировать будущее. И пришел к выводу, что эпоха доминирования людей подходит к концу, как когда-то закончилась эпоха динозавров. Ведь быстрее всего развиваются и размножаются сегодня технологии. Но это - не конец человечества. По сути, мы вступаем в симбиоз с нашими технологиями. Гибридизация, синтез человека и машины - вот прогноз модели Кирша, подтвержденный расчетами на квантовом компьютере.
По мнению экспертов компетентных научных кругов, в мире активно внедряются технологии, описанные в Книге Откровения Иоанна Богослова.