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Новости Коронавирус и карантин
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Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат

Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат

Верховная Рада приняла законопроект №5247, который освобождает производителей от ответственности за вакцину от коронавируса.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 236 нардепов.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в комментарии журналистам, что этот закон необходим для того, чтобы вакцина скорее могла попасть в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если не снять ответственность с производителей COVID-вакцин, то Украине будут недоступны некоторые их виды, - Степанов

"Мы делаем рамку, которая связана с тем, что производитель просит... И это будет предпосылкой, чтобы эта вакцина в Украине быстрее попала", - сказал Корниенко.

Ответственность за вакцину перед людьми будет нести государство.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Корниенко Александр (658) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+29
єта 5...теперь степашка может завозить любой шмурдяк и ничего ему не будет...сколько бы народу не перекинулось
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19.03.2021 14:37
+23
Это, безусловно, повысит доверие людей к вакцинации
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19.03.2021 14:40
+16
Фуфломицин и шмурдяк уже на границе прокисает?
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19.03.2021 14:39
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
єта 5...теперь степашка может завозить любой шмурдяк и ничего ему не будет...сколько бы народу не перекинулось
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19.03.2021 14:37 Ответить
- «Солдаты, вы прежде всего должны осознать, что казармы - это не гастрономический магазин. Каждый солдат должен быть настолько умён, чтобы безропотно сожрать всё, что выдаётся, и должен быть настолько дисциплинирован, чтобы не задумываться над качеством того, что дают.»
- Военная служба - вещь суровая, солдаты привыкли к ежедневным напоминаниям, что они свиньи и псы, иначе они теряют уважение к начальству, философствовал Швейк (с)
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19.03.2021 14:47 Ответить
Це антиконституційний закон! Конституція України забороняє давати комусь якісь привілеї! Якщо знімати відповідальність то для всіх, або нікому! Принцип рівності всіх перед законом має бути дотриманий!
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19.03.2021 16:58 Ответить
Позиция ЕС в отношении обязательств может частично объяснить, почему,
несмотря на большее количество населения, чем в Соединенных Штатах,
Брюссель отстает от Вашингтона в обеспечении потенциальными вакцинами
против COVID-19.
Система США полностью перекладывает ответственность за
вакцины на правительство и защищает производителей. На обеспечение
необходимых компенсаций, наряду с финансированием разработок вакцин,
Конгресс США в 2020 г. выделил 30 млрд дол. США.

Аналогичный чрезвычайный фонд, которым располагает ЕС, составляет
около 2 млрд евро (2,4 млрд дол.). 24 августа Европейская комиссия
заявила, что завершила предварительные переговоры с американской
компанией Moderna о закупке доз вакцины против Covid-19, над которой она
работает, и что https://www.apteka.ua/article/560569 Moderna была пятой компанией , с которой она завершила такие переговоры. Остальные четыре - это Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и AstraZeneca.

https://www.apteka.ua/article/561217
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19.03.2021 15:44 Ответить
Ну а у нас все так як у Штатах, але, як завжди, трішеки не так. Штати переклали відподідальність виробників на владу. У нас її взагалі скасували. Ніхто ні за що не відповідає.
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19.03.2021 15:57 Ответить
Ні , в Штатах за наслідки шмурдяку відповідає виключно виробник , а не держава !
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19.03.2021 16:13 Ответить
Скопипастю комментарий Игоря Майстренко
Позиция ЕС в отношении обязательств может частично объяснить, почему,
несмотря на большее количество населения, чем в Соединенных Штатах,
Брюссель отстает от Вашингтона в обеспечении потенциальными вакцинами
против COVID-19.
Система США полностью перекладывает ответственность за
вакцины на правительство и защищает производителей. На обеспечение
необходимых компенсаций, наряду с финансированием разработок вакцин,
Конгресс США в 2020 г. выделил 30 млрд дол. США.

Аналогичный чрезвычайный фонд, которым располагает ЕС, составляет
около 2 млрд евро (2,4 млрд дол.). 24 августа Европейская комиссия
заявила, что завершила предварительные переговоры с американской
компанией Moderna о закупке доз вакцины против Covid-19, над которой она
работает, и что https://www.apteka.ua/article/560569 Moderna была пятой компанией , с которой она завершила такие переговоры. Остальные четыре - это Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и AstraZeneca.

https://www.apteka.ua/article/561217
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19.03.2021 16:16 Ответить
За наслідки дій шмурдяку будемо відповідати ми самі - з власних кішень !
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19.03.2021 16:11 Ответить
Верховна Рада звільнила виробників вакцин від відповідальності за негативні наслідки

Для повного щастя ЗЕ-банди ...залишилось ще звільнити від покарань виробників їжі, напитків, одежі, техніки за неякісну та шкідливу продукцію, а представників влади - за її злочинні дії...
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19.03.2021 16:55 Ответить
Ну в таком случае и врачей за ошибки нефиг преследовать.
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19.03.2021 14:37 Ответить
А их преследуют? Хоть один сел за свой косяк?
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19.03.2021 14:39 Ответить
Ну вон той стоматологше, что ребенка слегка головой об стенку ударила, мозги до сих пор компостируют.
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19.03.2021 14:49 Ответить
Так ей за хулиганство. Она ж его головой чуть дом не развалила.
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19.03.2021 14:51 Ответить
То была явная самооборона.
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19.03.2021 14:55 Ответить
Ну так это же не врачебная ошибка - обычное бытовое хулиганство.
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19.03.2021 15:58 Ответить
є поначаті справи по неякісній допозі при родах. і інші є.
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19.03.2021 15:35 Ответить
Поначати, может и есть, а покончати все одинаково - никто не садится.
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19.03.2021 15:40 Ответить
Фуфломицин и шмурдяк уже на границе прокисает?
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19.03.2021 14:39 Ответить
и, как в случае с голосованием по баз рф в севастополе до 2042, депутаты не несут ответственности за результат голосования...
хорошо, что хоть не обязали граждан проходить вакцинацию в обязательном порядке
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19.03.2021 15:54 Ответить
следующий преступный шаг банды слуга народа - это обязательная вакцинация препаратами без ответственности производителя
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19.03.2021 14:39 Ответить
Боюсь, что в таком случае, этот шаг может оказаться для них последним.
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19.03.2021 15:59 Ответить
Это, безусловно, повысит доверие людей к вакцинации
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19.03.2021 14:40 Ответить
Если дядя Вася из Крыжополя хочет забесплатно получить не только новейшую дефицитную импортную вакцину, которая еще не прошла всех уровней клинических исследований, и которой не хватает даже всем оплатившим ее желающим,
а хочет еще иметь возможность срубить с Pfizer несколько миллионов баксов в американских судах с полным покрытием по ответственности по законам США,
то пусть такой дядя идет в жопу. Почихает в локоть, пока пройдут 5 лет полных клинических испытаний. И тогда купит в аптеке.
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19.03.2021 15:34 Ответить
Это всё лирика. Но этот закон можно трактовать, как антиконституционный.
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19.03.2021 15:43 Ответить
в чем? какой статье Конституции он противоречит?
это элементарная юридическая фармацевтика

более того, многие вещи продаются "как есть" - это абсолютно законно.
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19.03.2021 15:47 Ответить
Одной из самых основных - право на жизнь. Государство по Конституции обязано это право защищать.
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19.03.2021 16:52 Ответить
Дядя Вася накатит стакан с перцем и пошлет в жопу то фуфло, что тут пытаются варить)
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19.03.2021 15:49 Ответить
а дядю Васю никто не лишает права отказаться от вакцинации.

Но ввозить дефицитную вакцину в Украину бесплатно, отвечая перед дядей Васей как перед Джорджем Бушем, тоже никто не станет.
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19.03.2021 15:55 Ответить
Напомни мне случай в Украине, когда после вакцины, кто то, за что то ответил.
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19.03.2021 16:06 Ответить
сам укрмоз повинен теж працювати - тестити і дозволяти для використання в країні а то виходить, що моз не потрібен.
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19.03.2021 15:36 Ответить
.. ну что скажите борцы за всеобщую вакцинацию !? ...вакцины как и витамины - безопасные и безвредные и от них только польза для здоровья и они укрепляют иммунитет !!!
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19.03.2021 14:40 Ответить
Не передёргивайте. Не надо смешивать "борцов за вакцинацию" и "борцов за вакцинацию говном"
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19.03.2021 14:41 Ответить
это одно и тоже...любая вакцинация вредна и недопустима в период эпидемии... имхо
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19.03.2021 14:44 Ответить
Это не одно и то же. Ну да ладно.
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19.03.2021 14:48 Ответить
я поняла...вы умный человек....Разьясните мне пожалуйста--------МОЖНО ЛИ ПАРЛАМЕНТУ ПРИНИМАТЬ ЗАКОНЫ----КОТОРЫЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ...И НЕ СОДЕРЖАТ ИСТИНЫ?????такие законы только у бандитов....!!!!Выходит что ВР ----это бандиты????----ЗАКОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДНОЗНАЧЕН!!!может я ошибаюсь???
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19.03.2021 14:44 Ответить
т.е. ВР и Зебуины сняли с себя полностью ответственность за последствия вакцинации!? это как назвать !? ... не уверен в вакцине - некуй ее завозить и колоть..
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19.03.2021 14:47 Ответить
все страны сделали то же самое, включая США.
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19.03.2021 14:59 Ответить
все страны.....сняли с себя ответственность на за здоровье нации...????даже США????..вы ето точно знаете????тогда получается...что человек САМ отвечает за свое здоровье....ТОЛЬКО НЕ ЗНАЮ...какой закон об этом гласит
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19.03.2021 15:04 Ответить
Где ты увидел что страны "сняли с себя ответственность"? Наоборот, страны приняли ответственность на 100% НА СЕБЯ. Если что-то случится с человеком - отвечает государство, для чего создали соотв. фонды куда правительство перечисляет деньги.
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19.03.2021 15:19 Ответить
а повайнить, а покапсить тогда как же?
а как же ВСЕ ПРОПАЛО и ЗРАДА?
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19.03.2021 15:57 Ответить
Охе..ть
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19.03.2021 14:40 Ответить
чого? вакцину ж не одразу на уколи повинні пускати, а МОЗ повинен її перевірити і протестувати а лише тоді дати відмашку колоть. те саме відбулося б, коли б Україна створила свою вакцину, шлях її до пацієнта той самий. а раз своєї немає, то чужа якось теж попасти в країну повинна. її треба завозити. і від моменту завезення починається такий самий шлях як при власнотвореній
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19.03.2021 15:40 Ответить
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19.03.2021 14:43 Ответить
У 2014 році потрібно було думати головою. А тепер - "їжте і не обляпайтесь".
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19.03.2021 15:06 Ответить
Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат - Цензор.НЕТ 1148
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19.03.2021 14:44 Ответить
...це НЕ " слуги.." - це ЗЛОЧИННА сіоністська БАНДА злодійського племені = ВКРАСТИ СвЗемлю України Знищити Українську націю Ліквідувати Україну ( часом прав С.Хмара )
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19.03.2021 14:48 Ответить
Рада звільнила виробників COVID-вакцини від відповідальності за препарат - Цензор.НЕТ 8108Рада звільнила виробників COVID-вакцини від відповідальності за препарат - Цензор.НЕТ 1540
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19.03.2021 14:50 Ответить
у тебе не написано проти чого протест. шо за кугуто-рагулятня клепала рекламу?
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19.03.2021 15:42 Ответить
мразь степанов уже заработал на куртейку в пол ляма,
лохи ждут вакцину ....
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19.03.2021 14:52 Ответить
говорят,на барабашова уже этой вакцины завались--и в бутылях и в брикетах)))
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19.03.2021 14:55 Ответить
В брикетах... Для назального использования, обмазываться или прикладывать???
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19.03.2021 15:38 Ответить
Так примите закон о в крепостничестве что там стыдится время абсурда и наглого грабежа просто зашкаливает от этой прости господи власти
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19.03.2021 14:55 Ответить
Верую!
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19.03.2021 14:59 Ответить
Все страны включая США сделали то же самое, Украи на только копирует опыт Европы и США.
На сегодня ни одна вакцина в мире не прошла 3-й стадии испытаний, и производители соответственно не дают гарантий.
Есть выбюор - ждать окончания 3-го этапа (конец лета 2021) и тогда вакцины идут с гарантией от производителя, или колоть на свой страх и риск сейчас. Европа и США выбрали 2-й вариент, соответственно создали фонды для компенсации людям на случаи осложнений.
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19.03.2021 15:03 Ответить
На сколько надо быть Филей чтобы верить Степашке?
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19.03.2021 15:54 Ответить
можно самому погуглить
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19.03.2021 16:00 Ответить
Там все так только немного не так. Там переложили ответственность с производителя на правительство. В нашем случае ее совсем отменили. Разница понятна?
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19.03.2021 16:02 Ответить
в смысле???? производитель не ответственен за ту хрень которую производит?????
капец... как впрочем и депутат не ответственен за то шо наголосовал... и зелепуки за то шо навыбирали ))) круг замкнулся !!! ответственности нигде не разу !!!! офигеть
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19.03.2021 15:03 Ответить
да...получается..ЧТО ЧЕЛОВЕК САМ ОТВЕЧАЕТ ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ ПРИ КОВИД19..Вы не знаете почему етот ковид 19тый????
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19.03.2021 15:09 Ответить
Бо два роки тому і сталося масове послаблення "по приколу" імунітету.
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19.03.2021 15:24 Ответить
бо з"івилось в 2019
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19.03.2021 15:44 Ответить
В когось ще залишилось бажання "вакцинуватись"? .............................
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19.03.2021 15:04 Ответить
Очередная победа Янелоха над кровавым барыгой! Зебилы, я же прав?
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19.03.2021 15:06 Ответить
А хто кровавый барыга???
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19.03.2021 15:10 Ответить
"Ответственность за вакцину перед людьми будет нести государство". Чьё? В лице кого?
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19.03.2021 15:17 Ответить
МОЗ нестиме. вакцину ж не одразу на уколи повинні пускати, а МОЗ повинен її перевірити і протестувати а лише тоді дати відмашку колоть. те саме відбулося б, коли б Україна створила свою вакцину, шлях її до пацієнта той самий. а раз своєї немає, то чужа якось теж попасти в країну повинна. її треба завозити. і від моменту завезення починається такий самий шлях як при власнотвореній
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19.03.2021 15:45 Ответить
Налетело тупое быдло, которое в фармацевтике разбирается, как свинья в апельсинах.
Еще бы, такая возможность потроллить и Раду, и Зелю, и за совок выступить какая там была медицина бесплатная, и вообще что хочешь. Да просто универсальная возможность открыть свою вонючую пасть, без всякого обдумывания своего трёпа.

Болваны, вакцина попадает в Украину только потому, что Украина дружественная страна.
И большинство вакцины идет бесплатно, по фондам и по программам как помощь. Вакцины нет для всех желающих стран.
Рада просто устранила препятствие. Никаким производителям и никаким фондам нахрен не упало тащить дефицитную вакцину и сертифицировать ее в странах, где еще и будет прямая ответственность производителя за любые неудачи.
Это даже не дареный конь, это дареное лекарство от пандемической болезни.
Не хотите - не жрите. Или производите сами. Или ждите 5 лет полных клинических испытаний.
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19.03.2021 15:19 Ответить
Жри само, бидло, хоч подавись
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19.03.2021 16:57 Ответить
"Нарідна" влада дбає про свій нарід.
Якщо на лайні написати "вакцина від ковід", то можна колоти. Кацапський "спутнік" теж на хохлах випробуєте?
Влада відповість. Хто конкретно? Призвіще? Як відповість? Конкретно. Сяде за закупівлю фуфла, з конфіскацією?
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19.03.2021 15:20 Ответить
Это типа производитель парашутов,не несёт ответственности за их укладку
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19.03.2021 15:25 Ответить
если ты в падающем самолете - выбор за тобой.
Парашют какой есть или никакого.
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19.03.2021 15:27 Ответить
А самолёт разве падает?Это из разряда парадоксов.Или купи слона?Допустим человек подхватил вирус.Успешно его перенёс и выжил.Другой человек,вирус не подхватил,но вакцинировался и умер.Смекаешь,що если бы он не вакцинировался,то подхватив вирус он мог бы переболеть и жить дальше.Но поскольку он решил вакцинироваться и умер,он никогда не узнает,смог ли бы он выжить если бы подхватил вирус обычным образом
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19.03.2021 15:36 Ответить
погуглите, не хочу объяснять элементарных правил в фармацевтике
https://www.apteka.ua/article/561217

вы бы на месте фармацевтов никогда бы не стали выпускать ни одного нового лекарства, имея полное покрытие по ответственности.
а будучи украинским фармацевтом, уже просто и не смогли бы. Это миллиарды долларов в науку, оборудование и разработки
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19.03.2021 15:52 Ответить
Нехай тогда фармацевты,як.що им не нравится ответственность, во вкладыше с инструкцией в разделе побочных эффектов пишут"Возможен летальный исход".А там человек сам думает,колоть ему вакцину или нет
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19.03.2021 16:13 Ответить
згоден. нехай. зачекаємо на це
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19.03.2021 20:31 Ответить
Гарна рекламка вакцінації
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19.03.2021 15:32 Ответить
Надеюсь тебя первого вакцинируют последствием твоего выбора.
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19.03.2021 16:01 Ответить
Значить у вакцині сховався пізд.ц .
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19.03.2021 15:33 Ответить
ні, просто немає ще вакцин з гарантією. є вибір: не колоти взагалі і чекати на закінчення 3го етапу. після якого вакцина іде з гарантією, або ризикувати, колячи без гарантії.
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19.03.2021 15:47 Ответить
вакцину ж не одразу на уколи повинні пускати, а МОЗ повинен її перевірити і протестувати а лише тоді дати відмашку колоть. те саме відбулося б, коли б Україна створила свою вакцину, шлях її до пацієнта той самий. а раз своєї немає, то чужа якось теж попасти в країну повинна. її треба завозити. і від моменту завезення починається такий самий шлях як при власнотвореній.
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19.03.2021 15:48 Ответить
так лікарі масово спригують, вони ж в тємі . ну і добровольців хватає подивляться і приймуть рішеня
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19.03.2021 16:53 Ответить
Та воно б нічого.тільки несправедливо.
Чому тоді перевізники мають відповідати за безпеку пасажирів ? Чи виробники харчових продуктів за якісь і наслідки для здоров'я споживачів ? Виробники побутової техніки за поломки під час гарантійного терміну....
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19.03.2021 15:50 Ответить
у всех перечисленных вами тоже есть ограничения ответственности
у фармацевтов своя специфика.
Вы можете лично начать разрабатывать вакцины и платить полный ущерб за все побочки.
Если у Вас это получится, респект будет мирового уровня.
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19.03.2021 16:03 Ответить
Оригінальний вихід.Сам варю вакцину,сам себе катаю,вирощую,готую харчі,майструю побутову техніку.
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19.03.2021 16:15 Ответить
То есть закупку вакцины от нормальных производителей просто про...щелкали. Так давайте снимем всякую ответственность за все со всех. Может что сами барыги привезут. А сколько украинцев могут поиметь с этого проблемы--это не наши проблемы? ТАК? И КАКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВЫ ЖДЕТЕ ОТ НАРОДА?
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19.03.2021 15:55 Ответить
Сейчас любая вакцина на таких правах. И "нормальная" и "ненормальная". Полного цикла испытаний ни одна вакцина не проходила. Производители просто в цейтноте, вызванном обстоятельствами.
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19.03.2021 16:05 Ответить
да походу он опять про "спутник"
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19.03.2021 16:06 Ответить
А смысл о нем вообще упоминать? Для нас по-моему эта вакцина вообще не должна существовать. И нехер ее рассматривать и упоминать о ней.
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19.03.2021 16:09 Ответить
Вони якраз зробили все , щоб українці проблеми від шмурдяку сплачували з власної кишені - з власних податків .
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19.03.2021 16:22 Ответить
Короче говоря, подытожу.
Это позитивная новость.
И мировые вакцины смогут попасть в Украину, и за потенциальный вред можно будет получить с государства компенсацию в судебном порядке.
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19.03.2021 16:06 Ответить
..що це ? ...в якому прядку ? ...тверезий .. а х.з. ...
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19.03.2021 16:11 Ответить
к юристу обратиться все равно придется
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19.03.2021 20:32 Ответить
Ніколи не мав сумнівів щодо кількості та якості дебілів в лавах нинішньої ВР ! Але повестися на такий розводняк від підарастепанова та перекласти відповідальність за неякісні препарати з їх виробників на державу ...
Всіх , хто голосував ,,за,, тільки розстріляти !
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19.03.2021 16:19 Ответить
...стріляти НЕ треба - УСУНУТИ Зе банду .. шляяхом перевиборів .. так НЕлегко .. але другого способу НЕ бачу..
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19.03.2021 16:22 Ответить
Згоден . Читаючи коменти бачу що багато людей просто не зрозуміли що відбулося . Багато хто не зрозумів що ВСЮ відповідальність , навіть за абсолютно не якісні препарати , ці підари з ВР переклали на платників податків ! Тобто тепер кожна ліва компанія зможе без вагань завозити до України любе лайно на випробування ! Держава Україна все фінансує !
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19.03.2021 16:27 Ответить
Кроме денег за вакцину китайские и индийские производители вакцин попросили освободить их от юридической ответственности за качество вакцин.
В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали.Закон про внесення зміни до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов'язанняhttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406 / Результаты голосованияhttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=11000

СН голосов не хватало, проголосовано голосами "Батькивщины", "За майбутне" и "Довира"https://timeze2019.blogspot.com
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19.03.2021 16:40 Ответить
О ! Ребята, кому нужна вакцина - ДОРОГО !!! Продаю... Только зарастание заказывайте, что бы я вовремя унитаз не смывал... Вакцина в нём !
Об унитазе предупредил... осталось сказать, что гарантировать ничего не могу, так как спешу всем помочь...!
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19.03.2021 19:11 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1372907234162794499 4 ч

Кроме денег за вакцину китайские и индийские производители вакцин попросили освободить их от юридической ответственности за качество вакцин. В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали. Список будет опубликован
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19.03.2021 20:31 Ответить
 
 