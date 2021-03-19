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Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат
Верховная Рада приняла законопроект №5247, который освобождает производителей от ответственности за вакцину от коронавируса.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 236 нардепов.
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в комментарии журналистам, что этот закон необходим для того, чтобы вакцина скорее могла попасть в Украину.
"Мы делаем рамку, которая связана с тем, что производитель просит... И это будет предпосылкой, чтобы эта вакцина в Украине быстрее попала", - сказал Корниенко.
Ответственность за вакцину перед людьми будет нести государство.
Топ комментарии
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- Военная служба - вещь суровая, солдаты привыкли к ежедневным напоминаниям, что они свиньи и псы, иначе они теряют уважение к начальству, философствовал Швейк (с)
несмотря на большее количество населения, чем в Соединенных Штатах,
Брюссель отстает от Вашингтона в обеспечении потенциальными вакцинами
против COVID-19.
Система США полностью перекладывает ответственность за
вакцины на правительство и защищает производителей. На обеспечение
необходимых компенсаций, наряду с финансированием разработок вакцин,
Конгресс США в 2020 г. выделил 30 млрд дол. США.
Аналогичный чрезвычайный фонд, которым располагает ЕС, составляет
около 2 млрд евро (2,4 млрд дол.). 24 августа Европейская комиссия
заявила, что завершила предварительные переговоры с американской
компанией Moderna о закупке доз вакцины против Covid-19, над которой она
работает, и что https://www.apteka.ua/article/560569 Moderna была пятой компанией , с которой она завершила такие переговоры. Остальные четыре - это Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и AstraZeneca.
https://www.apteka.ua/article/561217
Позиция ЕС в отношении обязательств может частично объяснить, почему,
несмотря на большее количество населения, чем в Соединенных Штатах,
Брюссель отстает от Вашингтона в обеспечении потенциальными вакцинами
против COVID-19.
Система США полностью перекладывает ответственность за
вакцины на правительство и защищает производителей. На обеспечение
необходимых компенсаций, наряду с финансированием разработок вакцин,
Конгресс США в 2020 г. выделил 30 млрд дол. США.
Аналогичный чрезвычайный фонд, которым располагает ЕС, составляет
около 2 млрд евро (2,4 млрд дол.). 24 августа Европейская комиссия
заявила, что завершила предварительные переговоры с американской
компанией Moderna о закупке доз вакцины против Covid-19, над которой она
работает, и что https://www.apteka.ua/article/560569 Moderna была пятой компанией , с которой она завершила такие переговоры. Остальные четыре - это Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и AstraZeneca.
https://www.apteka.ua/article/561217
Для повного щастя ЗЕ-банди ...залишилось ще звільнити від покарань виробників їжі, напитків, одежі, техніки за неякісну та шкідливу продукцію, а представників влади - за її злочинні дії...
хорошо, что хоть не обязали граждан проходить вакцинацию в обязательном порядке
а хочет еще иметь возможность срубить с Pfizer несколько миллионов баксов в американских судах с полным покрытием по ответственности по законам США,
то пусть такой дядя идет в жопу. Почихает в локоть, пока пройдут 5 лет полных клинических испытаний. И тогда купит в аптеке.
это элементарная юридическая фармацевтика
более того, многие вещи продаются "как есть" - это абсолютно законно.
Но ввозить дефицитную вакцину в Украину бесплатно, отвечая перед дядей Васей как перед Джорджем Бушем, тоже никто не станет.
а как же ВСЕ ПРОПАЛО и ЗРАДА?
лохи ждут вакцину ....
На сегодня ни одна вакцина в мире не прошла 3-й стадии испытаний, и производители соответственно не дают гарантий.
Есть выбюор - ждать окончания 3-го этапа (конец лета 2021) и тогда вакцины идут с гарантией от производителя, или колоть на свой страх и риск сейчас. Европа и США выбрали 2-й вариент, соответственно создали фонды для компенсации людям на случаи осложнений.
капец... как впрочем и депутат не ответственен за то шо наголосовал... и зелепуки за то шо навыбирали ))) круг замкнулся !!! ответственности нигде не разу !!!! офигеть
Еще бы, такая возможность потроллить и Раду, и Зелю, и за совок выступить какая там была медицина бесплатная, и вообще что хочешь. Да просто универсальная возможность открыть свою вонючую пасть, без всякого обдумывания своего трёпа.
Болваны, вакцина попадает в Украину только потому, что Украина дружественная страна.
И большинство вакцины идет бесплатно, по фондам и по программам как помощь. Вакцины нет для всех желающих стран.
Рада просто устранила препятствие. Никаким производителям и никаким фондам нахрен не упало тащить дефицитную вакцину и сертифицировать ее в странах, где еще и будет прямая ответственность производителя за любые неудачи.
Это даже не дареный конь, это дареное лекарство от пандемической болезни.
Не хотите - не жрите. Или производите сами. Или ждите 5 лет полных клинических испытаний.
Якщо на лайні написати "вакцина від ковід", то можна колоти. Кацапський "спутнік" теж на хохлах випробуєте?
Влада відповість. Хто конкретно? Призвіще? Як відповість? Конкретно. Сяде за закупівлю фуфла, з конфіскацією?
Парашют какой есть или никакого.
https://www.apteka.ua/article/561217
вы бы на месте фармацевтов никогда бы не стали выпускать ни одного нового лекарства, имея полное покрытие по ответственности.
а будучи украинским фармацевтом, уже просто и не смогли бы. Это миллиарды долларов в науку, оборудование и разработки
Чому тоді перевізники мають відповідати за безпеку пасажирів ? Чи виробники харчових продуктів за якісь і наслідки для здоров'я споживачів ? Виробники побутової техніки за поломки під час гарантійного терміну....
у фармацевтов своя специфика.
Вы можете лично начать разрабатывать вакцины и платить полный ущерб за все побочки.
Если у Вас это получится, респект будет мирового уровня.
Это позитивная новость.
И мировые вакцины смогут попасть в Украину, и за потенциальный вред можно будет получить с государства компенсацию в судебном порядке.
Всіх , хто голосував ,,за,, тільки розстріляти !
В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали.Закон про внесення зміни до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов'язанняhttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406 / Результаты голосованияhttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=11000
СН голосов не хватало, проголосовано голосами "Батькивщины", "За майбутне" и "Довира"https://timeze2019.blogspot.com
Об унитазе предупредил... осталось сказать, что гарантировать ничего не могу, так как спешу всем помочь...!
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1372907234162794499 4 ч
Кроме денег за вакцину китайские и индийские производители вакцин попросили освободить их от юридической ответственности за качество вакцин. В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали. Список будет опубликован