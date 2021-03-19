Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат

Верховная Рада приняла законопроект №5247, который освобождает производителей от ответственности за вакцину от коронавируса.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 236 нардепов.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в комментарии журналистам, что этот закон необходим для того, чтобы вакцина скорее могла попасть в Украину.

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"Мы делаем рамку, которая связана с тем, что производитель просит... И это будет предпосылкой, чтобы эта вакцина в Украине быстрее попала", - сказал Корниенко.

Ответственность за вакцину перед людьми будет нести государство.