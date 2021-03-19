Рада звільнила виробників COVID-вакцини від відповідальності за препарат

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5247, який звільняє виробників від відповідальності за вакцину від коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за проголосували 236 нардепів.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів у коментарі журналістам, що цей закон необхідний для того, щоб вакцина швидше могла потрапити в Україну.

"Ми робимо рамку, яка пов'язана з тим, що виробник просить ... І це буде передумовою, щоб ця вакцина в Україну швидше потрапила", - сказав Корнієнко.

Відповідальність за вакцину перед людьми буде нести держава.

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