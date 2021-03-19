УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5601 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 916 99

Рада звільнила виробників COVID-вакцини від відповідальності за препарат

Рада звільнила виробників COVID-вакцини від відповідальності за препарат

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5247, який звільняє виробників від відповідальності за вакцину від коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за проголосували 236 нардепів.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів у коментарі журналістам, що цей закон необхідний для того, щоб вакцина швидше могла потрапити в Україну.

"Ми робимо рамку, яка пов'язана з тим, що виробник просить ... І це буде передумовою, щоб ця вакцина в Україну швидше потрапила", - сказав Корнієнко.

Відповідальність за вакцину перед людьми буде нести держава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тестування на антитіла для COVID-вакцинації не потрібно, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Корнієнко Олександр (666) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
єта 5...теперь степашка может завозить любой шмурдяк и ничего ему не будет...сколько бы народу не перекинулось
показати весь коментар
19.03.2021 14:37
+23
Это, безусловно, повысит доверие людей к вакцинации
показати весь коментар
19.03.2021 14:40
+16
Фуфломицин и шмурдяк уже на границе прокисает?
показати весь коментар
19.03.2021 14:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
єта 5...теперь степашка может завозить любой шмурдяк и ничего ему не будет...сколько бы народу не перекинулось
показати весь коментар
19.03.2021 14:37 Відповісти
- «Солдаты, вы прежде всего должны осознать, что казармы - это не гастрономический магазин. Каждый солдат должен быть настолько умён, чтобы безропотно сожрать всё, что выдаётся, и должен быть настолько дисциплинирован, чтобы не задумываться над качеством того, что дают.»
- Военная служба - вещь суровая, солдаты привыкли к ежедневным напоминаниям, что они свиньи и псы, иначе они теряют уважение к начальству, философствовал Швейк (с)
показати весь коментар
19.03.2021 14:47 Відповісти
Це антиконституційний закон! Конституція України забороняє давати комусь якісь привілеї! Якщо знімати відповідальність то для всіх, або нікому! Принцип рівності всіх перед законом має бути дотриманий!
показати весь коментар
19.03.2021 16:58 Відповісти
Позиция ЕС в отношении обязательств может частично объяснить, почему,
несмотря на большее количество населения, чем в Соединенных Штатах,
Брюссель отстает от Вашингтона в обеспечении потенциальными вакцинами
против COVID-19.
Система США полностью перекладывает ответственность за
вакцины на правительство и защищает производителей. На обеспечение
необходимых компенсаций, наряду с финансированием разработок вакцин,
Конгресс США в 2020 г. выделил 30 млрд дол. США.

Аналогичный чрезвычайный фонд, которым располагает ЕС, составляет
около 2 млрд евро (2,4 млрд дол.). 24 августа Европейская комиссия
заявила, что завершила предварительные переговоры с американской
компанией Moderna о закупке доз вакцины против Covid-19, над которой она
работает, и что https://www.apteka.ua/article/560569 Moderna была пятой компанией , с которой она завершила такие переговоры. Остальные четыре - это Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и AstraZeneca.

https://www.apteka.ua/article/561217
показати весь коментар
19.03.2021 15:44 Відповісти
Ну а у нас все так як у Штатах, але, як завжди, трішеки не так. Штати переклали відподідальність виробників на владу. У нас її взагалі скасували. Ніхто ні за що не відповідає.
показати весь коментар
19.03.2021 15:57 Відповісти
Ні , в Штатах за наслідки шмурдяку відповідає виключно виробник , а не держава !
показати весь коментар
19.03.2021 16:13 Відповісти
Скопипастю комментарий Игоря Майстренко
Позиция ЕС в отношении обязательств может частично объяснить, почему,
несмотря на большее количество населения, чем в Соединенных Штатах,
Брюссель отстает от Вашингтона в обеспечении потенциальными вакцинами
против COVID-19.
Система США полностью перекладывает ответственность за
вакцины на правительство и защищает производителей. На обеспечение
необходимых компенсаций, наряду с финансированием разработок вакцин,
Конгресс США в 2020 г. выделил 30 млрд дол. США.

Аналогичный чрезвычайный фонд, которым располагает ЕС, составляет
около 2 млрд евро (2,4 млрд дол.). 24 августа Европейская комиссия
заявила, что завершила предварительные переговоры с американской
компанией Moderna о закупке доз вакцины против Covid-19, над которой она
работает, и что https://www.apteka.ua/article/560569 Moderna была пятой компанией , с которой она завершила такие переговоры. Остальные четыре - это Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и AstraZeneca.

https://www.apteka.ua/article/561217
показати весь коментар
19.03.2021 16:16 Відповісти
За наслідки дій шмурдяку будемо відповідати ми самі - з власних кішень !
показати весь коментар
19.03.2021 16:11 Відповісти
Верховна Рада звільнила виробників вакцин від відповідальності за негативні наслідки

Для повного щастя ЗЕ-банди ...залишилось ще звільнити від покарань виробників їжі, напитків, одежі, техніки за неякісну та шкідливу продукцію, а представників влади - за її злочинні дії...
показати весь коментар
19.03.2021 16:55 Відповісти
Ну в таком случае и врачей за ошибки нефиг преследовать.
показати весь коментар
19.03.2021 14:37 Відповісти
А их преследуют? Хоть один сел за свой косяк?
показати весь коментар
19.03.2021 14:39 Відповісти
Ну вон той стоматологше, что ребенка слегка головой об стенку ударила, мозги до сих пор компостируют.
показати весь коментар
19.03.2021 14:49 Відповісти
Так ей за хулиганство. Она ж его головой чуть дом не развалила.
показати весь коментар
19.03.2021 14:51 Відповісти
То была явная самооборона.
показати весь коментар
19.03.2021 14:55 Відповісти
Ну так это же не врачебная ошибка - обычное бытовое хулиганство.
показати весь коментар
19.03.2021 15:58 Відповісти
є поначаті справи по неякісній допозі при родах. і інші є.
показати весь коментар
19.03.2021 15:35 Відповісти
Поначати, может и есть, а покончати все одинаково - никто не садится.
показати весь коментар
19.03.2021 15:40 Відповісти
Фуфломицин и шмурдяк уже на границе прокисает?
показати весь коментар
19.03.2021 14:39 Відповісти
и, как в случае с голосованием по баз рф в севастополе до 2042, депутаты не несут ответственности за результат голосования...
хорошо, что хоть не обязали граждан проходить вакцинацию в обязательном порядке
показати весь коментар
19.03.2021 15:54 Відповісти
следующий преступный шаг банды слуга народа - это обязательная вакцинация препаратами без ответственности производителя
показати весь коментар
19.03.2021 14:39 Відповісти
Боюсь, что в таком случае, этот шаг может оказаться для них последним.
показати весь коментар
19.03.2021 15:59 Відповісти
Это, безусловно, повысит доверие людей к вакцинации
показати весь коментар
19.03.2021 14:40 Відповісти
Если дядя Вася из Крыжополя хочет забесплатно получить не только новейшую дефицитную импортную вакцину, которая еще не прошла всех уровней клинических исследований, и которой не хватает даже всем оплатившим ее желающим,
а хочет еще иметь возможность срубить с Pfizer несколько миллионов баксов в американских судах с полным покрытием по ответственности по законам США,
то пусть такой дядя идет в жопу. Почихает в локоть, пока пройдут 5 лет полных клинических испытаний. И тогда купит в аптеке.
показати весь коментар
19.03.2021 15:34 Відповісти
Это всё лирика. Но этот закон можно трактовать, как антиконституционный.
показати весь коментар
19.03.2021 15:43 Відповісти
в чем? какой статье Конституции он противоречит?
это элементарная юридическая фармацевтика

более того, многие вещи продаются "как есть" - это абсолютно законно.
показати весь коментар
19.03.2021 15:47 Відповісти
Одной из самых основных - право на жизнь. Государство по Конституции обязано это право защищать.
показати весь коментар
19.03.2021 16:52 Відповісти
Дядя Вася накатит стакан с перцем и пошлет в жопу то фуфло, что тут пытаются варить)
показати весь коментар
19.03.2021 15:49 Відповісти
а дядю Васю никто не лишает права отказаться от вакцинации.

Но ввозить дефицитную вакцину в Украину бесплатно, отвечая перед дядей Васей как перед Джорджем Бушем, тоже никто не станет.
показати весь коментар
19.03.2021 15:55 Відповісти
Напомни мне случай в Украине, когда после вакцины, кто то, за что то ответил.
показати весь коментар
19.03.2021 16:06 Відповісти
сам укрмоз повинен теж працювати - тестити і дозволяти для використання в країні а то виходить, що моз не потрібен.
показати весь коментар
19.03.2021 15:36 Відповісти
.. ну что скажите борцы за всеобщую вакцинацию !? ...вакцины как и витамины - безопасные и безвредные и от них только польза для здоровья и они укрепляют иммунитет !!!
показати весь коментар
19.03.2021 14:40 Відповісти
Не передёргивайте. Не надо смешивать "борцов за вакцинацию" и "борцов за вакцинацию говном"
показати весь коментар
19.03.2021 14:41 Відповісти
это одно и тоже...любая вакцинация вредна и недопустима в период эпидемии... имхо
показати весь коментар
19.03.2021 14:44 Відповісти
Это не одно и то же. Ну да ладно.
показати весь коментар
19.03.2021 14:48 Відповісти
я поняла...вы умный человек....Разьясните мне пожалуйста--------МОЖНО ЛИ ПАРЛАМЕНТУ ПРИНИМАТЬ ЗАКОНЫ----КОТОРЫЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ...И НЕ СОДЕРЖАТ ИСТИНЫ?????такие законы только у бандитов....!!!!Выходит что ВР ----это бандиты????----ЗАКОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДНОЗНАЧЕН!!!может я ошибаюсь???
показати весь коментар
19.03.2021 14:44 Відповісти
т.е. ВР и Зебуины сняли с себя полностью ответственность за последствия вакцинации!? это как назвать !? ... не уверен в вакцине - некуй ее завозить и колоть..
показати весь коментар
19.03.2021 14:47 Відповісти
все страны сделали то же самое, включая США.
показати весь коментар
19.03.2021 14:59 Відповісти
все страны.....сняли с себя ответственность на за здоровье нации...????даже США????..вы ето точно знаете????тогда получается...что человек САМ отвечает за свое здоровье....ТОЛЬКО НЕ ЗНАЮ...какой закон об этом гласит
показати весь коментар
19.03.2021 15:04 Відповісти
Где ты увидел что страны "сняли с себя ответственность"? Наоборот, страны приняли ответственность на 100% НА СЕБЯ. Если что-то случится с человеком - отвечает государство, для чего создали соотв. фонды куда правительство перечисляет деньги.
показати весь коментар
19.03.2021 15:19 Відповісти
а повайнить, а покапсить тогда как же?
а как же ВСЕ ПРОПАЛО и ЗРАДА?
показати весь коментар
19.03.2021 15:57 Відповісти
Охе..ть
показати весь коментар
19.03.2021 14:40 Відповісти
чого? вакцину ж не одразу на уколи повинні пускати, а МОЗ повинен її перевірити і протестувати а лише тоді дати відмашку колоть. те саме відбулося б, коли б Україна створила свою вакцину, шлях її до пацієнта той самий. а раз своєї немає, то чужа якось теж попасти в країну повинна. її треба завозити. і від моменту завезення починається такий самий шлях як при власнотвореній
показати весь коментар
19.03.2021 15:40 Відповісти
Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат - Цензор.НЕТ 4115Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат - Цензор.НЕТ 411520 березня більшість країн світу, в тому числі й Україна, виходять на глобальний протест проти медичної тиранії, антиконституційних заходів, утисків прав людей, антинаукових спекуляцій влади! На захист своїх прав і свобод! Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат - Цензор.НЕТ 4115Всеукраїнський громадський рух "Захист Здоров'я Нації", за участі рухів "Права Людини та Здоров'я Нації", "Стоп Фейк Пандемія", запрошує всіх вільних інтелектуальних людей, громадян, приєднатись до маршу за СВОБОДУ та КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ! Ми відстоюємо наше право на: Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат - Цензор.НЕТ 4115Свободу слова Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат - Цензор.НЕТ 4115Свободу пересування Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат - Цензор.НЕТ 4115Свободу медичного вибору Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат - Цензор.НЕТ 4115Свободу зібрань Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат - Цензор.НЕТ 4115Свободу ведення власного бізнесу Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат - Цензор.НЕТ 4115НІ продажу нашої землі Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат - Цензор.НЕТ 4115НІ медичній тиранії Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат - Цензор.НЕТ 4115НІ руйнації суспільних інституцій Вільні народи мають право на повноцінне щасливе життя на власній землі! В наших силах вберегти свободи та майбутнє нащадків! Ми - люди, і ми - цей світ! Ні пЛандемії облуди та страху! За свободу! За волю! За правду! Загальна декларація прав людини стаття 30 - Ніщо у цій Декларації не може бути витлумачено як надання будь-якій державі, групі осіб або окремим особам права займатися будь-якою діяльністю або вчиняти дії, спрямовані на знищення прав і свобод, викладених у цій Декларації. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015?fbclid=IwAR3QYXyUNzCwJpyqEMg_-OxOxkG69X5JvUpLD7sbn9nEMvqd25H_IlsM8Iw https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 ...
показати весь коментар
19.03.2021 14:43 Відповісти
У 2014 році потрібно було думати головою. А тепер - "їжте і не обляпайтесь".
показати весь коментар
19.03.2021 15:06 Відповісти
Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат - Цензор.НЕТ 1148
показати весь коментар
19.03.2021 14:44 Відповісти
...це НЕ " слуги.." - це ЗЛОЧИННА сіоністська БАНДА злодійського племені = ВКРАСТИ СвЗемлю України Знищити Українську націю Ліквідувати Україну ( часом прав С.Хмара )
показати весь коментар
19.03.2021 14:48 Відповісти
Рада звільнила виробників COVID-вакцини від відповідальності за препарат - Цензор.НЕТ 8108Рада звільнила виробників COVID-вакцини від відповідальності за препарат - Цензор.НЕТ 1540
показати весь коментар
19.03.2021 14:50 Відповісти
у тебе не написано проти чого протест. шо за кугуто-рагулятня клепала рекламу?
показати весь коментар
19.03.2021 15:42 Відповісти
мразь степанов уже заработал на куртейку в пол ляма,
лохи ждут вакцину ....
показати весь коментар
19.03.2021 14:52 Відповісти
говорят,на барабашова уже этой вакцины завались--и в бутылях и в брикетах)))
показати весь коментар
19.03.2021 14:55 Відповісти
В брикетах... Для назального использования, обмазываться или прикладывать???
показати весь коментар
19.03.2021 15:38 Відповісти
Так примите закон о в крепостничестве что там стыдится время абсурда и наглого грабежа просто зашкаливает от этой прости господи власти
показати весь коментар
19.03.2021 14:55 Відповісти
Верую!
показати весь коментар
19.03.2021 14:59 Відповісти
Все страны включая США сделали то же самое, Украи на только копирует опыт Европы и США.
На сегодня ни одна вакцина в мире не прошла 3-й стадии испытаний, и производители соответственно не дают гарантий.
Есть выбюор - ждать окончания 3-го этапа (конец лета 2021) и тогда вакцины идут с гарантией от производителя, или колоть на свой страх и риск сейчас. Европа и США выбрали 2-й вариент, соответственно создали фонды для компенсации людям на случаи осложнений.
показати весь коментар
19.03.2021 15:03 Відповісти
На сколько надо быть Филей чтобы верить Степашке?
показати весь коментар
19.03.2021 15:54 Відповісти
можно самому погуглить
показати весь коментар
19.03.2021 16:00 Відповісти
Там все так только немного не так. Там переложили ответственность с производителя на правительство. В нашем случае ее совсем отменили. Разница понятна?
показати весь коментар
19.03.2021 16:02 Відповісти
в смысле???? производитель не ответственен за ту хрень которую производит?????
капец... как впрочем и депутат не ответственен за то шо наголосовал... и зелепуки за то шо навыбирали ))) круг замкнулся !!! ответственности нигде не разу !!!! офигеть
показати весь коментар
19.03.2021 15:03 Відповісти
да...получается..ЧТО ЧЕЛОВЕК САМ ОТВЕЧАЕТ ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ ПРИ КОВИД19..Вы не знаете почему етот ковид 19тый????
показати весь коментар
19.03.2021 15:09 Відповісти
Бо два роки тому і сталося масове послаблення "по приколу" імунітету.
показати весь коментар
19.03.2021 15:24 Відповісти
бо з"івилось в 2019
показати весь коментар
19.03.2021 15:44 Відповісти
В когось ще залишилось бажання "вакцинуватись"? .............................
показати весь коментар
19.03.2021 15:04 Відповісти
Очередная победа Янелоха над кровавым барыгой! Зебилы, я же прав?
показати весь коментар
19.03.2021 15:06 Відповісти
А хто кровавый барыга???
показати весь коментар
19.03.2021 15:10 Відповісти
"Ответственность за вакцину перед людьми будет нести государство". Чьё? В лице кого?
показати весь коментар
19.03.2021 15:17 Відповісти
МОЗ нестиме. вакцину ж не одразу на уколи повинні пускати, а МОЗ повинен її перевірити і протестувати а лише тоді дати відмашку колоть. те саме відбулося б, коли б Україна створила свою вакцину, шлях її до пацієнта той самий. а раз своєї немає, то чужа якось теж попасти в країну повинна. її треба завозити. і від моменту завезення починається такий самий шлях як при власнотвореній
показати весь коментар
19.03.2021 15:45 Відповісти
Налетело тупое быдло, которое в фармацевтике разбирается, как свинья в апельсинах.
Еще бы, такая возможность потроллить и Раду, и Зелю, и за совок выступить какая там была медицина бесплатная, и вообще что хочешь. Да просто универсальная возможность открыть свою вонючую пасть, без всякого обдумывания своего трёпа.

Болваны, вакцина попадает в Украину только потому, что Украина дружественная страна.
И большинство вакцины идет бесплатно, по фондам и по программам как помощь. Вакцины нет для всех желающих стран.
Рада просто устранила препятствие. Никаким производителям и никаким фондам нахрен не упало тащить дефицитную вакцину и сертифицировать ее в странах, где еще и будет прямая ответственность производителя за любые неудачи.
Это даже не дареный конь, это дареное лекарство от пандемической болезни.
Не хотите - не жрите. Или производите сами. Или ждите 5 лет полных клинических испытаний.
показати весь коментар
19.03.2021 15:19 Відповісти
Жри само, бидло, хоч подавись
показати весь коментар
19.03.2021 16:57 Відповісти
"Нарідна" влада дбає про свій нарід.
Якщо на лайні написати "вакцина від ковід", то можна колоти. Кацапський "спутнік" теж на хохлах випробуєте?
Влада відповість. Хто конкретно? Призвіще? Як відповість? Конкретно. Сяде за закупівлю фуфла, з конфіскацією?
показати весь коментар
19.03.2021 15:20 Відповісти
Это типа производитель парашутов,не несёт ответственности за их укладку
показати весь коментар
19.03.2021 15:25 Відповісти
если ты в падающем самолете - выбор за тобой.
Парашют какой есть или никакого.
показати весь коментар
19.03.2021 15:27 Відповісти
А самолёт разве падает?Это из разряда парадоксов.Или купи слона?Допустим человек подхватил вирус.Успешно его перенёс и выжил.Другой человек,вирус не подхватил,но вакцинировался и умер.Смекаешь,що если бы он не вакцинировался,то подхватив вирус он мог бы переболеть и жить дальше.Но поскольку он решил вакцинироваться и умер,он никогда не узнает,смог ли бы он выжить если бы подхватил вирус обычным образом
показати весь коментар
19.03.2021 15:36 Відповісти
погуглите, не хочу объяснять элементарных правил в фармацевтике
https://www.apteka.ua/article/561217

вы бы на месте фармацевтов никогда бы не стали выпускать ни одного нового лекарства, имея полное покрытие по ответственности.
а будучи украинским фармацевтом, уже просто и не смогли бы. Это миллиарды долларов в науку, оборудование и разработки
показати весь коментар
19.03.2021 15:52 Відповісти
Нехай тогда фармацевты,як.що им не нравится ответственность, во вкладыше с инструкцией в разделе побочных эффектов пишут"Возможен летальный исход".А там человек сам думает,колоть ему вакцину или нет
показати весь коментар
19.03.2021 16:13 Відповісти
згоден. нехай. зачекаємо на це
показати весь коментар
19.03.2021 20:31 Відповісти
Гарна рекламка вакцінації
показати весь коментар
19.03.2021 15:32 Відповісти
Надеюсь тебя первого вакцинируют последствием твоего выбора.
показати весь коментар
19.03.2021 16:01 Відповісти
Значить у вакцині сховався пізд.ц .
показати весь коментар
19.03.2021 15:33 Відповісти
ні, просто немає ще вакцин з гарантією. є вибір: не колоти взагалі і чекати на закінчення 3го етапу. після якого вакцина іде з гарантією, або ризикувати, колячи без гарантії.
показати весь коментар
19.03.2021 15:47 Відповісти
вакцину ж не одразу на уколи повинні пускати, а МОЗ повинен її перевірити і протестувати а лише тоді дати відмашку колоть. те саме відбулося б, коли б Україна створила свою вакцину, шлях її до пацієнта той самий. а раз своєї немає, то чужа якось теж попасти в країну повинна. її треба завозити. і від моменту завезення починається такий самий шлях як при власнотвореній.
показати весь коментар
19.03.2021 15:48 Відповісти
так лікарі масово спригують, вони ж в тємі . ну і добровольців хватає подивляться і приймуть рішеня
показати весь коментар
19.03.2021 16:53 Відповісти
Та воно б нічого.тільки несправедливо.
Чому тоді перевізники мають відповідати за безпеку пасажирів ? Чи виробники харчових продуктів за якісь і наслідки для здоров'я споживачів ? Виробники побутової техніки за поломки під час гарантійного терміну....
показати весь коментар
19.03.2021 15:50 Відповісти
у всех перечисленных вами тоже есть ограничения ответственности
у фармацевтов своя специфика.
Вы можете лично начать разрабатывать вакцины и платить полный ущерб за все побочки.
Если у Вас это получится, респект будет мирового уровня.
показати весь коментар
19.03.2021 16:03 Відповісти
Оригінальний вихід.Сам варю вакцину,сам себе катаю,вирощую,готую харчі,майструю побутову техніку.
показати весь коментар
19.03.2021 16:15 Відповісти
То есть закупку вакцины от нормальных производителей просто про...щелкали. Так давайте снимем всякую ответственность за все со всех. Может что сами барыги привезут. А сколько украинцев могут поиметь с этого проблемы--это не наши проблемы? ТАК? И КАКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВЫ ЖДЕТЕ ОТ НАРОДА?
показати весь коментар
19.03.2021 15:55 Відповісти
Сейчас любая вакцина на таких правах. И "нормальная" и "ненормальная". Полного цикла испытаний ни одна вакцина не проходила. Производители просто в цейтноте, вызванном обстоятельствами.
показати весь коментар
19.03.2021 16:05 Відповісти
да походу он опять про "спутник"
показати весь коментар
19.03.2021 16:06 Відповісти
А смысл о нем вообще упоминать? Для нас по-моему эта вакцина вообще не должна существовать. И нехер ее рассматривать и упоминать о ней.
показати весь коментар
19.03.2021 16:09 Відповісти
Вони якраз зробили все , щоб українці проблеми від шмурдяку сплачували з власної кишені - з власних податків .
показати весь коментар
19.03.2021 16:22 Відповісти
Короче говоря, подытожу.
Это позитивная новость.
И мировые вакцины смогут попасть в Украину, и за потенциальный вред можно будет получить с государства компенсацию в судебном порядке.
показати весь коментар
19.03.2021 16:06 Відповісти
..що це ? ...в якому прядку ? ...тверезий .. а х.з. ...
показати весь коментар
19.03.2021 16:11 Відповісти
к юристу обратиться все равно придется
показати весь коментар
19.03.2021 20:32 Відповісти
Ніколи не мав сумнівів щодо кількості та якості дебілів в лавах нинішньої ВР ! Але повестися на такий розводняк від підарастепанова та перекласти відповідальність за неякісні препарати з їх виробників на державу ...
Всіх , хто голосував ,,за,, тільки розстріляти !
показати весь коментар
19.03.2021 16:19 Відповісти
...стріляти НЕ треба - УСУНУТИ Зе банду .. шляяхом перевиборів .. так НЕлегко .. але другого способу НЕ бачу..
показати весь коментар
19.03.2021 16:22 Відповісти
Згоден . Читаючи коменти бачу що багато людей просто не зрозуміли що відбулося . Багато хто не зрозумів що ВСЮ відповідальність , навіть за абсолютно не якісні препарати , ці підари з ВР переклали на платників податків ! Тобто тепер кожна ліва компанія зможе без вагань завозити до України любе лайно на випробування ! Держава Україна все фінансує !
показати весь коментар
19.03.2021 16:27 Відповісти
Кроме денег за вакцину китайские и индийские производители вакцин попросили освободить их от юридической ответственности за качество вакцин.
В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали.Закон про внесення зміни до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов'язанняhttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406 / Результаты голосованияhttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=11000

СН голосов не хватало, проголосовано голосами "Батькивщины", "За майбутне" и "Довира"https://timeze2019.blogspot.com
показати весь коментар
19.03.2021 16:40 Відповісти
О ! Ребята, кому нужна вакцина - ДОРОГО !!! Продаю... Только зарастание заказывайте, что бы я вовремя унитаз не смывал... Вакцина в нём !
Об унитазе предупредил... осталось сказать, что гарантировать ничего не могу, так как спешу всем помочь...!
показати весь коментар
19.03.2021 19:11 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1372907234162794499 4 ч

Кроме денег за вакцину китайские и индийские производители вакцин попросили освободить их от юридической ответственности за качество вакцин. В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали. Список будет опубликован
показати весь коментар
19.03.2021 20:31 Відповісти
 
 