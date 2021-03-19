С 21 марта Киевская область усиливает карантинные ограничения, - глава ОГА

С 21 марта Киевская область усиливает карантинные ограничения в связи со всплеском заболеваемости в регионе.

Об этом сообщил сегодня на брифинге глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение последних дней стремительно начала расти заболеваемость в Киевской области. За последние сутки, 18 марта, в области зафиксировали антирекорд - заболели 1134 жителя, 27 умерли. Еще есть места в больницах... открываем новые больницы для приема больных коронавирусом, но, учитывая стремительный рост заболеваемости, а также рост госписпитализаций сегодня состоялось внеочередное заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС, на котором принято решение об усилении карантинных ограничений на территории области", - отметил Володин.

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По его словам, с 21 марта будет запрещена перевозка пассажиров в общественном транспорте с загруженностью свыше 50% мест для сидения. Внедряются также требования к проведению религиозных мероприятий.

В период усиленного карантина на территории области запрещается:

- прием посетителей в кафе и ресторанах, кроме доставки и на вынос;

- работа ТРЦ и детских развлекательных учреждений. Продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины и цветочные магазины продолжат работать с ограничением не более 1 покупателя на 20 квадратных метров помещения;

- работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;

- работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта (без зрителей).

Кроме этого он уточнил, что ученики 5-11 классов после завершения каникул будут учиться дистанцинно. Детские сады и начальные школы продолжат работать.

"В случае улучшения показателей в течение недели мы сможем вернуться к этому вопросу и сократить ограничения. Пока ситуация, к сожалению, критическая", - добавил Володин и призвал всех с пониманием относиться к таким ограничениям.