Із 21 березня Київська область посилює карантинні обмеження, - голова ОДА

Із 21 березня Київська область посилює карантинні обмеження у зв'язку зі сплеском захворюваності в регіоні.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом останніх днів стрімко почала зростати захворюваність у Київській області. За останню добу, 18 березня, в області зафіксували рекорд - захворіли 1134 жителі, 27 померли. Ще є місця в лікарнях ... відкриваємо нові лікарні для прийому хворих на коронавірус, але, з урахуванням стрімкого зростання захворюваності, а також зростання госпіталізацій сьогодні відбулося позачергове засідання обласної комісії ТЕБ та НС, на якому ухвалено рішення про посилення карантинних обмежень на території області", - зазначив Володін.

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За його словами, з 21 березня буде заборонено перевозити пасажирів у громадському транспорті із завантаженістю понад 50% місць для сидіння. Впроваджуються також вимоги до проведення релігійних заходів.

У період посиленого карантину на території області забороняється:

- прийом відвідувачів у кафе і ресторанах, крім доставки і на винос;

- робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів. Продуктові магазини, аптеки, зоомагазини і квіткові магазини продовжать працювати з обмеженням не більш як 1 покупець на 20 квадратних метрів приміщення;

- робота непродовольчих магазинів, крім доставки і на винос;

- робота закладів культури, басейнів і проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту (без глядачів).

Крім цього, він уточнив, що учні 5-11 класів після завершення канікул навчатимуться дистанційно. Дитячі садки і початкові школи продовжать працювати.

"У разі поліпшення показників протягом тижня ми зможемо повернутися до цього питання і скоротити обмеження. Поки ситуація, на жаль, критична", - додав Володін і закликав усіх з розумінням ставитися до таких обмежень.