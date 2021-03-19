Реформы в Украине должны давать результат, - Зеленский

Реформы в Украине должны быть доведены до логичного завершения.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в ходе открытия заседания Национального совета реформ, информирует Цензор.НЕТ.

"Чего мы ждем от реформ? Это две важные вещи. Результат. Реформы не ради реформ, а реформы, от которых людям легче. Второе, чтобы реформы не были символическими, бумажными, а реформы, чтобы то, что мы здесь озвучиваем, чтобы имело результат", - отметил президент.

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