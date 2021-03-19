Реформы в Украине должны давать результат, - Зеленский
Реформы в Украине должны быть доведены до логичного завершения.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в ходе открытия заседания Национального совета реформ, информирует Цензор.НЕТ.
"Чего мы ждем от реформ? Это две важные вещи. Результат. Реформы не ради реформ, а реформы, от которых людям легче. Второе, чтобы реформы не были символическими, бумажными, а реформы, чтобы то, что мы здесь озвучиваем, чтобы имело результат", - отметил президент.
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+19 Михайло Жилін #410490
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Цитати навйвеличніших
Президент Зеленский лично крышует коррупцию в СБУ. Об этом рассказал один из его бизнес-партнеров Геннадий Лазутин. Записи нескольких бесед с говорливым «решалой» https://www.facebook.com/leros.geo/posts/3805928472777587 опубликовал нардеп Гео Лерос.
Полмиллиона долларов в полиэтиленовых пакетах из Донецка - так «Квартал» обналичил деньги от телеканала «Интер» в 2002 году, рассказывает партнёр Зеленского. Схему организовал Иван Баканов, деньги по безналу шли через Валерия Хорошковского. А наличные Зеленскому и компании привозил Геннадий Лазутин.
«Ваня им делает схематоз. Хорошковский валит деньги по безналу, кешем не даёт. Ваня им делает услуги, туда-сюда. Мы на Донецк, донецкие пацаны - они же конкретные и привозят в кульках. Я: ну перегрузите в спортивную сумку. А они - у нас сумки нет. Я: 500 тысяч долларов привезли, а сумки нет? Я говорю, вот у меня есть спортивная сумка, с которой я всегда в командировки ездил», - вспоминает Лазутин.
Он также рассказал, что Зеленский тогда впервые увидел банковские упаковки по 100 тысяч долларов.
«Я ж привожу туда, к Сане (Беляеву) на Рудыки. Короче, Вова, Шефир Серега. Я говорю: пацаны, кеш. Они: че так мало? Я: тут не мало, тут дох... открываю сумку, они смотрят - они первый раз в 2002 году увидели в вакуумных упаковках по 100 тысяч долларов», - рассказывает Лазутин.
«Они первый раз с Шефиром Серегой увидели. Ну они сейчас, конечно, видели и не такое. Короче, я открываю, а там в вакуумных упаковках лежат 5 там этих вот в ряд, ну 500 тысяч», - вспоминает Геннадий Лазутин.
Он также уточнил, что тогда «квартал» ещё не тратил деньги на кокаин: «это сейчас они уже разбираются, думаю, по запаху - это колумбийский или коста-риканский», - говорит Лазутин.
По словам Геннадия Лазутина, сейчас участники многолетнего квартального «схематоза» встроены в систему СБУ. Его близкий друг Александр Беляев является советником Баканова и лично «обилечивает» СБУшников. А каждое кадровое назначение согласовывает непосредственно «Первый», то есть Зеленский, а также его ближайший соратник Шефир.
«Есть у меня партнёр Саша Беляев. Он уже СБУшников обилетил на **...ть какую сумму. Ваня (Баканов) все решает через Первого. Кто б т**е что не пи...л. Решает Первый и Серега Шефир», - рассказывает Лазутин на видео.
«Ты хочешь сказать, что вот Зеля, все вопросы через него. Что он ни с кем не советуется, сам включил мозги и принимает?», - уточняет собеседник Лазутина.
«Может, он с кем-то советуется, я не знаю. Но без Зели ни одно нах... кадровое решение не проходит по Службе точно», - отвечает Лазутин.
Александр Беляев для Баканова и Зеленского - не чужой человек. Он - член семьи, муж сёстры жены Ивана Баканова. А Иван Баканов и Владимир Зеленский вообще выросли в одном криворожском дворе, ходили в одну школу и учились в одном институте.
«Жена Баканова Оксана Лазаренко протянула мужа сестры криворожанина Александра Беляева. Который затянул в бизнес нашего героя Лазутина. Эти комики из «95 квартала» легко и непринужденно с первого дня стали злоупотр**лять властью. В качестве примера: Баканов выделил теперь уже своему советнику Беляеву государственную охрану. Его внесли в так называемый стоп-список в реестрах. Это своеобразная индульгенция и неприкосновенность. Когда все, кто будет интересоваться Беляевым, будут подпадать под специальный мониторинг СБУ», - объясняет Лерос.https://www.youtube.com/watch?v=WzIEqlj60YM&t=2s
Реформы в Украине должны давать результат!
(Зеленский)
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 1 ч ·
Вы думаете, что все плохо, но на самом деле ситуация намного хуже.
Сейчас я вам докажу на пальцах, почему глава НБУ не просто подлец, но и преступник, который действует в интересах Коломойского.
Вчера издание Kyivpost сообщило, что против зампреда НБУ Екатерины Рожковой (и еще каких-то сотрудников Нацбанка) открыто уголовное дело по обвинению в государственной измене. Kyivpost получило документы из Генеральной прокуратуры.
Причиной открытия уголовного дела стало привлечение командой Гонтаревой и Смолия к расследованию хищений в Приватбанке фирм Kroll Inc., AlixPartners, Hogan Lovells и Asters.
Именно Кролл провела аудит Приватбанка и расследовала схемы по выводу средств из него. Последние обвинения НАБУ по менеджменту Коломойского, строятся в том числе и на их аудите. И вот за работу с Кролл на Рожкову и на Кролл открывают уголовное дело за госизмену.
По данным источников Kyivpost за организацией этого уголовного дела стоит нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко, который пытается использовать это уголовное дело, чтобы уволить Рожкову и Сологуба, последних людей из прошлой команды. Кроме того Кириллу Шевченко могут помогать люди из Офиса Президента.
Понятно дело, что запредельная подлость Кирилла Шевченко привлекла к себе внимание и стала основной скандала, который уже стал международным. Kyivpost одно из немногих украинских СМИ которые читают на Западе. И там эта статья имела эффект разорвавшейся бомбы среди инвесторов и работников международных финансовых иснтитуций.
Но проблема в том, что Кирилл Шевченко не просто подлец.
Он еще и преступник.
Очевидным образом и журналисты, и инвесторы сосредоточились на фигуре Рожковой, которая находится под постоянной атакой Кирилла Шевченко. Действительно методы главы НБУ Кирилла Шевченко лучше всего охаректиризовал Тимоти Эш словом disgusting. И подобные методы, конечно, привлекают внимание, ведь на людей открывают уголовки за то, что они спасали нашу страну и деньги налогоплательщиков.
Понятно почему внимание привлекла ситуация с Кролл - ведь именно они первыми назвали объем хищений в Приватбанке и нынешние уголовные дела НАБУ строятся на данных расследования Кролл.
Но есть и бОльшая проблема.
Действительно Кирилл Шевченко хочет уволить Рожкову и Сологуба и пойдет ради этого на что угодно. Для дискредитации Сологуба Шевченко например слил в СМИ данные внутреннего видеонаблюдения НБУ (а это стратегический режимный объект, на секундочку). То есть по сути пошел на уголовное преступление или вынудил пойти на это своих сотрудников.
Но цель Шевченко, как преступника и политического коррупционера, это власть не только в Нацбанке.
Большая цель Кирилла Шевченко в том, чтобы получить ключи от юридической конструкции вокруг Приватбанка. Цель Кирилла Шевченко это спасти Коломойского от Высокого Суда Лондона, в обмен на различные бенефиты.
Именно поэтому кроме Кролл, в число преследуемых попали AlixPartners и Hogan Lovells(и нанятая ими украинская Asters).
Это фирмы которые подготавливали или ведут СЕЙЧАС дела по Приватбанку в Высоком Суде Лондона. Если бы Шевченко хотел только уволить Рожкову, то можно было возбуждать дело только по Кроллу и только по Рожковой. Но цели Шевченко глобальнее.
Я напоминаю, что под иск в Лондоне заморожено активов Коломойского и Боголюбова на сумму больше трех миллиардов долларов. Это равно или даже превышает совокупное состояние Коломойского и Боголюбова по данным Форбс. Все эти активы в случае проигрыша Коломойского в Лондоне будут конфискованы, и большая часть империи Коломойского перестанет существовать. Тот фриз не обойдешь решением Барышевского суда или ОАСКа.
Все что награблено и выведено в другие юрисдикции за десятилетия, в том числе и то, что записано на других людей - вернется назад в Украину.
Ради того чтобы остановить этот процесс Коломойский пойдет на всё. Вообще на всё.
Если Кириллу Шевченко будут нужны пропагандистские возможности телеканала 1+1 - Коломойский предоставит их Шевченко. В случае успешного разрешения ситуации даже долю в телеканале даст отдаст.
Если Кириллу Шевченко будут нужны коррумпированные депутаты в Верховной Раде - Коломойский их предоставит. Будет мало - купит еще.
Если Кириллу Шевченко понадобятся связи в ОП - Коломойский расторгуется чем-то и выдаст ему кого надо. Вот Баканова и СБУ, например.
Если Кирилл Шевченко захочет убивать расследователей или активистов - Коломойский отправит ради Шевченко своих торпед. И мне пробьют голову. Или Сологуб попадет под машину. Или Рожковой сожгут дом. Вотэвар.
Человек, который уничтожит для Коломойского иски в Лондоне станет самым верным союзником Коломойского.
И Кирилл Шевченко давно идет в этом направлении.
Действительно дело о госизмене было открыто Кириллом Шевченко при помощи Офиса Президента (скорее всего тут всунул жало Ермак), потому что глава СБУ Баканов независим от главы НБУ Шевченко.
Однако перед этим аналогичное дело по полностью абсолютно аналогичному списку фигурантов, но с другой статьей, было открыто Державним Бюро Розслідувань (о чем тоже пишет Киевпост).
Дело в том, что Шевченко и нынешний исполняющий обязанности главы ДБР Сухачев давние подельники(как минимум со времен, когда Шевченко был главой Укргаза) и их взаимодействие не является секретом для украинского истеблишмента. Сначала Шевченко при помощи Сухачова открыл дело в ДБР, однако то дело забуксовало, кроме того была угроза передачи этого дела в НАБУ. Теперь Шевченко пошел дальше и открыл такое же дело, но по статье о госизмене в СБУ. Почему госизмена спросите вы? Дела по госизмене профильная тема СБУ и эти дела нельзя забрать у СБУ(например в НАБУ) никак, кроме того их легко секретить.
Настоящая цель Кирилла Шевченко не просто увольнение Рожковой.
Шевченко хочет стать олигархом, коррупционным миллиардером со своей фракцией и депутатами, телеканалами и газетами, титушками и решалами. Главой огромной преступной империи, которая будет доить госбанки директивно, собирать дань с частных банков и их собственников, а так же уничтожать медийно своих оппонентов или сажать их в тюрьмы по фиктивным обвинениям при помощи подконтрольных или купленных силовиков.
Большую часть из всего этого может дать Кириллу Шевченко Коломойский, в обмен на спасение шкуры и империи Коломойского от Лондонского Суда. Эдакий коррупционный стартер-пак.
Для этого Кириллу Шевченко надо сделать так, чтобы AlixPartners и Hogan Lovells не смогли нас защищать в Лондоне. Он может сделать это захватив Приватбанк, о чем я уже писал. Он может сделать это, разорвав с юристами контракты при помощи фиктивных уголовных дел и коррумпированных судей. Он может сделать это, заблокировав платежи юристам при помощи медийных компаний или тех же самых уголовных дел.
И вот это и есть самая большая проблема.
То, что во главе Нацбанка оказался полноценный преступник с абсолютно криминальным мышлением и огромными амбициями стать миллиардером.
Лайк, репост, на английский текст сейчас переведу.
Чи то була реформа - "подивитися Путіну в очі"?
Реформатор туєв
А вы шо, булки расслабили, да? А зря.
Уже готов и лежит на рассмотрении у народных слуг новый законопроект о наших доходах. И о том, как качественнее эти доходы ободрать себе на карман. В бюджете-то дыра. А субсидии и пенсии платить нужно. Большую реставрацию опять же проводить...
Можно попробовать поднять из нокаута экономику. Но это сложно и никто из нынешних не умеет. А можно ввести новые налоги. Это проще и быстрее.
В этом новом законе есть пунктик про "нулевую декларацию". Это когда все граждане страны будут обязаны задекларировать всё своё имущество и доходы. А потом заплатить с них налог. И начать платить его регулярно, если имущества у вас нидайбох больше нормы, которую Даниил Гетьманцев посчитал приемлемой.
В этом законопроекте предлагают сделать налоговую амнистию для всех украинцев и указать все имущество - учтенное, неучтенное, незадекларированные доходы, всю собственность.
Наличку в любом количестве можно положить на счёт в банк и легализовать за долю малую.
Это как бы нужно для того, чтобы полностью вывести в "белую" легальную плоскость все доходы с имуществом. С 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года граждане Украины должны будут пройти одноразовое специальное декларирование активов физических лиц.
Да, придется уплатить налог, но в будущем не нужно будет объяснять происхождение тех или иных доходов, имущества и собственность, которые будут внесены в декларирование в этот период - все это автоматический перейдет в разряд "законных". Так обещают нам наши новоизбранные народные слуги.
А у меня вопрос: что, кто-то собирается спрашивать откуда у меня квартира и машина? С себя начать не хотят ли? Они свои декларации толком заполнить не могут, а ко мне в карман заглядывать собрались...
Что нужно будет указывать в декларации:
- Валюту (кроме наличных). Наличку можно положить в банк в любом количестве и указывать. Но помнить про налог.
- Ценные бумаги.
- Движимое и недвижимое имущество.
- Части (паи) в имуществе юридических лиц.
Что можно не декларировать:
- Квартиру площадью до 120 м2
- Жилой дом площадью до 240 м2
- Нежилые строения коммерческого назначения площадью до 60 м2
- Земельный участок (один), который не превышает норм бесплатной передачи: для личного сельского хозяйства - 2 ГА, для ведения садоводства - 12 соток, для строительства жилого дома - не более 25 соток в границах села, 15 соток в поселке, 10 соток в городе, для гаража - не более 1 сотки.
- Одно транспортное средство некоммерческого использования.
Но если у вас машина с двигателем больше 3000 кубов или стоит 375 минимальных зарплат, вертолет, самолет, яхта или катер, то это имущество нужно декларировать обязательно.
- Другие активы суммой меньше 400 тысяч гривен.
Размер налога пока планируется таким:
- Если имущество находится в Украине - то это 5% от его оценочной стоимости.
- Если активы за границей - то 9%.
Валюта оценивается по другим тарифам. Каким - пока не придумали.
- За государственные облигации, которые были куплены с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года, но до подачи декларации, придется отдать 2,5% от их номинальной стоимости.
Ну, в общем, как-то так. С одной стороны нормальная практика для цивилизованных стран. Там налоги платят все и за всё. Только они за эти налоги и получают. Уровень жизни, например. Но у нас же несколько другая ситуация. У нас в бюджете мыши размером со слонов. Там чёрная дыра. И толпа голодных слуг народа, которые только вот пришли и им времени мало.
- У нас самый дорогой километр дороги в Европе.
- У нас ковидный фонд пропал неизвестно куда.
- У нас законы для всех одни, а для не всех - другие.
Дорого приходится платить за свой выбор. Но никуда не денемся. Коллективная ответственность - она такая.
Елена Подгорная
и тогда, реформы в Украине начнут давать результат
Против Коболева (человек чья команда нагнула Газпром на $5 ярдов) - есть дело о гос.измене.
Против Рожковой (национализация Приватбанка) - есть дело о гос.измене.
Напомню, что дела о гос.измене расследует глава СБУ, "друг детства Президента" - Иван Баканов.
Фирташ и Коломойский передают всем привет и говорят, что "с народом".
А против судьи Вовка (как сказала наша "уважаемая" Генеральный Прокурор) "Я не могу вести его в суд силой". Позорище.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2897901243757715&id=100006136038244 Mark Savchuk
Лейтенант Баканов - козырной валет,
Лейтенант Баканов - чёрный пистолет,
Лейтенант Баканов - зоркие глаза
Нам с тобой защита, мафии гроза.
Просто появятся новые, если систему не менять.
Какая, млять, мудрая мысль!
Высечь на золотой доске!
Но если серьезно, то действительно реформы должны давать результат. Для этого надо понимать, что больше всего нам мешает развиваться.
Нам мешает развиваться криминальная кланово-олигархическая система. Это главное, а не Афера тысячелетия - рынок земли.
Для запуска ее ликвидации необходимо изменение некоторых законов. А этого кланово-олигархи и клоун олигарха категорически не хотят делать. Они хотят быть "гетьманами" при такой системе.
Как пример косноязычия Бубочки в квадрате.