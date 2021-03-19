Реформи в Україні мають давати результат, - Зеленський

Реформи в Україні повинні бути доведені до логічного завершення.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні в ході відкриття засідання Національної ради реформ, інформує Цензор.НЕТ.

"Чого ми чекаємо від реформ? Це дві важливі речі. Результат. Реформи не заради реформ, а реформи, від яких людям легше. Друге, щоб реформи не були символічними, паперовими, а реформи, щоб те, що ми тут озвучуємо, щоб мало результат", - зазначив президент.

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