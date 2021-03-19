Обеспокоены из-за внутренних распрей в НБУ, - ОП

В Офисе Президента растет обеспокоенность из-за внутренних распрей в Национальном банке Украины.

Соответсвующие заявление опубликовано на официальных страницах ОПУ в соцсети Фейсбук и Телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотя президент не может и не будет вмешиваться в любое расследование, которое продолжается, мы призываем всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать какие-либо личные интересы при исполнении своих обязанностей", - сказано в сообщении.

При этом подчеркивается, что Офис Президента при поддержке западных партнеров Украины будет продолжать делать все необходимое, чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включая деньги, связанные с ПриватБанком.

Других деталей не сообщается. Вероятно, речь идет о якобы проведении расследования Службой безопасности и Государственным бюро в отношении первой заместительницы главы Нацбанка Екатерины Рожковой и других работников регулятора, которые участвовали в расследовании и национализации "Приватбанка" в 2016 году. О проведении такого расследования сообщило издание KyivPost со ссылкой на соответствующий документ Офиса генпрокурора.

Читайте также: Активизация дела "ПриватБанка" произошла в ноябре-декабре. Не могу сказать, что было какое-то сопротивление, - и.о. главы САП Грищук