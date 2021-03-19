Обеспокоены из-за внутренних распрей в НБУ, - ОП
В Офисе Президента растет обеспокоенность из-за внутренних распрей в Национальном банке Украины.
Соответсвующие заявление опубликовано на официальных страницах ОПУ в соцсети Фейсбук и Телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Хотя президент не может и не будет вмешиваться в любое расследование, которое продолжается, мы призываем всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать какие-либо личные интересы при исполнении своих обязанностей", - сказано в сообщении.
При этом подчеркивается, что Офис Президента при поддержке западных партнеров Украины будет продолжать делать все необходимое, чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включая деньги, связанные с ПриватБанком.
Других деталей не сообщается. Вероятно, речь идет о якобы проведении расследования Службой безопасности и Государственным бюро в отношении первой заместительницы главы Нацбанка Екатерины Рожковой и других работников регулятора, которые участвовали в расследовании и национализации "Приватбанка" в 2016 году. О проведении такого расследования сообщило издание KyivPost со ссылкой на соответствующий документ Офиса генпрокурора.
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Їм, що Беня так сказав?
Так точно від МВФ кредиту не буде
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__%5b0%5d=AZVu4g1u3X9jPym_d6lsigLuzPhdDdlVbTOYi_MH6YUsNR4PoJoNQiSMieHEUrp0zX_mU0uxC2YFbN-LVpZT4LAAM2bIuyVzZ_LckSIZ-uOFqDT5x9IxCZqhxcnIUishsiA&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets
Вы думаете, что все плохо, но на самом деле ситуация намного хуже.
Сейчас я вам докажу на пальцах, почему глава НБУ не просто подлец, но и преступник, который действует в интересах Коломойского.
Вчера издание Kyivpost сообщило, что против зампреда НБУ Екатерины Рожковой (и еще каких-то сотрудников Нацбанка) открыто уголовное дело по обвинению в государственной измене. Kyivpost получило документы из Генеральной прокуратуры.
Причиной открытия уголовного дела стало привлечение командой Гонтаревой и Смолия к расследованию хищений в Приватбанке фирм Kroll Inc., AlixPartners, Hogan Lovells и Asters.
Именно Кролл провела аудит Приватбанка и расследовала схемы по выводу средств из него. Последние обвинения НАБУ по менеджменту Коломойского, строятся в том числе и на их аудите.
И вот за работу с Кролл на Рожкову и на Кролл открывают уголовное дело за госизмену.
Понятно дело, что запредельная подлость Кирилла Шевченко привлекла к себе внимание и стала основной скандала, который уже стал международным. Kyivpost одно из немногих украинских СМИ которые читают на Западе. И там эта статья имела эффект разорвавшейся бомбы среди инвесторов и работников международных финансовых иснтитуций.
Но проблема в том, что Кирилл Шевченко не просто подлец.
Он еще и преступник.
Большая цель Кирилла Шевченко в том, чтобы получить ключи от юридической конструкции вокруг Приватбанка. Цель Кирилла Шевченко это спасти Коломойского от Высокого Суда Лондона, в обмен на различные бенефиты.
Именно поэтому кроме Кролл, в число преследуемых попали AlixPartners и Hogan Lovells(и нанятая ими украинская Asters).
Это фирмы которые подготавливали или ведут СЕЙЧАС дела по Приватбанку в Высоком Суде Лондона. Если бы Шевченко хотел только уволить Рожкову, то можно было возбуждать дело только по Кроллу и только по Рожковой. Но цели Шевченко глобальнее.
Я напоминаю, что под иск в Лондоне заморожено активов Коломойского и Боголюбова на сумму больше трех миллиардов долларов. Это равно или даже превышает совокупное состояние Коломойского и Боголюбова по данным Форбс. Все эти активы в случае проигрыша Коломойского в Лондоне будут конфискованы, и большая часть империи Коломойского перестанет существовать. Тот фриз не обойдешь решением Барышевского суда или ОАСКа.
Все что награблено и выведено в другие юрисдикции за десятилетия, в том числе и то, что записано на других людей - вернется назад в Украину.
Ради того чтобы остановить этот процесс Коломойский пойдет на всё. Вообще на всё.
Если Кириллу Шевченко будут нужны коррумпированные депутаты в Верховной Раде - Коломойский их предоставит. Будет мало - купит еще.
Если Кириллу Шевченко понадобятся связи в ОП - Коломойский расторгуется чем-то и выдаст ему кого надо. Вот Баканова и СБУ, например.
Если Кирилл Шевченко захочет убивать расследователей или активистов - Коломойский отправит ради Шевченко своих торпед. И мне пробьют голову. Или Сологуб попадет под машину. Или Рожковой сожгут дом. Вотэвар.
Человек, который уничтожит для Коломойского иски в Лондоне станет самым верным союзником Коломойского.
И Кирилл Шевченко давно идет в этом направлении.
Действительно дело о госизмене было открыто Кириллом Шевченко при помощи Офиса Президента (скорее всего тут всунул жало Ермак), потому что глава СБУ Баканов независим от главы НБУ Шевченко.
Однако перед этим аналогичное дело по полностью абсолютно аналогичному списку фигурантов, но с другой статьей, было открыто Державним Бюро Розслідувань (о чем тоже пишет Киевпост).
Почему госизмена спросите вы? Дела по госизмене профильная тема СБУ и эти дела нельзя забрать у СБУ(например в НАБУ) никак, кроме того их легко секретить.
Настоящая цель Кирилла Шевченко не просто увольнение Рожковой. Шевченко хочет стать олигархом, коррупционным миллиардером со своей фракцией и депутатами, телеканалами и газетами, титушками и решалами.
Главой огромной преступной империи, которая будет доить госбанки директивно.
К вопросу о независимости НБУ и невлиянии Игорь Валерича на ГБР
Хотя на самом деле ЗеОПа замазана в деле Коломойского по самые помидоры вместе с нынешним главой НБУ.
Типа ж Шевченко спасает Коломойского от суда в Лондоне по делу Привата без участия ЗЕ.