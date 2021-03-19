Стурбовані через внутрішні чвари в НБУ, - ОП

В Офісі Президента зростає стурбованість через внутрішні чвари в Національному банку України.

Відповідні заяву опубліковано на офіційних сторінках ОПУ в соцмережі "Фейсбук" і телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Хоч Президент не може й не буде втручатися у будь-яке розслідування, що триває, ми закликаємо всіх відповідних посадових осіб діяти виключно в інтересах України та не переслідувати будь-які особисті інтереси при виконанні своїх обов'язків", - сказано в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що Офіс Президента за підтримки західних партнерів України буде продовжувати робити все необхідне, щоб повернути всі вкрадені в українського населення кошти, включаючи гроші, пов'язані з ПриватБанком.

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Інших деталей не повідомляється. Ймовірно, йдеться про нібито проведення розслідування Службою безпеки та Державним бюро щодо першої заступниці глави Нацбанку Катерини Рожкової та інших працівників регулятора, які брали участь у розслідуванні і націоналізації "Приватбанку" в 2016 році. Про проведення такого розслідування повідомило видання KyivPost з посиланням на відповідний документ Офісу генпрокурора.