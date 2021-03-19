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Новини
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Стурбовані через внутрішні чвари в НБУ, - ОП

Стурбовані через внутрішні чвари в НБУ, - ОП

В Офісі Президента зростає стурбованість через внутрішні чвари в Національному банку України.

Відповідні заяву опубліковано на офіційних сторінках ОПУ в соцмережі "Фейсбук" і телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Хоч Президент не може й не буде втручатися у будь-яке розслідування, що триває, ми закликаємо всіх відповідних посадових осіб діяти виключно в інтересах України та не переслідувати будь-які особисті інтереси при виконанні своїх обов'язків", - сказано в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що Офіс Президента за підтримки західних партнерів України буде продовжувати робити все необхідне, щоб повернути всі вкрадені в українського населення кошти, включаючи гроші, пов'язані з ПриватБанком.

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Інших деталей не повідомляється. Ймовірно, йдеться про нібито проведення розслідування Службою безпеки та Державним бюро щодо першої заступниці глави Нацбанку Катерини Рожкової та інших працівників регулятора, які брали участь у розслідуванні і націоналізації "Приватбанку" в 2016 році. Про проведення такого розслідування повідомило видання KyivPost з посиланням на відповідний документ Офісу генпрокурора.

Автор: 

НБУ (10362) Рожкова Катерина (349) Приватбанк (2432) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+11
Опять Вова пачкает памперсы и пытается сделать вид, что его Офис не имеет отношения к действиям ЕГО главы Нацбанка "Шевченко".

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__%5b0%5d=AZVu4g1u3X9jPym_d6lsigLuzPhdDdlVbTOYi_MH6YUsNR4PoJoNQiSMieHEUrp0zX_mU0uxC2YFbN-LVpZT4LAAM2bIuyVzZ_LckSIZ-uOFqDT5x9IxCZqhxcnIUishsiA&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

Вы думаете, что все плохо, но на самом деле ситуация намного хуже.
Сейчас я вам докажу на пальцах, почему глава НБУ не просто подлец, но и преступник, который действует в интересах Коломойского.
Вчера издание Kyivpost сообщило, что против зампреда НБУ Екатерины Рожковой (и еще каких-то сотрудников Нацбанка) открыто уголовное дело по обвинению в государственной измене. Kyivpost получило документы из Генеральной прокуратуры.
Причиной открытия уголовного дела стало привлечение командой Гонтаревой и Смолия к расследованию хищений в Приватбанке фирм Kroll Inc., AlixPartners, Hogan Lovells и Asters.
Именно Кролл провела аудит Приватбанка и расследовала схемы по выводу средств из него. Последние обвинения НАБУ по менеджменту Коломойского, строятся в том числе и на их аудите.
И вот за работу с Кролл на Рожкову и на Кролл открывают уголовное дело за госизмену.
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19.03.2021 16:43
+11
По данным источников Kyivpost за организацией этого уголовного дела стоит нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко, который пытается использовать это уголовное дело, чтобы уволить Рожкову и Сологуба, последних людей из прошлой команды. Кроме того Кириллу Шевченко могут помогать люди из Офиса Президента.
Понятно дело, что запредельная подлость Кирилла Шевченко привлекла к себе внимание и стала основной скандала, который уже стал международным. Kyivpost одно из немногих украинских СМИ которые читают на Западе. И там эта статья имела эффект разорвавшейся бомбы среди инвесторов и работников международных финансовых иснтитуций.
Но проблема в том, что Кирилл Шевченко не просто подлец.
Он еще и преступник.
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19.03.2021 16:45
+10
Но цель Шевченко, как преступника и политического коррупционера, это власть не только в Нацбанке.
Большая цель Кирилла Шевченко в том, чтобы получить ключи от юридической конструкции вокруг Приватбанка. Цель Кирилла Шевченко это спасти Коломойского от Высокого Суда Лондона, в обмен на различные бенефиты.
Именно поэтому кроме Кролл, в число преследуемых попали AlixPartners и Hogan Lovells(и нанятая ими украинская Asters).
Это фирмы которые подготавливали или ведут СЕЙЧАС дела по Приватбанку в Высоком Суде Лондона. Если бы Шевченко хотел только уволить Рожкову, то можно было возбуждать дело только по Кроллу и только по Рожковой. Но цели Шевченко глобальнее.
Я напоминаю, что под иск в Лондоне заморожено активов Коломойского и Боголюбова на сумму больше трех миллиардов долларов. Это равно или даже превышает совокупное состояние Коломойского и Боголюбова по данным Форбс. Все эти активы в случае проигрыша Коломойского в Лондоне будут конфискованы, и большая часть империи Коломойского перестанет существовать. Тот фриз не обойдешь решением Барышевского суда или ОАСКа.
Все что награблено и выведено в другие юрисдикции за десятилетия, в том числе и то, что записано на других людей - вернется назад в Украину.
Ради того чтобы остановить этот процесс Коломойский пойдет на всё. Вообще на всё.
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19.03.2021 16:46
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немножко о банках
Обеспокоены из-за внутренних распрей в НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 7207

Обеспокоены из-за внутренних распрей в НБУ, - ОП - Цензор.НЕТ 3868
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19.03.2021 16:41 Відповісти
Кошмар . Сейчас начнёт кацапам помогать
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19.03.2021 16:44 Відповісти
Керівником НБУ має бути Олександр Савченко, найвідоміший український економіст та банкір, який створював НБУ як професіонал в далеких 90-х роках!
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19.03.2021 16:51 Відповісти
Щяс тобі плєсєнь почне співать про футболку сина Порошенка... 😁
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19.03.2021 16:46 Відповісти
закатите им вечеринку с @лядями и атмосфера в коллективе снова нормализуется
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19.03.2021 16:41 Відповісти
А хто там зараз тексти пише - не Подоляк, не Аферистович, не .... АААА, аферист теж СЕРЬОЖА БИКОВ - політтехнолог від Медведчука
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19.03.2021 16:42 Відповісти
Рожкова СБУ заважає ...
Їм, що Беня так сказав?
Так точно від МВФ кредиту не буде
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19.03.2021 16:42 Відповісти
Опять Вова пачкает памперсы и пытается сделать вид, что его Офис не имеет отношения к действиям ЕГО главы Нацбанка "Шевченко".

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__%5b0%5d=AZVu4g1u3X9jPym_d6lsigLuzPhdDdlVbTOYi_MH6YUsNR4PoJoNQiSMieHEUrp0zX_mU0uxC2YFbN-LVpZT4LAAM2bIuyVzZ_LckSIZ-uOFqDT5x9IxCZqhxcnIUishsiA&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

Вы думаете, что все плохо, но на самом деле ситуация намного хуже.
Сейчас я вам докажу на пальцах, почему глава НБУ не просто подлец, но и преступник, который действует в интересах Коломойского.
Вчера издание Kyivpost сообщило, что против зампреда НБУ Екатерины Рожковой (и еще каких-то сотрудников Нацбанка) открыто уголовное дело по обвинению в государственной измене. Kyivpost получило документы из Генеральной прокуратуры.
Причиной открытия уголовного дела стало привлечение командой Гонтаревой и Смолия к расследованию хищений в Приватбанке фирм Kroll Inc., AlixPartners, Hogan Lovells и Asters.
Именно Кролл провела аудит Приватбанка и расследовала схемы по выводу средств из него. Последние обвинения НАБУ по менеджменту Коломойского, строятся в том числе и на их аудите.
И вот за работу с Кролл на Рожкову и на Кролл открывают уголовное дело за госизмену.
показати весь коментар
19.03.2021 16:43 Відповісти
По данным источников Kyivpost за организацией этого уголовного дела стоит нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко, который пытается использовать это уголовное дело, чтобы уволить Рожкову и Сологуба, последних людей из прошлой команды. Кроме того Кириллу Шевченко могут помогать люди из Офиса Президента.
Понятно дело, что запредельная подлость Кирилла Шевченко привлекла к себе внимание и стала основной скандала, который уже стал международным. Kyivpost одно из немногих украинских СМИ которые читают на Западе. И там эта статья имела эффект разорвавшейся бомбы среди инвесторов и работников международных финансовых иснтитуций.
Но проблема в том, что Кирилл Шевченко не просто подлец.
Он еще и преступник.
показати весь коментар
19.03.2021 16:45 Відповісти
Но цель Шевченко, как преступника и политического коррупционера, это власть не только в Нацбанке.
Большая цель Кирилла Шевченко в том, чтобы получить ключи от юридической конструкции вокруг Приватбанка. Цель Кирилла Шевченко это спасти Коломойского от Высокого Суда Лондона, в обмен на различные бенефиты.
Именно поэтому кроме Кролл, в число преследуемых попали AlixPartners и Hogan Lovells(и нанятая ими украинская Asters).
Это фирмы которые подготавливали или ведут СЕЙЧАС дела по Приватбанку в Высоком Суде Лондона. Если бы Шевченко хотел только уволить Рожкову, то можно было возбуждать дело только по Кроллу и только по Рожковой. Но цели Шевченко глобальнее.
Я напоминаю, что под иск в Лондоне заморожено активов Коломойского и Боголюбова на сумму больше трех миллиардов долларов. Это равно или даже превышает совокупное состояние Коломойского и Боголюбова по данным Форбс. Все эти активы в случае проигрыша Коломойского в Лондоне будут конфискованы, и большая часть империи Коломойского перестанет существовать. Тот фриз не обойдешь решением Барышевского суда или ОАСКа.
Все что награблено и выведено в другие юрисдикции за десятилетия, в том числе и то, что записано на других людей - вернется назад в Украину.
Ради того чтобы остановить этот процесс Коломойский пойдет на всё. Вообще на всё.
показати весь коментар
19.03.2021 16:46 Відповісти
Если Кириллу Шевченко будут нужны пропагандистские возможности телеканала 1+1 - Коломойский предоставит их Шевченко. В случае успешного разрешения ситуации даже долю в телеканале даст отдаст.
Если Кириллу Шевченко будут нужны коррумпированные депутаты в Верховной Раде - Коломойский их предоставит. Будет мало - купит еще.
Если Кириллу Шевченко понадобятся связи в ОП - Коломойский расторгуется чем-то и выдаст ему кого надо. Вот Баканова и СБУ, например.
Если Кирилл Шевченко захочет убивать расследователей или активистов - Коломойский отправит ради Шевченко своих торпед. И мне пробьют голову. Или Сологуб попадет под машину. Или Рожковой сожгут дом. Вотэвар.
Человек, который уничтожит для Коломойского иски в Лондоне станет самым верным союзником Коломойского.
И Кирилл Шевченко давно идет в этом направлении.
Действительно дело о госизмене было открыто Кириллом Шевченко при помощи Офиса Президента (скорее всего тут всунул жало Ермак), потому что глава СБУ Баканов независим от главы НБУ Шевченко.
Однако перед этим аналогичное дело по полностью абсолютно аналогичному списку фигурантов, но с другой статьей, было открыто Державним Бюро Розслідувань (о чем тоже пишет Киевпост).
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19.03.2021 16:47 Відповісти
Дело в том, что Шевченко и нынешний исполняющий обязанности главы ДБР Сухачев давние подельники(как минимум со времен, когда Шевченко был главой Укргаза) и их взаимодействие не является секретом для украинского истеблишмента. Сначала Шевченко при помощи Сухачова открыл дело в ДБР, однако то дело забуксовало, кроме того была угроза передачи этого дела в НАБУ. Теперь Шевченко пошел дальше и открыл такое же дело, но по статье о госизмене в СБУ.
Почему госизмена спросите вы? Дела по госизмене профильная тема СБУ и эти дела нельзя забрать у СБУ(например в НАБУ) никак, кроме того их легко секретить.


Настоящая цель Кирилла Шевченко не просто увольнение Рожковой. Шевченко хочет стать олигархом, коррупционным миллиардером со своей фракцией и депутатами, телеканалами и газетами, титушками и решалами.
Главой огромной преступной империи, которая будет доить госбанки директивно.
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19.03.2021 16:48 Відповісти
беня мстит Рожковой.
К вопросу о независимости НБУ и невлиянии Игорь Валерича на ГБР
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19.03.2021 16:46 Відповісти
А нафуя було керівництво НБУ міняти у не зовсім законний спосіб? До Шевченка там все працювало. І чому Зєлєнскій вважає, що його інтереси є інтересами держави? І що це за перевірка органами тих, хто доклався до націоналізації Приватбанку?
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19.03.2021 16:50 Відповісти
ОВГЗ заканчиваются?)
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19.03.2021 16:53 Відповісти
Походу розрахунок на те, що пандемія швидко скінчиться і шалений економічний стрибок нівелює підвищені відсотки по ОВДП таки був. Підвищення цін і тарифів -це завчасна підготовка до турборежимної девальвації гривні.
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19.03.2021 17:12 Відповісти
Сами же создали там такую атмосферу, полузаконно сменив руководство, а теперь вдруг обеспокоились.
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19.03.2021 16:53 Відповісти
"Обеспокоились" потому, что негативно реагируют на Западе. Это не беспокойство, а отмазка.

Хотя на самом деле ЗеОПа замазана в деле Коломойского по самые помидоры вместе с нынешним главой НБУ.
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19.03.2021 18:59 Відповісти
Поки що ОП робить все навпаки. Вони почали переслідувати тих працівників НБУ, хто обмежував Беню.
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19.03.2021 17:42 Відповісти
А типа ж Шевченко завел дело в СБУ на иностранных аудиторов без согласования с ОП.

Типа ж Шевченко спасает Коломойского от суда в Лондоне по делу Привата без участия ЗЕ.
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19.03.2021 18:57 Відповісти
 
 