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Зеленский поручил Кабмину создать национальный фонд инвестиций, - указ

Зеленский поручил Кабмину создать национальный фонд инвестиций, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №103/2021 о национальном фонде инвестиций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно указу, фонд создается с целью создания благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности экономики Украины.

В связи с этим Зеленский поручил Кабинету Министров принять меры по созданию национального фонда инвестиций и нормированию вопросов его деятельности. Правительство должно определить направления деятельности фонда, органов его управления и их полномочий, порядок формирования уставного капитала, источники формирования средств фонда, использование прибыли и осуществление контроля за деятельностью фонда, проведение независимого аудита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Няни для инвесторов": Рада одобрила необходимые законы о налоговых и таможенных льготах

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) инвестиции (1163) Кабмин (14026)


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Топ комментарии
+12
У меня есть отличный инвестиционный проект.
Прошу выделить деньги на проведение досрочных выборов президента и парламента.
Уверен, что данная инвестиция быстро окупится.
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19.03.2021 17:14
+11
Ковідного фонду було мало, блд?!!!
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19.03.2021 17:07
+10
Омериканские инвесторы уже очередь заняли... первый Билл Гейтс,второй Илан Маск,третий Джеф Безос
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19.03.2021 17:09
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Правила форума Совет форумчан
Ковідного фонду було мало, блд?!!!
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19.03.2021 17:07 Ответить
Шо за вопрос? Ты ж сам видишь, что мало!
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19.03.2021 17:08 Ответить
Омериканские инвесторы уже очередь заняли... первый Билл Гейтс,второй Илан Маск,третий Джеф Безос
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19.03.2021 17:09 Ответить
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19.03.2021 17:11 Ответить
закатал рукава, хватит на сегодня, вова, не пугай нас
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19.03.2021 17:10 Ответить
Привлекательная кормушка. Ну и кто возглавит?
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19.03.2021 17:10 Ответить
В мире на сегодня 2095 долларовых миллиардеров согласно списку Forbes,уже почти все в очереди и Зелемойским Кучмистам...
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19.03.2021 17:12 Ответить
А няни для ивестиций уже есть или будет еще фонд инвестиционных нянь?...
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19.03.2021 17:12 Ответить
Няні відрощують сісі,
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19.03.2021 17:14 Ответить
Ещё не родились те, кому такие няни потребуются.
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19.03.2021 17:15 Ответить
Как же тогда "лавины инвестиций" от преЗЕдента?...Неужели обманул?...
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19.03.2021 17:16 Ответить
Чо за муйня , это же явный распил бабла
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19.03.2021 17:13 Ответить
сейчас , все ломануться в этот рай справедливости
Зеленский поручил Кабмину создать национальный фонд инвестиций, - указ - Цензор.НЕТ 4038
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19.03.2021 17:14 Ответить
во имя овса и сена и свиного уха... благословляю инвестиционный фонд...
амне... (занесете)
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19.03.2021 17:22 Ответить
🤣
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19.03.2021 17:40 Ответить
фонд для розпила і відката
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19.03.2021 17:14 Ответить
У меня есть отличный инвестиционный проект.
Прошу выделить деньги на проведение досрочных выборов президента и парламента.
Уверен, что данная инвестиция быстро окупится.
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19.03.2021 17:14 Ответить
иностранные инвесторы в шоке от такой новости Зеленский поручил Кабмину создать национальный фонд инвестиций, - указ - Цензор.НЕТ 3978
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19.03.2021 17:14 Ответить
Как-то совсем тихо стало на счет Карлсона и реформ за 70 дней...
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19.03.2021 17:15 Ответить
Буратіна імітатор
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19.03.2021 17:16 Ответить
Ну чего ж имитатор? Бабло п-зд#т очень даже натурально.
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19.03.2021 17:17 Ответить
Профанатор
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19.03.2021 17:30 Ответить
Давай, Вава. Не весь квартал прилаштований, тим більше, що вже й з мацкви, дітки колишніх власників Г+Г, тідтягнулися.
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19.03.2021 17:17 Ответить
Популисты не бывают реформаторами,все эти Макроны Зелемойские и прочие Трампы,случайные пассажиры в политике ...
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19.03.2021 17:18 Ответить
Трамп не популіст, а практик. Популістом його назвали як раз...популісти.
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19.03.2021 18:05 Ответить
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/news/amp/world-us-canada-42653793
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19.03.2021 18:09 Ответить
И шо таки инвестиционные няни не помогли?
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19.03.2021 17:19 Ответить
Цього недостатньо !
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19.03.2021 17:32 Ответить
Сытник ты где , можешь сразу открывать уголовное дело
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19.03.2021 17:19 Ответить
для игорьвалерича...
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19.03.2021 17:21 Ответить
а то! сосем загнобили бенюху))))
Зеленский поручил Кабмину создать национальный фонд инвестиций, - указ - Цензор.НЕТ 7762

...
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19.03.2021 17:25 Ответить
Эпоха Короновируса не скоро пройдет,этот бизнес-проект стоит триллионы долларов...
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19.03.2021 17:22 Ответить
А чо с нянями баканова случилось? Сбежали от зЭ-кидал? ))
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19.03.2021 17:29 Ответить
Фонд інвестицій ?? Такого не в одній країні немає. Тепер ми точно вперді планети всієї.
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19.03.2021 17:30 Ответить
Зеленський доручив Кабміну створити національний фонд інвестицій, - указ - Цензор.НЕТ 4873
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19.03.2021 17:34 Ответить
Дерьмом он истекает, ДЕРЬМОМ.
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19.03.2021 17:50 Ответить
Якщо перетерпів обрізання, то все ці порізи теж перетерпить.
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19.03.2021 17:51 Ответить
«Нє ісцякаємая»...яке цікаве кацапське слово!
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19.03.2021 17:56 Ответить
- А я вам говорила, а я вам говорила (прыгает и хлопает в ладоши), что президент Зеленский приносит огро-о-омную пользу Украине!
Демусика смотрит, как президент подписывает указы и шмыгает носом
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19.03.2021 17:50 Ответить
ШО, ещё один фонд?!
Раскрали короновирусныйнужен ещё один для раскрадания!
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19.03.2021 17:51 Ответить
О, Господи за що Україну караєш цим дурнем?
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19.03.2021 17:55 Ответить
взял и послал своих же "инвест няней" н,,куй. "зелений йолоп "
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19.03.2021 18:32 Ответить
Зеленский хочет создать ещё один не контролируемый фонд воровства, наподобие дорожного фонда!! Вот гадёныш!! Всё ему мало!!
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19.03.2021 19:21 Ответить
 
 