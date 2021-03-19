Зеленский поручил Кабмину создать национальный фонд инвестиций, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №103/2021 о национальном фонде инвестиций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Согласно указу, фонд создается с целью создания благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности экономики Украины.
В связи с этим Зеленский поручил Кабинету Министров принять меры по созданию национального фонда инвестиций и нормированию вопросов его деятельности. Правительство должно определить направления деятельности фонда, органов его управления и их полномочий, порядок формирования уставного капитала, источники формирования средств фонда, использование прибыли и осуществление контроля за деятельностью фонда, проведение независимого аудита.
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Прошу выделить деньги на проведение досрочных выборов президента и парламента.
Уверен, что данная инвестиция быстро окупится.
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Демусика смотрит, как президент подписывает указы и шмыгает носом
Раскрали короновирусныйнужен ещё один для раскрадания!