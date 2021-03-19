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Зеленський доручив Кабміну створити національний фонд інвестицій, - указ

Зеленський доручив Кабміну створити національний фонд інвестицій, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №103 / 2021 про національний фонд інвестицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Згідно з указом, фонд створюється з метою створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних проєктів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності економіки України.

У зв'язку з цим Зеленський доручив Кабінету міністрів вжити заходів щодо створення національного фонду інвестицій та нормування питань його діяльності. Уряд повинен визначити напрямки діяльності фонду, органів його управління та їхніх повноважень, порядок формування статутного капіталу, джерела формування коштів фонду, використання прибутку і здійснення контролю за діяльністю фонду, проведення незалежного аудиту.

Також читайте: "Няні для інвесторів": Рада схвалила необхідні закони про податкові та митні пільги

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) інвестиції (2055) Кабмін (14082)


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Топ коментарі
+12
У меня есть отличный инвестиционный проект.
Прошу выделить деньги на проведение досрочных выборов президента и парламента.
Уверен, что данная инвестиция быстро окупится.
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19.03.2021 17:14
+11
Ковідного фонду було мало, блд?!!!
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19.03.2021 17:07
+10
Омериканские инвесторы уже очередь заняли... первый Билл Гейтс,второй Илан Маск,третий Джеф Безос
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19.03.2021 17:09
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Ковідного фонду було мало, блд?!!!
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19.03.2021 17:07 Відповісти
Шо за вопрос? Ты ж сам видишь, что мало!
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19.03.2021 17:08 Відповісти
Омериканские инвесторы уже очередь заняли... первый Билл Гейтс,второй Илан Маск,третий Джеф Безос
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19.03.2021 17:09 Відповісти
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19.03.2021 17:11 Відповісти
закатал рукава, хватит на сегодня, вова, не пугай нас
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19.03.2021 17:10 Відповісти
Привлекательная кормушка. Ну и кто возглавит?
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19.03.2021 17:10 Відповісти
В мире на сегодня 2095 долларовых миллиардеров согласно списку Forbes,уже почти все в очереди и Зелемойским Кучмистам...
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19.03.2021 17:12 Відповісти
А няни для ивестиций уже есть или будет еще фонд инвестиционных нянь?...
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19.03.2021 17:12 Відповісти
Няні відрощують сісі,
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19.03.2021 17:14 Відповісти
Ещё не родились те, кому такие няни потребуются.
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19.03.2021 17:15 Відповісти
Как же тогда "лавины инвестиций" от преЗЕдента?...Неужели обманул?...
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19.03.2021 17:16 Відповісти
Чо за муйня , это же явный распил бабла
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19.03.2021 17:13 Відповісти
сейчас , все ломануться в этот рай справедливости
Зеленский поручил Кабмину создать национальный фонд инвестиций, - указ - Цензор.НЕТ 4038
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19.03.2021 17:14 Відповісти
во имя овса и сена и свиного уха... благословляю инвестиционный фонд...
амне... (занесете)
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19.03.2021 17:22 Відповісти
🤣
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19.03.2021 17:40 Відповісти
фонд для розпила і відката
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19.03.2021 17:14 Відповісти
У меня есть отличный инвестиционный проект.
Прошу выделить деньги на проведение досрочных выборов президента и парламента.
Уверен, что данная инвестиция быстро окупится.
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19.03.2021 17:14 Відповісти
иностранные инвесторы в шоке от такой новости Зеленский поручил Кабмину создать национальный фонд инвестиций, - указ - Цензор.НЕТ 3978
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19.03.2021 17:14 Відповісти
Как-то совсем тихо стало на счет Карлсона и реформ за 70 дней...
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19.03.2021 17:15 Відповісти
Буратіна імітатор
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19.03.2021 17:16 Відповісти
Ну чего ж имитатор? Бабло п-зд#т очень даже натурально.
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19.03.2021 17:17 Відповісти
Профанатор
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19.03.2021 17:30 Відповісти
Давай, Вава. Не весь квартал прилаштований, тим більше, що вже й з мацкви, дітки колишніх власників Г+Г, тідтягнулися.
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19.03.2021 17:17 Відповісти
Популисты не бывают реформаторами,все эти Макроны Зелемойские и прочие Трампы,случайные пассажиры в политике ...
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19.03.2021 17:18 Відповісти
Трамп не популіст, а практик. Популістом його назвали як раз...популісти.
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19.03.2021 18:05 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/news/amp/world-us-canada-42653793
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19.03.2021 18:09 Відповісти
И шо таки инвестиционные няни не помогли?
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19.03.2021 17:19 Відповісти
Цього недостатньо !
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19.03.2021 17:32 Відповісти
Сытник ты где , можешь сразу открывать уголовное дело
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19.03.2021 17:19 Відповісти
для игорьвалерича...
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19.03.2021 17:21 Відповісти
а то! сосем загнобили бенюху))))
Зеленский поручил Кабмину создать национальный фонд инвестиций, - указ - Цензор.НЕТ 7762

...
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19.03.2021 17:25 Відповісти
Эпоха Короновируса не скоро пройдет,этот бизнес-проект стоит триллионы долларов...
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19.03.2021 17:22 Відповісти
А чо с нянями баканова случилось? Сбежали от зЭ-кидал? ))
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19.03.2021 17:29 Відповісти
Фонд інвестицій ?? Такого не в одній країні немає. Тепер ми точно вперді планети всієї.
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19.03.2021 17:30 Відповісти
Зеленський доручив Кабміну створити національний фонд інвестицій, - указ - Цензор.НЕТ 4873
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19.03.2021 17:34 Відповісти
Дерьмом он истекает, ДЕРЬМОМ.
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19.03.2021 17:50 Відповісти
Якщо перетерпів обрізання, то все ці порізи теж перетерпить.
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19.03.2021 17:51 Відповісти
«Нє ісцякаємая»...яке цікаве кацапське слово!
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19.03.2021 17:56 Відповісти
- А я вам говорила, а я вам говорила (прыгает и хлопает в ладоши), что президент Зеленский приносит огро-о-омную пользу Украине!
Демусика смотрит, как президент подписывает указы и шмыгает носом
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19.03.2021 17:50 Відповісти
ШО, ещё один фонд?!
Раскрали короновирусныйнужен ещё один для раскрадания!
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19.03.2021 17:51 Відповісти
О, Господи за що Україну караєш цим дурнем?
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19.03.2021 17:55 Відповісти
взял и послал своих же "инвест няней" н,,куй. "зелений йолоп "
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19.03.2021 18:32 Відповісти
Зеленский хочет создать ещё один не контролируемый фонд воровства, наподобие дорожного фонда!! Вот гадёныш!! Всё ему мало!!
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19.03.2021 19:21 Відповісти
 
 