Зеленський доручив Кабміну створити національний фонд інвестицій, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №103 / 2021 про національний фонд інвестицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Згідно з указом, фонд створюється з метою створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних проєктів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності економіки України.

У зв'язку з цим Зеленський доручив Кабінету міністрів вжити заходів щодо створення національного фонду інвестицій та нормування питань його діяльності. Уряд повинен визначити напрямки діяльності фонду, органів його управління та їхніх повноважень, порядок формування статутного капіталу, джерела формування коштів фонду, використання прибутку і здійснення контролю за діяльністю фонду, проведення незалежного аудиту.

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